Slovenski prvak v futsalu, ekipa Silika Vrhnike, je na Kodeljevem v Ljubljani v tekmi 2. kroga turnirja glavnega dela lige prvakov (skupina 8) premagala makedonsko ekipo Forca s 4:2 (2:2). V uvodni tekmi so igrali neodločeno 2:2 z Auroro iz Kijeva, v soboto jih čaka še tekma z drugo kijevsko ekipo Hit.

Izbranci Mileta Simeunovića so danes iskali priložnost za potrditev boja za prvo mesto v soboto s še neporaženim Hitom. Ta je v prvem krogu današnjega tekmeca slovenske ekipe premagal z 10:2, danes pa v popoldanski tekmi še rojake iz Kijeva s 5:0.

Dvoboj z makedonsko ekipo so Vrhničani začeli odlično, Jakob Rems je v tretji minuti po hitrem protinapadu preigral še vratarja in zadel za vodstvo. Nekaj minut zatem je Tod Ciuha vodstvo povišal in domači so imeli v rokah navidez trdno vodstvo. A v končnici prvega dela so pobudo prevzeli gostje, najprej je Jesus Rivas s strelom pod prečko presenetil vratarja Nejca Berzelaka, le 17 sekund pred koncem prvega dela pa je pred svojim golom žogo po strelu tekmecev v lastno mrežo preusmeril Timotej Debeljak.

Foto: Aleš Fevžer

Takšen izid bi glede na razplet prve tekme že predčasno odločil turnir, saj bi Hit Kijev že pred zadnjim krogom osvojil prvo mesto. Zato sta obe ekipi skušali priti do zmagovitega zadetka. Sprva so imeli več pobude Makedonci, pozneje Siliko, najlepšo priložnost dotlej je v 32. minuti zapravil Ciuha, ko je zadel okvir gola.

Štiri minute pred koncem so gostitelji že tvegali brez vratarja, kar je hitro prineslo rezultat, saj je po natančni podaji pred gol iz bližine zadel Ciuha. Do konca so ostale še tri minute in pol, a je nato Ciuha že minuto pozneje s svojim tretjim golom na tekmi dokončno razblinil vse dvome in s spretno reakcijo pred vratarjem gostov poskrbel za trdnih 4:2. V zadnji minuti pa se je z lepo obrambo izkazal še Berzelak.

Na lestvici ima Hit zdaj šest točk, Siliko Vrhnika štiri, Aurora eno, Forca je brez. To pomeni, da ima Siliko še možnosti za prvo mesto, če bo v soboto zmagal.

Foto: Aleš Fevžer

Vrhnika je sicer uspešno prestala prvi del tekmovanja, ko je na Švedskem v skupini premagala domači Boras, estonski Tallinn in turški Vangölü. V tistem delu tekmovanja je nastopila tudi makedonska Forca in zmagala na turnirju v Kumanovu.

Iz skupin od 5 do 8 bodo v osmino finala napredovali le zmagovalci, medtem ko s turnirjev skupin od 1 do 4 po prvi trije. Po osmini finala bo sledil četrtfinale, polfinale in finale pa bosta na zaključnem turnirju v Pesaru v Italiji, in sicer med 7. in 9. ali med 8. in 10. majem.