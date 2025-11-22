Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., S. K.

Sobota,
22. 11. 2025,
14.30

10 minut

Robert Hrgota smučarski skoki Timi Zajc Anže Lanišek Domen Prevc

Smučarski skoki, Lillehammer, posamična tekma (m)

V živo: v težkih razmerah štirje Slovenci uspešni

M. P., S. K.

Domen Prevc | Domen Prevc | Foto Guliverimage

Domen Prevc

Foto: Guliverimage

Po ženski uvodni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih Lillehammer gosti še prvo moško posamično tekmo. Kvalifikacije so se začele ob 14.00, prva serija tekme pa bo ob 16.00. Slovenke barve zastopajo Domen Prevc inTimi Zajc, ki sta odlično skakala že v petek, ter Anže Lanišek, Rok Oblak in Lovro Kos.

Rok Oblak se je s 115,5 metra (118,2 točke) že uvrstil na današnjo tekmo, zanesljivo je s kvalifikacijskim skokom opravil tudi Lovro Kos, ki je pristal pri 116 metrih (120,7 t). Skakalcem nagajajo zahtevne vetrovne razmere, v teh se je dovolj dobro znašel tudi Timi Zajc, ki je s 122,5 metra (128,3 t) potrdil nastop na popoldanski tekmi, prav tako Domen Prevc (124,5 m/128,5 t)

Smučarski skoki, Lillehammer (m), treningi in kvalifikacije:

Svetovni pokal v smučarskih skokih se je začel s petkovo tekmo mešanih ekip. Slovenija je osvojila drugo mesto, moški del sta zastopala Domen Prevc in Timi Zajc. Prvi je skočil 135 in 137 metrov, drugi pa 127 in 134 metrov.

V petek so opravili še dva od treh poskusnih skokov pred uvodno sobotno posamično tekmo. Domen Prevc je skočil samo na drugem in bil s 139 metri med najdaljšimi. Dlje sta skočila samo Jan Hörl (140,5 metra) in Felix Hoffmann (143,5 metra). Zajc je bil v drugem poskusnem skoku dolg 137,5 metra. Obet za Slovenijo je torej zelo dober.

V minuli zimi je veliki kristalni globus osvojil Daniel Tschofenig, Jan Hörl je končal na drugem mestu, Stefan Kraft pa je avstrijsko premoč kronal s tretjim. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek na četrtem mestu. Domen Prevc je sezono končal kot deseti skakalec, a prvi letalec. Lanišek je bil v seštevku poletov drugi. Domen sezono 2025/2026 začenja z devetimi posamičnimi zmagami v svetovnem pokalu, Anže pa z osmimi.

