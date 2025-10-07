V okolici italijanskega Vareseja je v torek popoldne potekala 104. izvedba italijanske mini klasike Tre Valli Varesine. In dobil jo je Tadej Pogačar. Po zmagi na svetovnem in evropskem prvenstvu se slovenski šampion ne ustavlja! Tokrat je z napadom počakal nekaj dlje, do 22. kilometra pred ciljem, ko je ujel vodilnega Egana Bernala in se mu brez težav odpeljal. Tudi drugi tekmeci niso imeli odgovora, v zaključku je iz glavnine napadel Primož Roglič, a je bilo 45 sekund prednosti Tadeja Pogačarja preveč.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je je pred sobotno dirko po Lombardiji prišel do svoje že 107. profesionalne zmage. Preizkušnjo od Busto Arsizia do Vareseja (200,3 kilometra) je dobil drugič v karieri (2022), prvič po samostojnem napadu. Slabo minuto za njim je ciljni šprint glavnine za drugo mesto dobil Julian Alaphilippe (Tudor Pro), po fotofinišu je tretje mesto pripadlo Albertu Withenu Philipsenu (Lidl Trek).

Pogačar na razgibani trasi s slabimi 3.400 višinskimi metri ni dirkal preveč napadalno, z močno ekipo , v kateri je bil tudi Domen Novak, je večino časa le nadzoroval položaj v glavnini in pazil na morebitne nevarnejše ubežnike. Dirka je oživela v zadnji tretjini, ko so se napadi vrstili eden za drugim. Številni so poskusili presenetiti najboljšo ekipo sezone, a jim to ni uspelo. Ko pa sta pospešila Pogačar in predvsem njegov mehiški ekipni kolega Isaac del Toro, ki je napravil selekcijo, pa so ritmu lahko sledili le redki.

Pogačar je iz manjše skupine v ospredju pobegnil okoli 22. kilometra pred ciljem, prednost pa je hitro povečal. V prvi zasledovalni skupini z del Torom in Britancem Tomom Pidcockom (Q36,5) se je znašel tudi Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), a je bila razlika 15 km pred ciljem 45 sekund in posledično prevelika. Sedemindvajsetletni slovenski as je zanesljivo zdržal do konca in zabeležil 19. zmago v sezoni ter 22 na italijanskih tleh.

Od Slovencev sta nastopila tudi Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) in bila v službi svojih kapetanov.

Kako se je razpletala dirka Tre Valli Varesine



CILJ. Pogačar je zadnji kilometer odpeljal v rekreativnem slogu in dosegel še eno zmago! Neverjeten je. Neustavljiv.



Zadnji kilometer.



3 km do cilja: Roglič in še peterica je obupala, ne more ujeti Pogačarja. Spustili so tempo in so spet skupaj z glavnino. Pogi ima minuto prednosti.



5 km do cilja - Šesterica z Rogličem je zaostanek za vodilnim Pogačarjem zmanjšala na 44 sekund, a jim bo očitno zmanjkalo kilometrov.



14 km do cilja - Pogačar ima 50 sekund prednosti pred sedmerico, ki je za 10 sekund pobegnila glavnini, v njej je tudi Roglič (ter Del Toro, Molard, Skujinš, Tulett, Garofoli in Pidcock).



18 km do cilja - Pogačar je enostavno premočan za tekmece. Ima že 26 sekund pred Simmonsom, ki je edini poskušal z odgovorom na njegov napak. Glavnina, ki je ujela Bernalovo skupino, zaostaja že pol minute.



22 km do cilja - Pogi je napadel! ❤️‍🔥 Ensayando para Lombardía: Pogacar ataca bajando y se marcha en solitario.#TreValliVaresine pic.twitter.com/Xzdud0IV84 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 7, 2025 24 km do cilja - Pogačar je ujel vodilno trojico. Zdaj gre za vodilno sedmerico (Pogačar, Del Toro Eulalio, Lafay, Bernal, Simmons in Milesi). So 20 sekund pred glavnino, v kateri je okoli 70 kolesarjev.



29 km do cilja - Začelo se je dogajati! Lafay, Eulalio in Del toro ter Pogačar iz ekipe UAE so pospešili in se odpeljali glavnini. So samo še 15 skund za vodilno trojico.



34 km do cilja - Bernal, Simmons in Milesi so zdaj vodilna trojica na dirki. Iz glavnine, ki zaostaja 45 skeund, je napadel Tiberi iz ekipe Bahrain. Pogačar se za zdaj še ni pokazal.



45 km do cilja - Milesi je popustil, Bernal je zdaj sam na čelu dirke. Storerja in Brambillo je glavnina ujela. Zdaj ji tempo narekuje Majka iz ekipe UAE. Zdaj gre zares. Glavnina znova zmanjšuje zaostanek.



