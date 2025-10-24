Slovenska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga bo od 21. januarja do 7. februarja v Ljubljani gostila tudi Nogometna zveza Slovenije, igrala v skupini C. Kot je določil današnji žreb v Kaunasu, se bo Slovenija v skupinskem delu eura pomerila z Belorusijo, Španijo in Belgijo.

Kapetan reprezentance Igor Osredkar je v odzivu takoj po žrebu dejal, da na euru ni lahkih reprezentanc.

"Na tem evropskem prvenstvu ni več lahkih reprezentanc. Pred žrebom sem si želel, da bi se izognili Portugalski in Španiji, ampak na koncu nam je žreb doselil ravno vrhunsko reprezentanco Španije, zelo nevarno Belorusijo in tudi Belgija ima izjemne posameznike. Skupina je izjemno zahtevna, ampak mi igramo doma, igramo pred svojo publiko, pred svojimi navijači, verjamem v polne Stožice," je žreb pospremil Osredkar.

Kapetan Igor Osredkar Foto: STA

"Verjamem, da nam bodo navijači dali prepotrebno energijo, da bomo z njihovo pomočjo poskušali priti iz skupine naprej, kar je naš osnovni in tihi cilj," je dodal kapetan.

Na evropskem prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc, tako da so bile na žrebu ekipe razporejene v štirih bobnih.

V prvem so bile branilka naslova Portugalska, Španija, Ukrajina in Francija, v drugem Hrvaška, Italija, Slovenija in Češka, v tretjem Poljska, Armenija, Gruzija in Belorusija, v četrtem pa Belgija, Madžarska, Latvija in Litva.

Osredkar in Bojan Jokić Foto: STA

Ljubljana je leta 2018 že gostila evropsko prvenstvo, kar je dodatno prispevalo k pozitivni odločitvi izvršnega odbora Uefe o naknadni priključitvi Slovenije kot sogostiteljice eura skupaj z Litvo in Latvijo. Dvajset tekem si je takrat v živo v Ljubljani ogledalo več kot 90.000 gledalcev, Stožice pa so bile kar štirikrat razprodane.

Slovenija bo na EP igrala osmič, prvenstvo bo potekalo v dvoranah Stožice in Tivoli. Doslej se je dvakrat prebila v četrtfinale, in sicer leta 2014 in 2018.

Duščak: Lahko da bomo v skupini končali brez točk, lahko pa, da bomo prvi

"Mi bomo morali proti velikim reprezentancam igrati obrambo, ker je po eni strani najlažje. Najtežje nam bo igrati proti Belorusom in Belgijcem, saj bomo morali pokazati, kaj znamo v napadu. Lahko, da bomo v skupini končali brez točk, lahko pa, da bomo prvi," je po žrebu dejal pomočnik selektorja Klemen Duščak.

"Žreb kot žreb, povsem običajen. Vidimo, da je skupina D prav tako težka. Kdorkoli se uvrsti na evropsko prvenstvo, pomeni, da fantje znajo igrati 'fuzbal', tako da bo vsaka tekma 'na nož'. Upam, da bomo napolnili Stožice in naredili največjo gledanost v Evropi, na evropskih tekmah. Upamo tudi, se uvrstimo naprej," je še dejal pomočnik.

Skupine EP 2026:

- skupina A: Latvija, Hrvaška, Gruzija, Francija;

- skupina B: Litva, Armenija, Češka, Ukrajina;

- skupina C: Slovenija, Belorusija, Španija, Belgija;

- skupina D: Italija, Madžarska, Portugalska, Poljska.