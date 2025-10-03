Slovenska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je ob debiju na cestnem evropskem prvenstvu v Franciji šestemu mestu v kronometru danes dodala še deseto mesto na cestni dirki med mladinkami. Letošnja svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu je za zmagovalko Španko Paulo Ostiz zaostala le šest sekund, od medalje so jo ločile tri sekunde.

Eva Terpin je preizkušnjo končala na 50. mestu, Hana Jeromel je bila 62., Taja Mehle pa dirke ni zaključila.

Drugo mesto je z enakim časom kot zmagovalka osvojila Švicarka Anja Grossmann, tretje pa z zaostankom treh sekund Italijanka Chantal Pegolo.

Osemnajstletna Kamničanka je po uspešnem SP v gorskem kolesarstvu, na katerem se je prejšnji mesec v švicarskem kantonu Valais prvič veselila naslova svetovne prvakinje, tako odlični predstavi pokazala tudi na cesti.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: