A. T. K., STA

Petek,
10. 10. 2025,
14.10

1 ura, 2 minuti

Dirka po Italiji 2026 se bo začela v Bolgariji

A. T. K., STA

Primož Roglič Giro 2025 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kolesarska dirka po Italiji, ki se je letos začela v Albaniji, bo imela prihodnje leto start v Bolgariji. To se bo zgodilo prvič v njegovi zgodovini, je sporočil Urbano Cairo, lastnik in predsednik podjetja RCS Sport, organizatorja Gira.

Italijanska pentlja bo prihodnje leto na sporedu med 9. in 31. majem. "Maja letos smo začeli v Albaniji, naslednje leto bomo startali v Bolgariji," je ob robu športnega festivala, ki ga organizira Gazzetta dello Sport, izjavil Urbano Cairo, ne da bi navedel nadaljnje podrobnosti. Tudi Gazzetta je sicer v lasti skupine RCS.

"Ti večji odhodi iz tujine imajo pozitiven vpliv tako v državah, kjer začnemo, kot tudi na Italijane, ki odkrivajo nova ozemlja. Spodbujamo italijanski izvoz, Giro je ambasador športa po svetu," je dejal Cairo.

Giro se bo šestnajstič v svoji zgodovini začel v tujini. Od leta 2010 se ta trend povečuje s starti iz Nizozemske (2010, 2016), Danske (2012), Velike Britanije (2014), Izraela (2018), Madžarske (2022) in Albanije (2025).

