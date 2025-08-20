Za eno najbolj priljubljenih planinskih koč v Sloveniji, za dom na Kofcah pod grebenom Košute, iščejo novega oskrbnika ali ekipo. To je za Planinsko društvo Tržič zagotovo velik izziv, saj je težko najti ljudi, ki obvladajo tako gostinski posel kot poznajo okoliške poti in gore ter obenem vodijo kočo še s srcem. Delo v gorah pač ni samo služba.

Foto: Matej Podgoršek Dom na Kofcah na istoimenski planini pod grebenom Košute je ena najbolj obiskanih gorskih točk v Sloveniji. Številni pohodniki in izletniki sem prihajajo na dobro znane štruklje. Turo pa se lahko podaljša še na kakšnega od dvatisočakov na samem grebenu, na Veliki vrh, goro Kofce ali denimo na Malo in Veliko Kladivo.

Planinsko društvo Tržič zdaj išče zanesljiv, proaktiven, dobrodušen, dinamičen in planinstvu naklonjen par ali ekipo za oskrbovanje doma na Kofcah, so zapisali v javnem razpisu. V prijavi se je treba predstaviti s poudarkom na izkušnjah na področju dela v planinskih postojankah ali v podobni gostinski dejavnosti ter napisati vizijo oskrbnika pri delu v domu na Kofcah.

Razpisni pogoji za delo oskrbnika doma na Kofcah:



- poznavanje dela z davčno blagajno,

- poznavanje okoliških poti in gora,

- kakovostna priprava raznovrstnih jedi,

- poznavanje sistema HACCP,

- osebna urejenost, veder značaj, prijazen odnos do obiskovalcev in poštenost,

- zaželeno osnovno znanje tujih jezikov (nemščina, angleščina, hrvaščina),

- začetek dela 1. 1. 2026, pogodba se sklene do 31. 5. 2027 z možnostjo podaljšanja za minimalno eno leto,

- izpolnjevanje pogojev, ki jih določajo Zakon o gostinstvu in pravila Planinske zveze Slovenije, ki urejajo upravljanje in poslovanje planinskih koč,

- zaželene so tovrstne delovne izkušnje.

Planina Kofce Foto: Matej Podgoršek "Oskrbnik ni le nekdo v postojanki, ki postreže, oskrbnik naredi postojanko prijetno, da se vanjo veselimo priti in da se tam počutimo dobro. Beseda oskrbnik ima v korenu besede skrb, ki lepo odraža poslanstvo človeka, ki iz koče naredi – dom," so zapisali pri PD Tržič. Razpis velja do izbire ustreznega kandidata oziroma najmanj do 20. septembra 2025. Po prejetju nezavezujočih ponudb, ki jih zbirajo po elektronski pošti na pd.trzic@gmail.com, bo PD Tržič z izbranimi kandidati organiziralo pogovore. Z najresnejšimi bosta sledila ogled koče in končni pogovor.

Poglejte, kako je videti krožna tura po grebenu Košute mimo doma na Kofcah: