Krajše in daljše transverzale oziroma obhodnice so med slovenskimi planinci vse bolj priljubljene. Pa ni nujno, da na njih osvajamo visoke vrhove. V prvi vrsti skrbimo za svoje telo in spoznavamo manj znane kotičke Slovenije. Krožno pot po obronkih občine ima tudi Brezovica pri Ljubljani. Dolga je kar 84 kilometrov in ima skoraj tri tisoč višinskih metrov, prehoditi pa jo je mogoče v dveh ali treh etapah. Lažji del gre čez Ljubljansko barje, strmejši dvakrat na Krim! To je nova Siolova petkova ideja za izlet v hribe.

Pot je lepo označena z markacijami in ležečo osmico. Foto: Matej Podgoršek Sivke in Mrzli vrh nad Žirmi so v teh dneh najbolj obljudeni vrhovi pri nas, saj je tam že zacvetelo na tisoče žafranov. Na Veliki planini in sosednji Menini planini bo nanje treba še malo počakati. Številni planinci pa zdaj nabiramo kondicijo za najtežji enodnevni vzdržljivostni pohod v Sloveniji, za pohod po medvedovih stopinjah v Kočevskem rogu, ki bo že enajstič zadnjo soboto v aprilu. Ta je dolg kar 64 kilometrov, naredi pa se skoraj 2.300 višinskih metrov. Dobra ideja za nabiranje kilometrov kot pripravo na pohod je Pentlja, krožna pot po obronkih občine Brezovica pri Ljubljani. To je sicer v enem dnevu nemogoče prehoditi, so jo pa nekateri že pretekli. Dolga je 84 kilometrov in ima skoraj tri tisoč višinskih metrov, saj se občina Brezovica od naselja pod Debelim hribom razteza prek Ljubljanskega barja na Krim in Rakitno. Po podatkih aplikacije Planinske zveze Slovenije maPZS bi za celotno pot potrebovali približno 28 ur.

Sveta Ana nad Podpečjo je srce občine Brezovica. Foto: Matej Podgoršek Je v obliki pentlje oziroma osmice, ki se prepleta v Podpeči, kjer je lahko štart te vzdržljivostne ture. Prehodimo jo lahko v dveh ali treh etapah. Na primer za uvod samo barjanski del poti, ki je dolg skoraj 28 kilometrov. Z zmernim tempom ga prehodimo v sedmih urah, pri tem pa naredimo več kot 700 višinskih metrov, saj nekaj hribčkov ne manjka niti na ravninskem barju. Tako se prvi dan pohod lahko podaljša še do najlepših dveh točk v okolici Podpeči – do Podpeškega jezera in na hribček Sveta Ana, s katerega imamo lep razgled na celotno Ljubljansko barje in prehojeno pot. Če še nimate dovolj, lahko s Svete Ane markacijam za Pentljo sledite še do Planince pod Krimom. Malo nad njo se doseže tisoč višinskih metrov.

Katero smer izberete v Podpeči? Foto: Matej Podgoršek Da je Pentlja nekaj posebnega, pričajo že prve planinske table v Podpeči (na parkirišču pri trgovskem centru oziroma krožišču) – usmerijo nas namreč v vse štiri smeri. Za pohod po barjanskem delu krenemo v smeri severa prek mosta čez Ljubljanico. Pred nekdanjo tovarno nas smerokaz za Pentljo usmeri desno in pohod nadaljujemo po poljskih poteh prek barja v smeri Notranjih Goric. Na začetku naselja zavijemo desno. Markacij – tako Knafelčevih kot ležeče osmice – ne manjka in zato poti brez težav sledimo. Prečkamo gozdiček in nekoliko bolj močvirnat del ob potoku Drobtinka. Gremo okoli hribčka Dobčenica. Nato je pred nami prvi vzpon na Pentlji – na drugi najvišji vrh na Ljubljanskem barju, Veliki vrh, kjer trenutno ne manjka pomladnega cvetja. Visok je 375 metrov.

Po sestopu z grebena Velikega vrha nas čaka nekaj kilometrov hoje po cesti, skozi Vnanje Gorice in po glavni cesti do Brezovice, ko prečkamo najprej avtocesto in nato še Tržaško cesto. V naselju, ki je dalo ime tej občini, sledimo oznakam za Gradišče in ne za Debeli hrib. Prek Fajtovega vrha se markirana pot zložno vzpenja. Ob njej je poskrbljeno tudi za animacijo najmlajših. Samo nekaj zadnjih minut vzpona na Gradišče je nato bolj strmih. Tudi na tem – visok je 530 metrov – so kontrolni žig, igrala in na klopcah prva priložnost za počitek in malico. Nadaljujemo po skrajnem severnem robu občine v smeri zahoda – po pešpoteh in vlakah. Najprej malo navzdol, nato bo sledil nov zložen vzpon.

Pogled s sestopa z Debelega hriba nazaj na Ljubljansko barje Foto: Matej Podgoršek

Ob Ljubljanici s pogledom na Sveto Ano Foto: Matej Podgoršek Debeli vrh je visok 540 metrov. Na njem krenemo v levo in začnemo sestop proti Dragomeru in Lukovici, ki sta sicer že v sosednji občini. Razpotja na vlakah so lepo označena. Ko prečkamo senožeti na Liparjevem griču, gremo naravnost proti Lukovici. Spustimo se do naselja in Tržaške ceste, ki jo prečkamo in znova tudi avtocesto. Pred nami je drugo prečenje Ljubljanskega barja, zdaj v smeri juga. Na začetku vasi Podplešivica se vrnemo v gozd in se začnemo zložno vzpenjati na najvišji hrib na barju, na 390 metrov visoko Plešivico. Vrh je nekaj sto metrov nad vasjo, nekoliko s poti, in ne ponuja pravega razgleda.

Podpeško jezero Foto: Matej Podgoršek Ko sestopimo v Notranje Gorice, pri novem gasilskem domu krenemo desno na makadamsko cesto, ki preči barje ob železniški progi. Cerkvica Sveta Ana postaja vse večja, ko se bližamo Ljubljanici. Zatem se ob njej vrnemo do mosta čeznjo in zaključili smo ta del Pentlje. Kot že zapisano, je vredno prvo etapo podaljšati vsaj še na Sveto Ano (484 m). Skozi Podpeč se sprehodimo do vasi Jezero in tamkajšnjega jezera, ki je z 51 metri globine eno najglobljih v Sloveniji. Ob njem nas markacije povedejo v gozd in na Sveto Ano. Vzpona je za manj kot pol ure. Pred cerkvico je res lep razgled na barje.

Pogled s Svete Ana na Ljubljansko barje, ki smo ga dvakrat prečkali. Foto: Matej Podgoršek