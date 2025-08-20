Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sreda,
20. 8. 2025,
14.20

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
pohodništvo gore nasvet za izlet v hribe hribi Veliki vrh Košuta Naj planinska koča Naj planinska koča Dom na Kofcah

Sreda, 20. 8. 2025, 14.20

15 minut

Ena najbolj priljubljenih planinskih koč v Sloveniji

Dom na Kofcah išče novega oskrbnika

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kofce Košuta Velike Kladivo | Dom na Kofcah išče novega oskrbnika oziroma oskrbniško ekipo. | Foto Matej Podgoršek

Dom na Kofcah išče novega oskrbnika oziroma oskrbniško ekipo.

Foto: Matej Podgoršek

Za eno najbolj priljubljenih planinskih koč v Sloveniji, za dom na Kofcah pod grebenom Košute, iščejo novega oskrbnika ali ekipo. To je za Planinsko društvo Tržič zagotovo velik izziv, saj je težko najti ljudi, ki obvladajo tako gostinski posel kot poznajo okoliške poti in gore ter obenem vodijo kočo še s srcem. Delo v gorah pač ni samo služba.

Kofce Košuta Velike Kladivo
Sportal Pohod na Kofce in po grebenu Košute do Velikega Kladiva #video

Kofce Košuta Velike Kladivo | Foto: Matej Podgoršek Foto: Matej Podgoršek Dom na Kofcah na istoimenski planini pod grebenom Košute je ena najbolj obiskanih gorskih točk v Sloveniji. Številni pohodniki in izletniki sem prihajajo na dobro znane štruklje. Turo pa se lahko podaljša še na kakšnega od dvatisočakov na samem grebenu, na Veliki vrh, goro Kofce ali denimo na Malo in Veliko Kladivo. 

Planinsko društvo Tržič zdaj išče zanesljiv, proaktiven, dobrodušen, dinamičen in planinstvu naklonjen par ali ekipo za oskrbovanje doma na Kofcah, so zapisali v javnem razpisu. V prijavi se je treba predstaviti s poudarkom na izkušnjah na področju dela v planinskih postojankah ali v podobni gostinski dejavnosti ter napisati vizijo oskrbnika pri delu v domu na Kofcah. 

Razpisni pogoji za delo oskrbnika doma na Kofcah:

- poznavanje dela z davčno blagajno,
- poznavanje okoliških poti in gora,
- kakovostna priprava raznovrstnih jedi,
- poznavanje sistema HACCP,
- osebna urejenost, veder značaj, prijazen odnos do obiskovalcev in poštenost,
- zaželeno osnovno znanje tujih jezikov (nemščina, angleščina, hrvaščina),
- začetek dela 1. 1. 2026, pogodba se sklene do 31. 5. 2027 z možnostjo podaljšanja za minimalno eno leto,
- izpolnjevanje pogojev, ki jih določajo Zakon o gostinstvu in pravila Planinske zveze Slovenije, ki urejajo upravljanje in poslovanje planinskih koč,
- zaželene so tovrstne delovne izkušnje.

Planina Kofce | Foto: Matej Podgoršek Planina Kofce Foto: Matej Podgoršek "Oskrbnik ni le nekdo v postojanki, ki postreže, oskrbnik naredi postojanko prijetno, da se vanjo veselimo priti in da se tam počutimo dobro. Beseda oskrbnik ima v korenu besede skrb, ki lepo odraža poslanstvo človeka, ki iz koče naredi – dom," so zapisali pri PD Tržič. Razpis velja do izbire ustreznega kandidata oziroma najmanj do 20. septembra 2025. Po prejetju nezavezujočih ponudb, ki jih zbirajo po elektronski pošti na pd.trzic@gmail.com, bo PD Tržič z izbranimi kandidati organiziralo pogovore. Z najresnejšimi bosta sledila ogled koče in končni pogovor. 

Planinski dom na Kofcah je bil izbran za naj planinsko kočo 2019 in 2021. Letos glasovanje še poteka. Če še niste, le glasujte.

Poglejte, kako je videti krožna tura po grebenu Košute mimo doma na Kofcah:

Tolminski Migovec
Sportal Pravljična pot na Tolminski Kuk - z razgledi in planikami #video
Brana
Sportal Iz doline na Kamniško sedlo in še naprej, na Brano #video
Peca Kordeževa glava
Sportal Vzpon na Peco, kraljico Koroške, s posebnim namenom #video
Košutnikov turn
Sportal Z idilične planine Dolga njiva na razgledni Košutnikov turn #video
Krn
Sportal Za vzpon na Krn poleti izberite pot iz Drežnice #video
Tolminske planine planina Sleme
Sportal Idilične tolminske planine po samotni poti s 1.400 višinci #video
Vogar Bohinjsko jezero
Sportal Vzpon na Pršivec s pogledom na Bohinjsko jezero in Triglav #video
pohodništvo gore nasvet za izlet v hribe hribi Veliki vrh Košuta Naj planinska koča Naj planinska koča Dom na Kofcah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.