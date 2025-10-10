Tadej Pogačar: ko že misliš, da si videl vse

Za Tadeja Pogačarja težko najdemo nove presežnike, ker jih je bilo v zadnjih letih že toliko izrečenih in napisanih. Zvezdnik svetovnega kolesarstva s svojim načinom dirkanja navdušuje ljubitelje tega športa po vsem svetu in nič drugače najverjetneje ne bo na Dirki po Lombardiji, zadnjem izmed petih spomenikov kolesarske sezone. Ponuja se mu priložnost, da s peto zaporedno zmago napiše prav posebno poglavje v kolesarski zgodovini.

Klasika odpadlega lista je zadnji izmed petih spomenikov v kolesarskem letu in dirka, ki je pri Tadeju Pogačarju zapisana v srcu s posebnimi črkami. Ni skrivnost, da obožuje dirkati v Italiji, kjer ga domačini sprejemajo z izjemnim navdušenjem in spoštovanjem.

Italijani bi dali vse za svojega Pogačarja. Težko si predstavljamo, kakšna evforija bi vladala pri naših zahodnih sosedih, če bi bil "njihove gore list". Zato pa ima slovensko prebivalstvo tisto srečo, da imamo tako superiornega kolesarja, ki prihaja iz Klanca pri Komendi.

Letos se mu ponuja priložnost, da tudi na tej italijanski klasiki, ki je luč sveta ugledala leta 1905, napiše novo zgodbo o neulovljivosti. Če bo v soboto na relaciji Como–Bergamo prvi, se bo na večni lestvici izenačil z legendarnim Faustom Coppijem, ki je na Lombardiji zmagal petkrat. A še pomembneje, Pogačar bi postal prvi v zgodovini s petimi zaporednimi zmagami na tej dirki. Coppi je namreč zmagal v letih 1946, 1947, 1948, 1949 in 1954.

Povrhu vsega bi postal prvi kolesar, ki je v eni sezoni stal na odru za zmagovalce na vseh petih spomenikih, postal bi tretji kolesar v zgodovini z več kot desetimi zmagami na spomenikih in drugi v zgodovini po Eddyju Merckxu, ki je v enem letu osvojil tri spomenike.

Večna lestvica zmagovalcev na Dirki po Lombardiji

Zmage Kolesar Država Leta zmag 5 Fausto Coppi Italija 1946, 1947, 1948, 1949, 1954 4 Alfredo Binda Italija 1925, 1926, 1927, 1931 4 Tadej Pogačar Slovenija 2021, 2022, 2023, 2024

Sezona presežkov, kakršnih v kolesarstvu še ni bilo

Ne glede na izid sobotne klasike je za Pogačarjem že zdaj neverjetna sezona – sezona vnovičnih presežkov. Ljudje si običajno najbolj zapomnijo tiste največje: četrto zmago na Dirki po Franciji, drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka in zadnje dosežke, ki so še sveži – kot sta evropski naslov in zmaga na dirki Tre Valli Varesine.

Toda Pogačarjev letopis je še veliko bogatejši. Začel ga je na ekipni "domači dirki" z zmago na Dirki po Združenih arabskih emiratih (članek se nadaljuje po spodnji tabeli, op. p.).

Rezultati Tadeja Pogačarja v letu 2025

Datum Rezultat Dirka Dolžina (km) Točke PCS Točke UCI 7. oktober 1. Tre Valli Varesine (1.Pro) 200,3 125 200 5. oktober 1. Evropsko prvenstvo – cestna dirka (CC) 202,5 150 250 28. sept. 1. Svetovno prvenstvo – cestna dirka (WC) 267,5 350 900 21. sept. 4. Svetovno prvenstvo – kronometer (WC) 40,6 110 195 14. sept. 2. Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT) 209,1 150 400 12. sept. 29. Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) 216,0 6 20 5.–27. julij 1. Tour de France (2.UWT) – skupna razvrstitev - 500 1300 8.–15. junij 1. Critérium du Dauphiné (2.UWT) – skupna razvrstitev - 250 500 27. april 1. Liège–Bastogne–Liège (1.UWT) 252,0 275 800 23. april 1. La Flèche Wallonne (1.UWT) 205,1 225 400 20. april 2. Amstel Gold Race (1.UWT) 255,9 150 400 13. april 2. Paris–Roubaix (1.UWT) 259,2 200 640 6. april 1. Ronde van Vlaanderen – Tour of Flanders (1.UWT) 268,9 275 800 22. marec 3. Milano–Sanremo (1.UWT) 289,0 150 520 8. marec 1. Strade Bianche (1.UWT) 213,0 225 400 17.–23. februar 1. UAE Tour (2.UWT) – skupna razvrstitev - 250 300

Kralj pomladanskih klasik

Spomladi je znova blestel na zanj tako značilnih klasikah. V velikem slogu je kljub padcu spet osvojil Strade Bianche. Črviči ga prvi spomenik v letu Milano–Sanremo, ki ga še ni osvojil – letos je bil tretji –, z zmago je blestel na naslednjem spomeniku Dirki po Flandriji. Odlično se je premierno znašel na legendarni klasiki Dirki Pariz–Roubaix. Znamenite kocke so značilni znak tretjega spomenika sezone. Presenetil je z nastopom in moral priznati premoč le Mathiueu van der Poelu, ki je fizično bolj domač na takem terenu.

