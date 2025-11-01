Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
1. 11. 2025,
21.43

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Sobota, 1. 11. 2025, 21.43

1 ura, 18 minut

Siliko Vrhnika po hudem boju končal ligo prvakov

Avtor:
STA

Mile Simeunović, Siliko Vrhnika, futsal | Četa Mileta Simeunovića se za letos poslavlja od lige prvakov. | Foto Aleš Fevžer

Četa Mileta Simeunovića se za letos poslavlja od lige prvakov.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski prvak v futsalu Siliko Vrhnika je v 3. krogu turnirja glavnega dela lige prvakov (skupina 8) na Kodeljevem v Ljubljani izgubil proti ukrajinskemu Hitu iz Kijeva z 1:2 ter končal nastope v najelitnejšem evropskem tekmovanju.

Siliko in Forca, futsal
Sportal Vrhničani po pomembni zmagi še lahko upajo na napredovanje

Izbranci Mileta Simeunovića, ki so v zadnji krog prišli z možnostjo napredovanja v osmino finala, so na turnirju najprej igrali 2:2 z ukrajinsko Auroro in nato premagali makedonsko Forco s 4:2. Danes bi za osvojitev prvega mesta, ki je edino vodilo v osmino finala, morali ugnati Kijevčane, ki so pred tem vpisali zanesljivi zmagi - z 10:2 proti Forci in s 5:0 proti Aurori.

Da Vrhničane čaka zelo težka naloga, je bilo jasno kmalu po začetku, saj so Ukrajinci hitro zagrozili in zadeli vratnico prek Jevgenija Žuka. Toda gostitelji turnirja se niso ustrašili favoritov, se jim odločno postavili po robu in v 13. minuti tudi povedli. Takrat so v lepo polni dvorani na Kodeljevem izpeljali protinapad, po katerem je žogo v lastno mrežo preusmeril Vladislav Pervijejev. Pozneje so sicer prevladovali ukrajinski tekmeci, a je vrhniška obramba na čelu z vratarjem Nejcem Berzelakom ohranila minimalno prednost pred drugim polčasom.

V tem je Hit izenačil v 27. minuti, zadel je prav Pervijejev, na katerega je vrhniška obramba pozabila ob izvajanju kota. Vrhničani so imeli pet minut pred koncem lepo priložnost za nov zadetek, a je ostalo pri 1:1, Pervijejev je malce zatem zadel okvir domačih vrat, v zadnjih minutah pa so Vrhničani iskali tako želen zadetek, toda deset sekund pred koncem so Ukrajinci zapečatili usodo, ko je v prazna vrata zadel Igor Černiavskij.

Na prvi današnji tekmi je Aurora z 10:0 odpravila Forco, tri gole je dosegel Jurij Ščericija.

Vrhnika je sicer uspešno prestala prvi del tekmovanja, ko je na Švedskem v skupini premagala domači Boras, estonski Tallinn in turški Vangölü.

Iz skupin od 5 do 8 v osmino finala napredujejo le zmagovalci, medtem ko s turnirjev skupin od 1 do 4 po prvi trije. Po osmini finala bo sledil četrtfinale, polfinale in finale pa bosta na zaključnem turnirju v Pesaru v Italiji, in sicer med 7. in 9. ali med 8. in 10. majem.

Izidi turnirja na Kodeljevem:

Sreda, 29. oktober:
Hit Kijev - Forca             10:2 (5:1)
Siliko Vrhnika - Aurora Kijev  2:2 (0:1)

Četrtek, 30. oktober:
Aurora Kijev - Hit Kijev       0:5 (0:2)
Vrhnika - Forca                4:2 (2:2)

Sobota, 1. november:
Forca - Aurora Kijev           0:10 (0:3)
Siliko Vrhnika - Hit Kijev     1:2 (1:0)

Lestvica:

1. Hit Kijev       3 tekme -  9 točk (gol razlika 17:3)
2. Aurora Kijev    3  -   4 (12:7)
3. Siliko Vrhnika  3  -   4 (7:6)
4. Forca           3  -  0 (4:24)

Mile Simeunović liga prvakov liga prvakov futsal Siliko Vrhnika
