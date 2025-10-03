Pogačar: Dodaten čar daje Urškina prisotnost

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo glavni favorit cestne dirke na evropskem prvenstvu, ki te dni poteka v francoskem departmaju Ardeche. Konkurenca bo glede na zvezdniška imena in krajšo traso celo bolj zaostrena kot na nedavnem SP, 27-letni slovenski as pa z dobrimi nogami napoveduje naskok na prvo zlato medaljo na EP.

Slovenija je doslej na EP sicer osvojila štiri zlate, tri srebrne in šest bronastih kolajn, a nobene v članski konkurenci. V teh cestne dirke in vožnja na čas na EP potekajo šele od leta 2016.

Najboljšo slovensko uvrstitev na članskih dirkah imata Luka Mezgec in Tadej Pogačar. Mezgec je bil peti v danskem Herningu, Pogačar pa je peto mesto zasedel pred štirimi leti v Trentinu.

"Seveda to ni največji cilj sezone. Zadnjih nekaj izdaj ni bilo dovolj težkih za hribolazce, zato je bila za nas lažje kolesarje edina prava priložnost pred štirimi leti, pa še takrat je slavil zelo hitri Sonny Colbrelli," je na novinarski konferenci v Franciji dejal Pogačar.

"Letos je lepa priložnost, dodaten čar pa daje tudi Urškina prisotnost na EP. Bom pa zaradi te cestne dirke izpustil dirko po Emiliji. To sem lani odkljukal s seznama, mogoče bom tukaj odkljukal še eno," je namignil slovenski as.

V nedeljo je osvojil naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Glavna izzivalca Evenepoel in Vingegaard

Glavna izzivalca bosta predvsem Belgijec Remco Evenepoel in Danec Jonas Vingegaard. Slednji se vrača na ceste po slavju na dirki po Španiji prejšnji mesec. Tu je tudi letos izjemni Portugalec Joao Almeida, sicer klubski kolega pri emiratih. Tudi v ozadju čaka še veliko odličnih evropskih kolesarjev.

"Menim, da je Evenepoel v Kigaliju pokazal, kako močan je, potem ko je bil drugi po dveh menjavah kolesa. Tudi tu je zelo motiviran, v kronometru je letel. Psihološko je vedno lačen tekmovanj in zmag, zato pričakujem, da bo zelo dober tudi v nedeljo. Dolgo pa se že nisem pomeril z Jonasom na enodnevni dirki. Če je tu, bo zagotovo zelo dober. Tudi drugi so v dobri formi in verjamem, da bo dirkanje temu primerno," je prepričan Pogačar.

Dirkanje bo tudi povsem drugačno od SP v Kigaliju. "Tukaj moraš res leteti, če se želiš otresti tekmecev. Seveda pa če bo priložnost, lahko poskusiš. Sam sicer dvomim, da se bo to zgodilo, a bomo videli," v daljše pobege na trasi ni prepričan že štiri leta prvi kolesar svetovne lestvice.

Remco Evenepoel Foto: Guliverimage

Četudi bi v nedeljo osvojil naslov evropskega prvaka in belo majico z zvezdicami, pa je v naslednjih 12 mesecih ne bi oblekel, saj je v nedeljo postal svetovni prvak, mavričasta majica pa ima pri "izbiri garderobe" prednost. V mavričasti majici bo dirkal tudi v nedeljo.

SP v Ruandi odlična popotnica

SP v Ruandi je pokazalo, da je izjemno pripravljen na največje enodnevne napore. "Noge so dobre. Mislim, da jih nisem pozabil v Kigaliju," je slikovito dodal Pogačar.

Kolesarje med Privasom in Guilherand-Grangesom v nedeljo čaka 202,5 km dolga in razgibana trasa po deparmaju Ardeche. Daljši klanec na Saint Romain de Lerps (7 km/7,2 %) bodo prečkali trikrat v prvih 135 km, vmes pa dvakrat še krajši, a strmejši Val d'Enfer (1,6 km/9,7 %). Prav slednji nato kolesarje ob prihodu na zadnjo krožno traso čaka še štirikrat, zadnjič šest km pred ciljem.

"Klanci so zelo zahtevni, edina razlika je, da je dirka krajša, kar pomeni, da bo bolj eksplozivna. Na SP temu ni bilo tako, tu pa so klancu ne ravno najdaljši, zato menim, da bo možno tu prikazati izjemne številke. Tukaj bomo videli veliko več tekmovalcev v boju za najvišja mesta kot denimo na SP. Dosti je ravnine med klanci, tako da bo mogoče malo bolj skupaj držalo dirko, da ne bo kompleten kaos," je prepričan Pogačar.

V slovenski reprezentanci bo vse podrejeno kapetanu, v selekciji Uroša Murna so se znašli štirje člani, ki so nastopili v Ruandi. To so Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar in Jaka Primožič, ob njih pa bodo še Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar.

Ženska cestna dirka bo na sporedu v soboto, na 116,1 km dolgi trasi pa bosta od Slovenk nastopili Urška Žigart in Eugenia Bujak. Predvsem Žigart si želi uvrstitve med najboljših deset, kar bi bila najboljša slovenska uvrstitev na EP v članski konkurenci.

Preberite še: