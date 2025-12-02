Pri komaj sedemnajstih letih je Matic Lavrenčič že ime, ki v svetu šaha vzbuja spoštovanje. Mladi šahist iz Ljubljane se je z uvrstitvijo na 2. mesto na svetovnem prvenstvu do 20 let zapisal med največje upe slovenskega športa in postal najmlajši slovenski igralec z nazivom mednarodni mojster (IM). Njegovi rezultati ga uvrščajo ob bok legendam, kot so Bruno Parma, Luka Lenič in Laura Unuk, kar ga postavlja v sam vrh nove generacije slovenskih šahistov. Matic Lavrenčič je eden izmed finalistov projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

"Sem Matic Lavrenčič in vedno iščem optimalno potezo," pravi samozavestno mladenič, ki se s šahom ukvarja že od sedmega leta starosti. "Pri šahu me najbolj fascinira ogromno število različnih možnosti in logika v ozadju, zato me ta igra vedno znova pritegne."

Matic Lavrenčič se je s šahom srečal po zaslugi očeta, ki mu je doma predstavil igro, ki je kasneje postala njegova strast in življenjski cilj. Kmalu po vpisu v šahovski krožek je pokazal izjemen talent in začel trenirati z velemojstrom Markom Tratarjem, ki ostaja njegov osebni trener še danes. "Redko vidiš nekoga, ki je tako predan temu, kar počne. Njegov fokus in lakota po znanju sta izjemna," pravi Tratar.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Do zdaj je Matic dosegel že vrsto izjemnih rezultatov: peto mesto na svetovnem prvenstvu v pospešenem šahu, zlato medaljo na evropskem prvenstvu do 16 let in sodelovanje na šahovski olimpijadi 2024 v Budimpešti, kjer je slovenska reprezentanca dosegla zgodovinsko 9. mesto. Marca 2025 pa je sledil njegov največji uspeh – drugo mesto na svetovnem prvenstvu do 20 let, kjer je presenetil svetovno elito.

"Trenutno sem najbolj ponosen na svoje največje dosežke, med katere spada drugo mesto na svetovnem prvenstvu do 20 let," pove Matic Lavrenčič. Gre za najmočnejšo mladinsko kategorijo v šahu, kjer so stopničke pogosto napoved uspešne profesionalne kariere.

Vsak dan preživi več ur za šahovnico – z analizami, računalniškimi programi in pripravami na turnirje. Poleg tega obiskuje 3. letnik Gimnazije Ledina, kjer uspešno usklajuje šolo in športno kariero. "Treninge imam enkrat tedensko, sam pa vsak dan analiziram partije in iščem načine, kako izboljšati igro," pojasni.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Selektor mladinske reprezentance Matej Šebenik o njem pravi: "Matic Lavrenčič je s svojo predanostjo, profesionalnim pristopom in uspehi že močno zaznamoval slovenski šah. Njegov naslov svetovnega podprvaka v absolutni mladinski konkurenci iz letošnjega leta je dosežek, ki sodi ob bok uspehom legendarnega Bruna Parme in naslovov mladinskih svetovnih prvakov Luke Leniča in Laure Unuk."

Cilj, ki ga mladi šahist zdaj zasleduje, je jasen – naziv velemojstra (GM). "Odkar sem postal mednarodni mojster, sem se po lestvici temu že precej približal. Zdaj želim igrati na čim močnejših evropskih turnirjih in še dvigniti svoj rating," pravi odločno.

Finančna sredstva iz sklada Mladi upi 2025 bi mu pri tem pomenila ključno podporo. "Za dosego naslova velemojstra je nujna udeležba na močnih evropskih turnirjih, kjer igrajo najboljši z vsega sveta. Takšni turnirji pa so dragi – letalske karte, prijavnine, stroški poti … Finančna podpora bi mi omogočila prav to," poudari.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

"Šah me uči potrpežljivosti, logike in discipline. Vsaka poteza šteje – tako na šahovnici kot v življenju," dodaja Matic Lavrenčič, ki s svojo predanostjo in zrelostjo navdihuje tudi veliko starejše igralce.

Matic Lavrenčič je dokaz, da ima Slovenija v svojih vrstah izjemen mladi šahovski talent. Njegova zgodba ni le zgodba o uspehu, temveč tudi o strasti, delu in viziji.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že trinajsto leto zapored skozi projekt Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot k visoko zastavljenim ciljem nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.