Kakšno taktiko pripravlja letos Tadej Pogačar na Dirki po Lombardiji? Foto: Guliverimage

Četrti spomenik v sezoni, Liège–Bastogne–Liège, je osvojil v prepoznavnem slogu – z napadom 35 kilometrov pred ciljem, ki je dokončno prelomil konkurenco. Pred tem je slavil še na Valonski puščici in bil drugi na Amstel Gold Race, kar potrjuje, da ima Pogačar redkost, ki jo premorejo le največji – biti uspešen na različnih terenih.

Nepopustljiv tudi v največjih bitkah

Pred Dirko po Franciji je navdušil še z zmago na Kriteriju po Dofineji, kjer je dokazal, da zna tempirati formo in da ne potrebuje popolnega kronometra, da premaga tekmece – kronometra, ki je dvignil nemalo prahu. A je bil le lažen alarm pred Tourom.

Na Touru je nato pokazal pravo mojstrovino – z novim spopadom z Jonasom Vingegaardom in lekcijo, ki jo je vpisal v anale dirkanja, tudi v posamični vožnji na čas. Zdaj "le" še en Tour zaostaja za veliko četverico, ki je dirko vseh dirk osvojila petkrat.

Po krajšem premoru je formo znova preizkusil na dveh kanadskih klasikah, kjer je na Dirki po Montrealu zmago prepustil moštvenemu kolegu Brandonu McNultyju, sam pa varčeval moči za največji cilj jeseni – svetovno prvenstvo v Ruandi.

Svetovni, evropski prvak

V Afriki je znova dirkal v svojem slogu. Brez kalkulacij. Sklepni napad je sprožil kar 77 kilometrov pred ciljem in se pripeljal do drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka. Teden dni kasneje je dodal evropski naslov, nato pa zmagal še na dirki Tre Valli Varesine, s čimer je dokazal, da tudi v sklepu sezone ostaja v vrhunski formi.

Mavrična majica kot zmagovalca svetovnega prvenstva ga bo krasila tudi v naslednjem letu. Foto: Guliverimage

Zdaj ga čaka še zadnje dejanje v vlogi glavnega junaka, preden se v nedeljo predstavi slovenskim navijačem na njegovem Pogi challengu (S Klanca v klanc). Dirka po Lombardiji je pred vrati. Čeprav je njegova sezona že zdaj sanjska, si jo želi skleniti v stilu – s tretjo zmago na spomeniku v istem letu in peto zaporedno na Lombardiji.

Več kot številke – slog, ki spreminja šport

Statistika pove veliko, a ne vsega. Tisto, zaradi česar je Pogačar resnično unikaten, je njegov slog. Njegov način dirkanja in predvsem premagovanja tekmecev je postal fascinanten. Napada daleč pred ciljem, tvega, ruši pravila.

Dolgi skoki pred ciljem spravljajo tekmece v stisko – vsi vedo, da tempa, ki ga narekuje, ne morejo držati do konca. Zato ni več vprašanje če, ampak kdaj bo napadel.

Pričakujmo nepričakovano

Zanimivo bo videti, kje bo na Dirki po Lombardiji napadel letos. Morda znova na spustu, kot ta teden na Tre Valli Varesine, ali kot pred dvema letoma na Dirki po Lombardiji (letos je enako obrnjena trasa, torej od Coma do Bergama), ko je 30 kilometrov pred ciljem pospešil na spustu in se odpeljal v zgodovino?

Pri Tadeju Pogačarju velja preprosto pravilo: pričakujte nepričakovano.

Vrstni red zadnjih štirih izvedb Dirke po Lombardiji

Leto 1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto 2024 Tadej Pogačar Remco Evenepoel Giulio Ciccone Ion Izagirre Insausti Enric Mas Nicolau 2023 Tadej Pogačar Andrea Bagioli Primož Roglič Aleksander Vlasov Simon Yates 2022 Tadej Pogačar Enric Mas Nicolau Mikel Landa Meana Sergio Andres Higuita Carlos Rodríguez Cano 2021 Tadej Pogačar Fausto Masnada Adam Yates Primož Roglič Alejandro Valverde Belmonte