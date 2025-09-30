Madžarski premier Viktor Orban trdi, da je Rusija že dobila vojno v Ukrajini, a da je vojaško in gospodarsko tako šibka država, da Evropi ne predstavlja nobene grožnje več, zato mu ni jasno, zakaj se Evropa vede, kot da je v primerjavi z Rusijo v podrejenem položaju. Napovedal je tudi, da bo Madžarska sestrelila vsak ruski dron, ki bo vstopil v njen zračni prostor. Ukrajino Orban medtem obtožuje, da ni suverena država.

Rusija je zmagovalka vojne v Ukrajini, trdi Orban

Viktor Orban je v intervjuju (vir), ki ga je v ponedeljek na spletni strani YouTube objavil madžarski vladi naklonjen kanal Harcosok Órája (Ura bojevnikov), izrazil mnenje, da je vojna v Ukrajini že odločena.

Orban trdi, da je Rusija zmagovalka vojne v Ukrajini, a da je hkrati tudi šibka država, ki se je Evropa ne sme bati. Foto: Reuters

Po besedah madžarskega premierja je zmagovalka vojne v Ukrajini Rusija. Edino odprto vprašanje, ki še ostaja, je, kdaj in s kom bo Rusija sklenila mirovni dogovor, je v pogovoru z Balázsom Némethom, voditeljem kanala Ura bojevnikov, ki je od marca letos sicer tudi uradni tiskovni predstavnik madžarske vladajoče stranke Fidesz, dejal Orban.

Rusija je šibka. Ne vem, zakaj se je tako bojimo. Sestrelili bomo njene drone.

Orban je v intervjuju dejal tudi, da je Rusija, kljub temu da je po njegovem mnenju zmagovalka vojne v Ukrajini, v resnici šibka država.

"Mi (Evropa, op. op.) smo močnejši v tako rekoč vsakem pogledu. Nikoli ne bom razumel, zakaj se kljub temu da smo močnejši od Rusije, vedemo tako, kot da smo šibki, kot da smo v podrejenem položaju," je dejal Orban.

Viktor Orban je že tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini tarča kritik, da je preveč naklonjen Rusiji in da širi proruska stališča. Foto: Reuters

"Rusija je v primerjavi z nami šibka. Šibkejša je vojaško, gospodarsko in demografsko," je nadaljeval madžarski premier.

V odzivu na nedavne incidente, povezane z nekaterimi domnevnimi in nekaterimi potrjenimi vdori ruskih dronov v zračne prostore držav članic EU in zveze Nato, je Orban dejal, da bo Madžarska brez premisleka sestrelila vsak ruski dron, ki bo letel nad državo.

Besede Orbana, ki so razjezile Ukrajino

Madžarski premier je bil v intervjuju kritičen tudi do Ukrajine. Dotaknil se je nedavnega zapisa ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je na družbenem omrežju X trdil, da so ukrajinski obveščevalci v obmejnih regijah zaznali prisotnost madžarskih izvidniških brezpilotnih letal in s tem domnevno kršili ukrajinsko suverenost.

O incidentih z droni so v zadnjih dneh in tednih poročali v več evropskih državah. V vseh primerih še ni potrjeno, ali so res izhajali iz Rusije. Foto: Reuters

Orban je dejal, da morebitna kršitev ukrajinskega zračnega prostora s strani madžarskih dronov ni velika težava in ne more kršiti ukrajinske suverenosti, saj "Ukrajina ni suverena država, temveč je odvisna od finančne pomoči držav Zahoda".

To je zbodlo veliko Ukrajincev, v prvi vrsti tudi ukrajinskega ministra za zunanje zadeve Andrija Sibigo, ki je Orbana na platformi X obtožil, da je še vedno pod opojnim vplivom ruske propagande.

Vroča kri na relaciji Madžarska-Ukrajina

Madžarska in Ukrajina sicer že nekaj časa nista v najboljših odnosih. Madžarska po mnenju mnogih kritikov Ukrajini namreč aktivno škodi tako, da na ravni EU blokira prizadevanja za pomoč Ukrajini, v Budimpešti pa naj bi kljub ruski agresiji še vedno simpatizirali z režimom Vladimirja Putina.

Viktor Orban in Vladimir Putin med srečanjem v Moskvi julija letos. Foto: Gulliverimage

Razmerje med državama dodatno zaostrujejo napadi Ukrajine na ruske naftovode, kar povzroča motnje v dobavi ruske nafte Madžarski. Novo fronto sta državi ta mesec odprli še z medsebojnim blokiranjem medijev.