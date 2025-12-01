Zgodovinski štart Dirke po Italiji

Znana je trasa Dirke po Italiji za leto 2026. Kolesarje čakajo zanimive in zahtevne trase. Bolgarija bo tako prvič v zgodovini gostila začetek ene izmed treh velikih tritedenskih dirk.

V programu je 40-kilometrska posamična vožnja na čas, gorske etape pa bodo razporejene po Apeninih in Alpah. Dirka bo na eni izmed gorskih etap zavila tudi v Švico.

Prva etapa se bo začela v Nesebarju in končala v Burgasu. Cilja naslednjih dveh etap pa bosta v Velikem Tarnovu in Sofiji, tako da bo letošnji uvod v dirko nekoliko drugačen.

Po dnevu počitka se dirka nadaljuje v Italiji z zahtevnima etapama proti Cosenzi in Potenzi. Prvič bodo resno na preizkušnji kolesarji, ki se bodo borili za skupno zmago. V Neaplju bo trasa, ki je pisana na kožo sprinterjem. Ciljni vzpon v 7. etapi bo na Blockhaus. Osma etapa se bo končala v Fermu, deveta pa spet prinaša gorski cilj na Corno alle Scale.

Po dnevu počitka bo na sporedu 40-kilometrska vožnja na čas v Massi in zna zelo vplivati na skupni vrstni red. V nadaljevanju bodo tri šprinterske etape, medtem ko se bo 14. etapa končala z vzponom na Pilo.

Zadnji teden se bo začel z gorsko etapo v Švici in brutalnim vzponom na Cari, nato sledita hriboviti 17. in 18. etapa s ciljem v Andalu in Pieve di Soligu.

Devetnajsta etapa bo v Dolomitih, kjer se bodo kolesarji povzpeli na Passo Giau in Passo Falzarego, predzadnja gorska preizkušnja pa prinaša dvojni vzpon na Piancavallo. Dirka se bo končala 31. maja, ko bodo kolesarji ciljno črto prečkali v Rimu.

Ženski giro pa bo med 30. majem in 7. junijem, začel se bo v Cesenaticu, končal pa v Saluzzu. Italijanka Elisa Longo Borghini bo branila naslov na dirki, ki bo dolga 1153,7 kilometra in bo imela 12.500 višinskih metrov.

* Etape moške dirke po Italiji 2026:



1. etapa, 8. maj: Nesebar (Bolgarija)–Burgas (Bolgarija), 156 km

2. etapa, 9. maj: Burgas (Bolgarija)–Veliko Tarnovo (Bolgarija), 220 km

3. etapa, 10. maj: Plovdiv (Bolgarija)–Sofija (Bolgarija), 174 km

- prost dan, 11. maj

4. etapa, 12. maj: Catanzaro–Cosenza, 144 km

5. etapa, 13. maj: Praia a Mare–Potenza, 204 km

6. etapa, 14. maj: Paestum–Neapelj, 161 km

7. etapa, 15. maj: Formia–Blockhaus, 246 km

8. etapa, 16. maj: Chieti–Fermo, 159 km

9. etapa, 17. maj: Cervia–Corno alle Scale, 184 km

- prost dan, 18. maj

10. etapa, 19. maj: Viareggio–Massa, vožnja na čas, 40,2 km

11. etapa, 20. maj: Porcari–Chiavari, 178 km

12. etapa, 21. maj: Imperia–Novi Ligure, 177 km

13. etapa, 22. maj: Alessandria–Verbania, 186 km

14. etapa, 23. maj: Aosta–Pila, 133 km

15. etapa, 24. maj: Voghera–Milano, 136 km

- prost dan, 25. maj

16. etapa, 26. maj: Bellinzona (Švica)–Cari (Švica), 113 km

17. etapa, 27. maj: Cassano d'Adda–Andalo, 200 km

18. etapa, 28. maj: Fai della Paganella–Pieve di Soligo, 167 km

19. etapa, 29. maj: Feltre–Piani di Pezze, 151 km

20. etapa, 30. maj: Humin–Piancavallo, 199 km

21. etapa, 31. maj: Rim–Rim, 131 km

Foto: Giro d'Italia

Preberite še: