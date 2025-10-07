Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Torek,
7. 10. 2025,
18.45

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Remco Evenepoel

Torek, 7. 10. 2025, 18.45

22 minut

Prepričani, da se Evenepoel lahko enakovredno kosa s Pogačarjem

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Remco Evenepoel Ruanda 2025 | Pri Red Bull BORI-hansgrohe so prepričani, da se Remco Evenepoel na enodnevnih dirkah lahko enakovredno kosa s Tadejem Pogačarjem, medtem ko so tritedenske dirke zgodba zase. | Foto Guliverimage

Pri Red Bull BORI-hansgrohe so prepričani, da se Remco Evenepoel na enodnevnih dirkah lahko enakovredno kosa s Tadejem Pogačarjem, medtem ko so tritedenske dirke zgodba zase.

Foto: Guliverimage

Potem ko je Tadej Pogačar dominiral tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu, kjer je Remco Evenepoel obakrat osvojil drugo mesto, v ekipi Red Bull–BORA–hansgrohe, kamor se Belgijec seli v prihodnji sezoni, že načrtujejo strategijo, kako zmanjšati razkorak do najboljšega kolesarja sodobnega časa.

Tre Valli Varesine Tadej Pogačar
Sportal Pogačar je neustavljiv, še ena zmaga, tekmeci brez odgovora

Sven Vanthourenhout, nekdanji selektor belgijske reprezentance v cestnem kolesarstvu in novi športni menedžer ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe, ki se že intenzivno pripravlja na prihod Evenepoela, verjame, da se lahko Remco v določenih vidikih približa Pogačarju.

Pogačar je izjemen na dolgih klancih

"Trenutno poteka veliko pogovorov in izmenjav idej," je razkril v pogovoru za belgijski medij Het Laatste Nieuws. "Pogačar je trenutno izjemen predvsem na dolgih klancih. To se je jasno pokazalo tudi na evropskem prvenstvu, ko je Remco izgubil stik z njim. Pogačar zna ohraniti eksplozivnost dlje kot kdorkoli drug. Nekaj minut zmore poganjati dvajset, trideset ali celo štirideset vatov več od ostalih, nato pa se spet vrne na normalne številke."

Evenepoel je že večkrat poudaril, da želi v novi ekipi prav na tem področju narediti največji korak naprej. Ali lahko res ujame Pogačarja? "Na eni strani imaš Pogačarja, neverjeten naravni talent, ki ima nekatere sposobnosti, ki jih preprosto ni mogoče natrenirati. Po drugi strani pa sem prepričan, da Remco še zdaleč ni dosegel svojega maksimuma. Z boljšim treningom, prehrano in načrtnim delom lahko naredi korak naprej proti Tadeju," je prepričan Vanthourenhout.

Na enodnevnih dirkah je Evenepoel enakovreden Pogačarju

Dodaja, da je Evenepoelova osnovna pripravljenost že zdaj nič slabša od Pogačarjeve, a Slovenec trenutno izstopa v najbolj intenzivnih naporih. "Ni skrivnost, da lahko to opraviš s posebnimi intervalnimi treningi. Vendar je treba ohraniti ravnotežje med tremi motorji – osnovno vzdržljivostjo, močjo in eksplozivnostjo. Ne moreš trenirati le enega vidika, saj je za kolesarja temeljna kondicija ključna."

Vanthourenhout je kljub temu optimističen glede prihodnosti Evenepoela. "Remco se ne bo izboljšal za petnajst odstotkov, a iskreno verjamem, da lahko v enodnevnih dirkah postane Pogačarju enakovreden. Govorim o klasikah, ne o tritedenskih dirkah," je vseeno ostal na realnih tleh.

Juan Ayuso
Sportal Ayusova izjava pretresla kolesarski svet: Ni želel, da zmaga Pogačar
Remco Evenepoel
Sportal Evenepoel odgovornost prelaga na trenerja: Zdaj je na potezi moj novi trener
Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard osvetlil razloge za porazen dan na evropskem prvenstvu #video
Domen Novak
Sportal Zakaj je cestno dirko končalo samo 17 kolesarjev? Krivo je "absurdno pravilo". #video
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Remco Evenepoel
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.