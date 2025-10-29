Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
29. 10. 2025,
22.20

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Siliko Vrhnika futsal

Sreda, 29. 10. 2025, 22.20

1 ura, 31 minut

Fusal, liga prvakov

Vrhniški Siliko z remijem začel turnir lige prvakov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Futsal, splošna | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Slovenski prvak v futsalu, ekipa Silika Vrhnike, je na Kodeljevem v Ljubljani začela turnir glavnega dela lige prvakov. V 1. krogu skupine 8 so Vrhničani proti ukrajinski Aurori iz Kijeva igrali 2:2. V četrtek ob 20.00 jih čaka obračun z makedonsko Forco, ki je danes izgubila proti Hitu Kijevu z 2:10.

Izbranci Mileta Simeunovića so tekmo proti favoriziranim gostom iz Kijeva začeli kar spodbudno, z Brazilci okrepljeni Ukrajinci niso bili posebej nevarni, v drugi polovici polčasa pa so povečali ritem in povedli pet minut in pol pred koncem polčasa, ko je pred vrati Mikola Gricina preusmeril žogo v mrežo. V končnici pa so tudi domači spet pokazali precej poguma, tik pred odhodom na odmor je Jakob Rems zatresel okvir tekmečevih vrat.

Vrhničani so vratnico zadeli tudi v uvodu drugega polčasa, ko je streljal Benjamin Tušar, v 24. minuti pa so razveselili lepo polno dvorano na Kodeljevem, ko je z leve strani streljal Timotej Debeljak, žogo pa v mrežo usmeril Tod Ciuha. Še več veselja po dobri igri, v kateri je svoje delo dobro opravljal tudi vrhniški vratar Nejc Berzelak, je šest minut pred koncem prinesel Tušar s strelom z leve strani. Še v isti minuti pa so Ukrajinci izenačili, ko je z nekaj sreče zadel Kayque Mendes.

Vrhnika je sicer uspešno prestala prvi del tekmovanja, ko je na Švedskem v svoji skupini premagala domači Boras, estonski Tallinn in turški Vangölü. V tistem delu tekmovanja je nastopila tudi makedonska Forca in zmagala na turnirju v Kumanovu ter poskrbela za zgodovinski trenutek kluba.

Višjerangirani ukrajinski ekipi pa sta se šele zdaj priključili tekmovanju. Hit Kijev je drugi v domači ligi, Aurora, ki sicer igra pod imenom Kijev Futsal, pa je vodilna.

Iz skupin od 5 do 8 bodo v osmino finala napredovali le zmagovalci, medtem ko s turnirjev skupin od 1 do 4 po prvi trije. Po osmini finala bo sledil četrtfinale, polfinale in finale pa bosta na zaključnem turnirju v Pesaru v Italiji, in sicer med 7. in 9. ali med 8. in 10. majem.

Izidi turnirja na Kodeljevem:

- sreda, 29. oktober:
Hit Kijev - Forca 10:2 (5:1)
Siliko Vrhnika - Aurora Kijev 2:2 (0:1)

- četrtek, 30. oktober:
17.00 Aurora Kijev - Hit Kijev
20.00 Siliko Vrhnika - Forca

- sobota, 1. november:
16.00 Forca - Aurora Kijev
19.00 Siliko Vrhnika - Hit Kijev
slovenska futsal reprezentanca
Sportal Stekla prodaja vstopnic za domače evropsko prvenstvo
Futsal, splošna
Sportal Slovenski prvak v futsalu v sredo začenja boje za osmino finala lige prvakov
slovenska futsal reprezentanca
Sportal Selektor navdušen nad prvo tekmico, favorizirano Španijo
 
Siliko Vrhnika futsal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.