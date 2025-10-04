Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

4. 10. 2025,
19.55

1 ura, 10 minut

Tadej Pogačar opozarja: To ni dobro zame in za druge

Tadej Pogačar | Tadej Pogačar opozarja na koledar, ki bi ga sam spremenil, če bi imel možnost. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar opozarja na koledar, ki bi ga sam spremenil, če bi imel možnost.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar je po osvojenem naslovu prvaka v Ruandi že na naslednjem prizorišču. V Franciji ga v nedeljo čaka naslednji cilj sezone – osvojitev naslova evropskega prvaka na cestni dirki. Slovenski šampion je v izjemni formi, pred dirko pa odkrito opozarja na težavo, ki bi lahko vplivala na vse: preobremenjen in slabo usklajen kolesarski koledar. "To ni dobro zame in za druge," je dejal in sprožil razpravo v kolesarskem svetu.

"Koledar je prenatrpan. To ni dobro za nikogar."

Na tiskovni konferenci v francoski regiji Drôme-Ardèche je dvakratni zaporedni svetovni prvak Tadej Pogačar spregovoril odkrito. Po naporni sezoni, ki jo je med drugim okronal z zmagami na Touru in v Ruandi, se zdaj sooča z vprašanjem, kje potegniti črto. "Evropsko prvenstvo bi morali premakniti. Trenutno poteka hkrati s tremi drugimi dirkami – to je preprosto preveč," je dejal.

Slovenski zvezdnik opozarja, da takšna zgoščenost škoduje vsem – organizatorjem, ekipam in predvsem kolesarjem, ki morajo izbirati med pomembnimi dirkami: "Na isti dan potekajo Giro dell’Emilia, Cro Race in Coppa Agostoni. To ni dobro ne zame ne za druge. Preprosto ni dovolj prostora za vse."

Pogačar proti Evenepoelu in Vingegaardu: spopad velikanov

Kljub utrujenosti in zahtevnemu urniku Pogačar ostaja eden glavnih favoritov za naslov prvaka. Na startu bodo tudi Jonas Vingegaard, zmagovalec letošnje Vuelte, in belgijski as Remco Evenepoel, ki je Pogačarju že večkrat stal nasproti.

Tadej Pogačar je pred enim tednom drugič zapored postal svetovni prvak na cestni preizkušnji. | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar je pred enim tednom drugič zapored postal svetovni prvak na cestni preizkušnji. Foto: Guliverimage

"Remco je izjemno pripravljen, videli smo ga na svetovnem prvenstvu. Mentalno je vedno motiviran, fizično pa v vrhunski formi," je dejal Pogačar o svojem največjem tekmecu. O Vingegaardu pa dodaja: "Nekaj časa je, odkar sva nazadnje dirkala drug proti drugemu. A podatek, da se je pojavil na štartu, pomeni, da bo dober."

"Proga bo eksplozivna" – drugačna kot v Zürichu ali Ruandi

Tokratna proga je po njegovih besedah precej krajša in bolj dinamična kot na svetovnem prvenstvu. "Vzponi niso dolgi, a so zahtevni. Dirka bo eksplozivna, veliko bo napadov in več tekmovalcev bo imelo možnosti za zmago," napoveduje Pogačar, ki ga mika ena stvar: "Evropski naslov mi še manjka. Tokrat ga želim osvojiti."

Napoved prihodnosti: To je šele začetek razprave

Čeprav se Pogačar v Franciji osredotoča na zlato medaljo, je njegovo sporočilo glasnejše od same dirke: kolesarski svet potrebuje spremembo. "Naš koledar nikoli ni popoln," priznava. "A če bi lahko odločal, bi marsikaj spremenil."

