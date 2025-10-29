Vrhniški Siliko z remijem začel turnir lige prvakov

Slovenski prvak v futsalu, ekipa Silika Vrhnike, je na Kodeljevem v Ljubljani začela turnir glavnega dela lige prvakov. V 1. krogu skupine 8 so Vrhničani proti ukrajinski Aurori iz Kijeva igrali 2:2. V četrtek ob 20.00 jih čaka obračun z makedonsko Forco, ki je danes izgubila proti Hitu Kijevu z 2:10.

Izbranci Mileta Simeunovića so tekmo proti favoriziranim gostom iz Kijeva začeli kar spodbudno, z Brazilci okrepljeni Ukrajinci niso bili posebej nevarni, v drugi polovici polčasa pa so povečali ritem in povedli pet minut in pol pred koncem polčasa, ko je pred vrati Mikola Gricina preusmeril žogo v mrežo. V končnici pa so tudi domači spet pokazali precej poguma, tik pred odhodom na odmor je Jakob Rems zatresel okvir tekmečevih vrat.

Vrhničani so vratnico zadeli tudi v uvodu drugega polčasa, ko je streljal Benjamin Tušar, v 24. minuti pa so razveselili lepo polno dvorano na Kodeljevem, ko je z leve strani streljal Timotej Debeljak, žogo pa v mrežo usmeril Tod Ciuha. Še več veselja po dobri igri, v kateri je svoje delo dobro opravljal tudi vrhniški vratar Nejc Berzelak, je šest minut pred koncem prinesel Tušar s strelom z leve strani. Še v isti minuti pa so Ukrajinci izenačili, ko je z nekaj sreče zadel Kayque Mendes.

Vrhnika je sicer uspešno prestala prvi del tekmovanja, ko je na Švedskem v svoji skupini premagala domači Boras, estonski Tallinn in turški Vangölü. V tistem delu tekmovanja je nastopila tudi makedonska Forca in zmagala na turnirju v Kumanovu ter poskrbela za zgodovinski trenutek kluba.

Višjerangirani ukrajinski ekipi pa sta se šele zdaj priključili tekmovanju. Hit Kijev je drugi v domači ligi, Aurora, ki sicer igra pod imenom Kijev Futsal, pa je vodilna.

Iz skupin od 5 do 8 bodo v osmino finala napredovali le zmagovalci, medtem ko s turnirjev skupin od 1 do 4 po prvi trije. Po osmini finala bo sledil četrtfinale, polfinale in finale pa bosta na zaključnem turnirju v Pesaru v Italiji, in sicer med 7. in 9. ali med 8. in 10. majem.

Izidi turnirja na Kodeljevem:



- sreda, 29. oktober:

Hit Kijev - Forca 10:2 (5:1)

Siliko Vrhnika - Aurora Kijev 2:2 (0:1)



- četrtek, 30. oktober:

17.00 Aurora Kijev - Hit Kijev

20.00 Siliko Vrhnika - Forca



- sobota, 1. november:

16.00 Forca - Aurora Kijev

19.00 Siliko Vrhnika - Hit Kijev