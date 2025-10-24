Slabe tri mesece pred začetkom evropskega prvenstva v futsalu so v Ljubljani danes zagnali odštevalnik do tekmovanja, ki ga bo Slovenija gostila drugič doslej. Kot ambasadorja sta se predstavila kapetan slovenske reprezentance v futsalu Igor Osredkar in nekdanji kapetan nogometne reprezentance Bojan Jokić. Napovedujeta prvenstvo rekordov.

Slovenija se je organizaciji 13. EP v futsalu pridružila pozno kot partner, ki je zaradi zapletenih evropskih političnih razmer prevzel organizacijo glavnine tekem za sicer nosilna organizatorja Litvo in Latvijo. Ti namreč na svojem ozemlju ne želita gostiti reprezentance Belorusije, ki se je v kvalifikacijah prebila med najboljših 16.

Ljubljana že drugič gosti EP v futsalu

S tem bo Ljubljana drugič po letu 2018 gostila to tekmovanje. Tega pa se zelo veseli Osredkar, ki bo kot kapetan že drugič v karieri dobil priložnost za nastop na EP pred domačimi gledalci. "Z začetkom odštevanja se mi misli vračajo v leto 2018, podoživljam vrvež okoli tega dogodka in komaj čakamo, da se znova začne. Vemo, da nam bo podpora navijačev dala dodaten veter v hrbet," je dejal 39-letni reprezentant.

Turnir bo v Kaunasu, Rigi in Ljubljani potekal med 21. januarjem in 7. februarjem. V Ljubljani bosta potekali tekme skupin C in D, nato dva četrtfinalna obračuna, oba polfinala ter obe tekmi za medalje.

Radi bi presegli rekorden obisk iz leta 2016

Turnir izpred sedmih let z več kot 100.000 gledalci velja za drugega najbolj obiskanega v zgodovini EP v futsalu, želja obeh ambasadorjev je, da bi absolutni rekord iz Srbije leta 2016, ko si je tekme na prizoriščih ogledalo 113,820 ljudi, tokrat presegli. "Ne dvomim, da bomo tokrat skočili na vrh lestvice najbolj obiskanih EP v futsalu, saj vemo, kakšno športno publiko imamo v Sloveniji," je dejal Bojan Jokić.

Nekdanji kapetan nogometne reprezentance v organizaciji futsalskega prvenstva vidi promocijo tako za to dvoransko obliko nogometa kot tudi za nogomet širše. "Vemo, da je nogomet v svojem osnovnem izvoru tisti, ki ga mladi igrajo na ulicah, na igriščih, in srčno upam, da bo ta dogodek mlade spodbudil k temu, da se vse bolj podajo na lokalno igrišče."

Foto: Jure Banfi

Tako kot Osredkar poudarja pomen nastopa domače izbrane vrste pred svojimi navijači. Dodatno pa poudarja tudi zgodovino slovenskih predstav na največjih tekmovanjih. "Takrat se radi pokažemo v pravi luči in Slovenija je na teh tekmovanjih vedno prava," je ocenil, zato ne dvomi, da bi Slovenija lahko posegla visoko.

Kdo bodo tekmeci Slovenije?

Slovenska izbrana vrsta se na tokratno prvenstvo ni uvrstila neposredno kot gostiteljica, je pa v kvalifikacijski skupini prvič v zgodovini osvojila prvo mesto. V skupini 4 je s 16 točkami prepričljivo zmagala pred Madžarsko, Norveško in Črno goro.

V skupini C v Ljubljani jo konec januarja čakajo dvoboji s favoriti Španci ter z Belorusi in Belgijci. Leta 2018 se je Slovenija z zmago na zadnji tekmi skupinskega dela z Italijo prebila v četrtfinale. Da je uvrstitev v izločilne boje znova cilj, je poudaril Osredkar.

Novinar RTV Slovenije Sandi Škvarč, dolgoletni spremljevalec slovenskega futsala, ob tem izpostavlja, da se je slovenska izbrana vrsta v zadnjih letih povzpela vse do 10. mesta v Evropi. "Ostale reprezentance bodo gotovo spoštovale kakovost naše reprezentance," je ocenil.

Skupine EP 2026: Skupina A: Latvija, Hrvaška, Gruzija, Francija; Skupina B: Litva, Armenija, Češka, Ukrajina; Skupina C: Slovenija, Belorusija, Španija, Belgija; Skupina D: Italija, Madžarska, Portugalska, Poljska.

Želeli so se izogniti Španiji, toda ...

Kapetan reprezentance Igor Osredkar je v odzivu takoj po žrebu dejal, da na euru ni lahkih reprezentanc.

"Na tem evropskem prvenstvu ni več lahkih reprezentanc. Pred žrebom sem si želel, da bi se izognili Portugalski in Španiji, ampak na koncu nam je žreb doselil ravno vrhunsko reprezentanco Španije, zelo nevarno Belorusijo in tudi Belgija ima izjemne posameznike. Skupina je izjemno zahtevna, ampak mi igramo doma, igramo pred svojo publiko, pred svojimi navijači, verjamem v polne Stožice," je žreb pospremil Osredkar.

"Verjamem, da nam bodo navijači dali prepotrebno energijo, da bomo z njihovo pomočjo poskušali priti iz skupine naprej, kar je naš osnovni in tihi cilj," je dodal kapetan.

Igor Osredkar: Skupina je izjemno zahtevna, ampak mi igramo doma, igramo pred svojo publiko, pred svojimi navijači, verjamem v polne Stožice. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Česa boljšega si niti ne bi mogel želeti"

"Dobili smo skupino. Vemo, s kom bomo igrali. Žreb je vedno zanimiv, po koncu si bolj ali manj zadovoljen. Vse ekipe na EP so odlične. Veselim se, ker bo naša publika v dvorani Stožice naš dodatni igralec. Prvo tekmo bomo odigrali s Španijo, to bo otvoritvena tekma. Česa boljšega si niti ne bi mogel želeti, saj gre za svetovno velesilo, eno najboljših ekip vseh časov," je za NZS žreb ocenil selektor Tomislav Horvat, ki bo člansko reprezentanco drugič vodil na evropskem prvenstvu.

"Mi bomo morali proti velikim reprezentancam igrati obrambo, ker je po eni strani najlažje. Najtežje nam bo igrati proti Belorusom in Belgijcem, saj bomo morali pokazati, kaj znamo v napadu. Lahko, da bomo v skupini končali brez točk, lahko pa, da bomo prvi," pa je po žrebu dejal pomočnik selektorja Klemen Duščak.

"Žreb kot žreb, povsem običajen. Vidimo, da je skupina D prav tako težka. Kdorkoli se uvrsti na evropsko prvenstvo, pomeni, da fantje znajo igrati 'fuzbal', tako da bo vsaka tekma 'na nož'. Upam, da bomo napolnili Stožice in naredili največjo gledanost v Evropi, na evropskih tekmah. Upamo tudi, se uvrstimo naprej," je še dejal pomočnik.

Prva priložnost za dokazovanje domače izbrane vrste v Ljubljani bo 22. januarja v Stožicah, ko ji bo nasproti stala sedemkratna evropska prvakinja Španija. Vstopnice za prvenstvo bodo na voljo na prodajnih mestih od ponedeljka.