60 km do cilja - Iz glavnine sta napadla še Brambilla in Storer, ki sta 55 sekund za vodilnima Bernalom in Milesijem. Glavnina zaostaja minuto in pol.



75 km do cilja - Bernal in Milesi sta si prikolesarila minuto prednosti pred glavnino, v kateri pa ritma ne narekuje več UAE, temveč Alpecin.



Foto: zajem zaslona



80 km do cilja - Vsi so čakali na napad Pogačarja, a je iz glavnine napadal Egen Bernal. Ujel je še zadnjega ubežnika MIlesija. Zdaj imata 40 sekund prednosti pred glavnino.



87 km do cilja - Ujet je še Ballerini, preostale trojica ubežnikov ima samo še 35 sekund prednosti pred glavnino, na čelu katere so kolesarji UAE.



96 km do cilja - Za kolesarji je polovica današnjih višincev vzpona, skupaj jih bodo naredili 3.377. Ubežniki so še 40 sekund pred glavnino s Pogačarjem.



102 km do cilja - Ubežniki imajo samo še minuto prednosti pred glavnino. V ubežni skupini so še August, Milesi, Ballerini in Bais, Paleni je popustil in ga je glavnina ujela.



V begu so: Andrew August, Kevin Colleoni, Lorenzo Milesi, Davide Ballerini, Mattia Bais 116 km do cilja - Razlika med ubežniki in glavnino je 2340 metrov ali drugače 3:07. 130 km do cilja - Na razgibani trasi nič novega. Prednost ubežnikov znaša 3:05, v glavnini pa dogajanje nadzorujejo kolesarji ekipe UAE Emirates. 150 km do cilja - Glavnina drži peterico ubežnikov na varni razdalji. Njihova prednost znaša 3:15, tempo na čelu glavnine pa pričakovano narekuje ekipa UAE Emirates, ki ima v Tadeju Pogačarju in Isaacu del Toru velika favorita za zmago 178 km do cilja - Ubežniki imajo 2:29 prednosti pred glavnino. Pogačar cilj na zmaga ekipe, dekleta imela po njegovem mnenju nehumano uro štarta dirke. V igri za zmago vidi še Isaaca del Tora 180 km do cilja - Tadej Pogačar je glavni favorit za zmago. Lani dirke ni mogel dokončati, saj je bilo slabo vreme in je bila dirka prekinjena. Danes je sončno in imamo lahko dobro dirko," je dejal v mikrofon Eurosporta. V nedeljo je po naslovu svetovnega prvaka osvojil še naslov evropskega prvaka, dva dni pozneje pa bo skušal dobro nastopiti tudi na tej dirki: "Na poti od evropskega prvenstva do Lombardije je ta dirka. Dober postanek je. Včeraj sem bil uničen še. Danes je nov dan. Dva dneva spanca sta bila dovolj. Tudi Urška je na ženski izvedbi dirke, malce prezgodaj so imela dekleta štart, nehumano (z dirko so začela ob 8.50, op. a.). Prišla sva skupaj, da se druživa." Ali je njegov cilj zmaga, je še pristavil: "Glavni cilj je, da ekipa zmaga. Imamo Isaaca (Isaac del Toro). Veliko zmag je lovil. Tudi sam postaja utrujen. Ima odlično priložnost za zmago danes. Veliko kart imamo na razpolago." Hunting another win? 👀



World and newly crowned European champion Tadej Pogačar is ready to help UAE Team Emirates–XRG chase another victory at Tre Valli Varesine 💪 pic.twitter.com/sndy6lCu8X — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 7, 2025 188 km do cilja: Peterica ubežnikov Andrew August, Kevin Colleoni, Lorenzo Milesi, Davide Ballerini, Mattia Bais ima minuto prednosti pred glavnino.



Začetek dirke: Kolesarji so začeli 200,3 kilometra dolgi dirko s 3.400 višinci. Pogačar ima v svoji ekipi UAE Team Emirates – XRG še enega reprezentančnega kolega Domna Novaka, povsem mogoče pa je, da bo tokrat lov na zmago prepustil moštvenemu kolegu. Morda mlademu Mehičanu Isaacu del Toru. Med favorite spada tudi trojica moštva Red Bull – BORA – hansgrohe, Giulio Pellizzari, Jai Hindley in Primož Roglič. Zasavec je na tej dirki slavil leta 2019, leta 2023 pa je bil tretji še en član Red Bulla Aleksandr Vlasov. Pomemben pomočnik omenjenim bo Jan Tratnik, ki je izpustil tako svetovno kot nedavno evropsko prvenstvo. Tri doline Vareseja je zadnja dirka v Rogličevem koledarju za sezono 2025. 23-letni Gal Glivar bo na dirki debitiral kot član Alpecin – Deceunincka. Med favorite lahko prištevamo še Irca Bena Healyja (EF Education – EasyPost), mladega Angleža Oscarja Onelyja (Picnic – PostNL), avstralsko-francoski dvojec moštva Tudor Michael Storer – Julian Alaphilippe, Bahrain Victorious s Francozom Lennyjem Martinezom in Italijanom Antoniem Tiberijem, Ineos Grenadiers prihaja z Nizozemcem Thymenom Arensmanom in Kolumbijcem Eganom Bernalom …

Pred dirko:

Tadej Pogačar, ki je 28. septembra v Kigaliju v Ruandi osvojil svoj drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka, nato pa v nedeljo, 5. oktobra prvič v karieri postal še evropski prvak, bo že danes spet na delu. Na dirki Tri doline Vareseja se bo ogreval za svojo zadnjo dirko v natrpanem koledarju, spomenik Po Lombardiji, ki bo na sporedu v soboto, 11. oktobra in na katerem bo lovil še svojo peto zaporedno zmago.

"Tadej ni le velik prvak, ampak velik človek"

Tre Valli Varesine je Pogačar dobil že leta 2022, lani, ko je dirka zaradi močnega dežja odpadla, pa je prirediteljem obljubil, da se vrne že naslednje leto in obljubo kljub natrpanemu jesenskemu sporedu dirk tudi držal. Pogačarjeva potrditev nastopa je ganila tudi predsednika kolesarskega društva Alberto Binda, ki skrbi za organizacijo dirke. "Danes ne želim govoriti o prvaku ali kolesarju, o katerem je bilo že toliko povedanega in ki ga vsi poznamo. Danes se želim zahvaliti Tadeju Pogačarju, človeku. Dokazal se je kot mož, ki drži besedo, saj mi je pred enim letom obljubil, da se bo vrnil sem v Varese in kljub natrpanemu urniku v tem zadnjem delu sezone to obljubo držal. Ta dejanja kažejo na Tadejevo človeško držo; ni le velik prvak, ampak velik človek," je po poročanju BiciTV dejal Renzo Oldani.

Tadej Pogacar sera au départ ce mardi des 3 Vallées Varésines, sa seule course avec UAE en dehors du World Tour en 2025. Le Slovène va honorer sa promesse, lui qui s'était engagé à revenir après l'édition 2024 où il avait contribué à stopper la course en raison de la météo. pic.twitter.com/rhquS2LdZf — Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 6, 2025

Pogačar bo imel v svoji ekipi UAE Team Emirates – XRG še enega reprezentančnega kolega Domna Novaka, povsem mogoče pa je, da bo tokrat lov na zmago prepustil moštvenemu kolegu. Morda mlademu Mehičanu Isaacu del Toru, ki vsekakor spada v ožji krog favoritov za zmago na 200,3 kilometra dolgi dirki s 3.400 višinci.

Primož Roglič in Jan Tratnik spet skupaj. Foto: Guliverimage

Močna zasedba Red Bull – BORE – hansgrohe z Rogličem

Med favorite spada tudi trojica moštva Red Bull – BORA – hansgrohe, Giulio Pellizzari, Jai Hindley in Primož Roglič. Zasavec je na tej dirki slavil leta 2019, leta 2023 pa je bil tretji še en član Red Bulla Aleksandr Vlasov. Pomemben pomočnik omenjenim bo Jan Tratnik, ki je izpustil tako svetovno kot nedavno evropsko prvenstvo. Tri doline Vareseja je zadnja dirka v Rogličevem koledarju za sezono 2025. 23-letni Gal Glivar bo na dirki debitiral kot član Alpecin – Deceunincka.

Med favorite lahko prištevamo še Irca Bena Healyja (EF Education – EasyPost), mladega Angleža Oscarja Onelyja (Picnic – PostNL), avstralsko-francoski dvojec moštva Tudor Michael Storer – Julian Alaphilippe, Bahrain Victorious s Francozom Lennyjem Martinezom in Italijanom Antoniem Tiberijem, Ineos Grenadiers prihaja z Nizozemcem Thymenom Arensmanom in Kolumbijcem Eganom Bernalom …

Kolesarje na dirki čaka sedem krajših krogov z vzponi na kombinacijo klancev Salita dei Ronchi (1,9 km/5,3 %) in Montello (2 km/5,1 %), pa v zaključnih dveh daljših krogih še z dodatnima vzponoma na Barasso (900 m/7,9 %) in Oltona Al Lago Cinque Piante (300 m/10 %). Zadnji kilometer v Vareseju je sicer ravninski, a sledi krajšemu klancu, na katerem še lahko pride do razlik.