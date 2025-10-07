Potem ko je Tadej Pogačar dominiral tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu, kjer je Remco Evenepoel obakrat osvojil drugo mesto, v ekipi Red Bull–BORA–hansgrohe, kamor se Belgijec seli v prihodnji sezoni, že načrtujejo strategijo, kako zmanjšati razkorak do najboljšega kolesarja sodobnega časa.

Sven Vanthourenhout, nekdanji selektor belgijske reprezentance v cestnem kolesarstvu in novi športni menedžer ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe, ki se že intenzivno pripravlja na prihod Evenepoela, verjame, da se lahko Remco v določenih vidikih približa Pogačarju.

Pogačar je izjemen na dolgih klancih

"Trenutno poteka veliko pogovorov in izmenjav idej," je razkril v pogovoru za belgijski medij Het Laatste Nieuws. "Pogačar je trenutno izjemen predvsem na dolgih klancih. To se je jasno pokazalo tudi na evropskem prvenstvu, ko je Remco izgubil stik z njim. Pogačar zna ohraniti eksplozivnost dlje kot kdorkoli drug. Nekaj minut zmore poganjati dvajset, trideset ali celo štirideset vatov več od ostalih, nato pa se spet vrne na normalne številke."

Tadej Pogacar goes solo at the European Championships! 🚀



The world champion was briefly followed by Remco Evenepoel, but now heads the race alone. pic.twitter.com/vUg5KOlvWJ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 5, 2025

Evenepoel je že večkrat poudaril, da želi v novi ekipi prav na tem področju narediti največji korak naprej. Ali lahko res ujame Pogačarja? "Na eni strani imaš Pogačarja, neverjeten naravni talent, ki ima nekatere sposobnosti, ki jih preprosto ni mogoče natrenirati. Po drugi strani pa sem prepričan, da Remco še zdaleč ni dosegel svojega maksimuma. Z boljšim treningom, prehrano in načrtnim delom lahko naredi korak naprej proti Tadeju," je prepričan Vanthourenhout.

Na enodnevnih dirkah je Evenepoel enakovreden Pogačarju

Dodaja, da je Evenepoelova osnovna pripravljenost že zdaj nič slabša od Pogačarjeve, a Slovenec trenutno izstopa v najbolj intenzivnih naporih. "Ni skrivnost, da lahko to opraviš s posebnimi intervalnimi treningi. Vendar je treba ohraniti ravnotežje med tremi motorji – osnovno vzdržljivostjo, močjo in eksplozivnostjo. Ne moreš trenirati le enega vidika, saj je za kolesarja temeljna kondicija ključna."

Vanthourenhout je kljub temu optimističen glede prihodnosti Evenepoela. "Remco se ne bo izboljšal za petnajst odstotkov, a iskreno verjamem, da lahko v enodnevnih dirkah postane Pogačarju enakovreden. Govorim o klasikah, ne o tritedenskih dirkah," je vseeno ostal na realnih tleh.