Izhodišče v zaselku Podpeca Foto: Matej Podgoršek Predlani smo za vzpon na Peco predlagali pot od rudnika Topla, ki vzame približno tri ure (1.100 višinskih metrov). Najbolj priljubljeni izhodišči za pohod do doma na Peci in na najvišji vrh Pece Kordeževo glavo sta parkirišče Jakobe (1.410 metrov nadmorske višine) in Karavla (1.022 metrov), a to pomeni več kilometrov vožnje po gozdni makadamski cesti. Če ne želimo voziti po makadamu in dodatno obremenjevati gorskega okolja, raje parkiramo nekoliko nižje, v zaselku Podpeca, kjer se asfaltna cesta konča. Do izhodišča, imenovanega Mitnek (880 metrov), se zapeljemo iz Črne na Koroškem (cesta iz Mežice je zaradi obnove trenutno zaprta). Parkiramo na križišču, kjer se cesti iz Črne in Mežice srečata (Mitnek). Tu je tudi izhodišče za bližnjo kočo na Pikovem.

Na koncu asfaltne ceste v Podpeci krenemo levo od te hiše navzgor po travniku (desno se odcepi makadamska cesta proti Karavli in Jakobam). Foto: Matej Podgoršek

Hitro zagrizemo v klanec. Foto: Matej Podgoršek S parkirišča krenemo po asfaltni cesti prek zaselka Podpeca. Pot je že tu markirana. Levo od zadnje hiše nas markacije usmerijo na travnik, prek katerega se vzpnemo do roba gozda. Tam naredimo nekaj deset korakov po makadamski cesti, nakar se desno s ceste začne gozdna pešpot. Od tu strmina ne bo popuščala. V od ure in pol do dveh ur se bomo po vzhodnem pobočju Pece povzpeli do planinskega doma (dvakrat bomo prečkali gozdno cesto, obšli pa tudi lovsko kočo). Naredili bomo 800 višinskih metrov. Večji del poti gre skozi gozd, tako da tudi poleti ni prevroče. Malo po polovici je sicer večja poseka, kjer se nam odpre pogled v smeri vzhoda proti 1.699 metrov visoki Uršlji gori. Planinski dom na Peci je na nadmorski višini 1.665 metrov, tik pod Malo Peco. Pri domu razgleda ni.

Dobrodošli v deželi kralja Matjaža na Peci. Nedaleč od doma na Peci je tudi votlina kralja Matjaža. Foto: Matej Podgoršek

S sedla med Malo Peco in Peco se odpre pogled proti zahodu v smeri Olševe in Kamniško-Savinjskih Alp. Foto: Matej Podgoršek Razgled pa bo že nekaj minut višje. Levo od planinske koče krenemo naprej po zložnem vršnem pobočju Podpece in pridemo na večjo jaso na sedlu med Malo Peco in Peco, kjer se z leve priključi pot iz Tople. Tu se nam odpre pogled v levo oz. proti zahodu v smeri Olševe in Kamniško-Savinjskih Alp. Nekoliko višje pa bomo v smeri jugozahoda prepoznali še Raduho. Nekaj deset korakov nad jaso je pomembno razpotje. Nadaljujemo po desni nezahtevni poti proti Kordeževi glavi (levo se odcepi plezalna pot).

Zadnji del vzpona poteka po sončnem terenu skozi pas rušja. Foto: Matej Podgoršek Raduha, Olševa in seveda tudi Peca so del pogorja Karavanke. Nad sedlom se dvignemo nad gozdno mejo oz. v pas ruševja, tako da zdaj vzpon postane bolj vroč. Od koče je do Kordeževe glave še 500 višinskih metrov vzpona. Približno 15 minut pod vrhom se pot za 200 metrov poravna, tu lahko do cilja krenemo ali po levi ali po desni poti. Zadnja gre po robu oz. po državni mejni. V od treh do štirih urah, odvisno, kako hitri smo, premagamo 1.200 višinskih metrov in osvojimo Kordeževo glavo (2.125 metrov).

Kordeževa glava/Peca (2.125 metrov)



Izhodišče: Podpeca/Mitnek (880 metrov)

Višinska razlika po poti: 1.200 metrov

Čas za vzpon: tri ure in pol

Zahtevnost: tehnično nezahtevna označena pot



Kordeževa glava/Peca (2.125 metrov)

Izhodišče: Podpeca/Mitnek (880 metrov)

Višinska razlika po poti: 1.200 metrov

Čas za vzpon: tri ure in pol

Zahtevnost: tehnično nezahtevna označena pot

Zadnji metri po državni meji do Kordeževe glave, najvišjega vrha Pece. Foto: Matej Podgoršek

Kordeževa glava, 2.125 metrov Foto: Matej Podgoršek Na najvišji točki Pece je kot na balkonu. Razgled se nam odpre za 360 stopinj. Najposebnejši je v smeri zahoda oz. jugozahoda proti Kamniško-Savinjskim Alpam, pred njimi sta že omenjeni Olševa in Raduha. Bolj proti jugu je Smrekovec in za njim Golte, kjer smo se potikali pozimi. Proti vzhodu bomo prepoznali Uršljo goro z oddajnikom, proti severovzhodu pa navzdol pogled seže na koroško ravnico. Če se ozremo proti severozahodu, pa so tik pred nami preostali vrhovi Pece: Ranta, Velika glava, Končnikov vrh in Križnik. Kdor ima dovolj energije, lahko turo nadaljuje še do njih. Izpostaviti velja še en nekoliko bolj oddaljen vrh v tej smeri – Ojstrc oz. Hochobir v zamejstvu.

Kot na balkonu ali plaži. Z vrha Pece je vrhunski pogled v smeri zahoda do Kamniško-Savinjskih Alp. Foto: Matej Podgoršek

Sestopimo po isti poti. Za malico bodo poskrbeli v planinskem domu. Z obiskom tega, ko naročimo pijačo in jedačo, planinci pomagamo planinskemu društvo Mežica pri oskrbovanju koče in zbiranju denarja za obnovo tovorne žičnice. Zanjo zbirajo tudi prostovoljne prispevke.

Pogled v smeri severozahoda na sosednje vrhove Pece in do Ojstrca (Hochobirja) v zamejski Sloveniji. Foto: Matej Podgoršek