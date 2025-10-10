Petek, 10. 10. 2025, 14.10
Dirka po Italiji 2026 se bo začela v Bolgariji
Kolesarska dirka po Italiji, ki se je letos začela v Albaniji, bo imela prihodnje leto start v Bolgariji. To se bo zgodilo prvič v njegovi zgodovini, je sporočil Urbano Cairo, lastnik in predsednik podjetja RCS Sport, organizatorja Gira.
Italijanska pentlja bo prihodnje leto na sporedu med 9. in 31. majem. "Maja letos smo začeli v Albaniji, naslednje leto bomo startali v Bolgariji," je ob robu športnega festivala, ki ga organizira Gazzetta dello Sport, izjavil Urbano Cairo, ne da bi navedel nadaljnje podrobnosti. Tudi Gazzetta je sicer v lasti skupine RCS.
"Ti večji odhodi iz tujine imajo pozitiven vpliv tako v državah, kjer začnemo, kot tudi na Italijane, ki odkrivajo nova ozemlja. Spodbujamo italijanski izvoz, Giro je ambasador športa po svetu," je dejal Cairo.
