Sprehod Man Cityja, spodrsljaja Barcelone in Chelseaja, Inter ostaja stoodstoten

Po nekaterih torkovih poslasticah v četrtem krogu lige prvakov je bila v sredo na sporedu še druga polovica srečanj kroga. V pozornosti je bil obračun Manchester Cityja in Borussie Dortmund, ki so ga meščani dobili s 4:1. Spodrsljaja sta si privoščila Barcelona in Chelsea, ki sta prišla le do točke. Londončani so z 2:2 remizirali na gostovanju pri Qarabagu, Barcelona pa s 3:3 pri Club Bruggu, potem ko so Katalonci trikrat zaostajali. Inter ostaja stoodstoten, potem ko je z 2:1 ugnal Kairat Almaty. Benfica, ki je z 0:1 klonila proti Bayerju, in Ajax, ki je z 0:3 izgubil proti Galatasarayju, v tej sezoni ostajata brez točk. Atalanta je bila z 1:0 boljša od Marseilla, Newcastle je z 2:0 premagal Athletic Bilbao, Pafos pa je tri točke vknjižil proti Villarrealu (1:0).

Sreda, 5. november:

V središču dogajanja Erling Haaland

Manchester City je v ligi prvakov še naprej neporažen, na četrti tekmi je še tretjič zmagal, potem ko je s 4:1 nadigral Borussio Dortmund, ki je ostala pri sedmih točkah. Sinjemodri so v zadnjih 13 tekmah v vseh tekmovanjih slavili desetkrat.

V ospredju dogajanja je bil zagotovo Erling Haaland, ki se je v dresu Manchester Cityja meril proti svojemu nekdanjemu klubu. 25-letnik je v odlični strelski formi, v tej sezoni ni zadel le na dveh tekmah, tudi tokrat je meril v polno, ko je zadel za 2:0, skupno pa je v tej sezoni pri neverjetnih 27 golih v vseh tekmovanjih.

Borussia Dortmund ni imela pravega odgovora na igro Manchester Cityja. Foto: Guliverimage

Manchester City je svoje navijače razveselil v 22. minuti srečanja, ko je po asistenci Tijjanija Reijndersa zadel Phil Foden. Že sedem minut kasneje pa je sledila nova eksplozija navdušenja med navijači sinjemodrih, saj je z levico po podaji Jeremyja Dokuja v polno meril Haaland. Po veliki premoči angleške ekipe je nato na 3:0 v 57. minuti z drugim zadetkom na srečanju povišal Foden. Za kanček upanja Borussie Dortmund je z zadetkom v 72. minuti tekme poskrbel Waldemar Anton, a popoln izkupiček Cityja ni bil ogrožen, končnih 4:1 je v 91. minuti postavil Rayan Cherki.

To je bilo sedmič, da sta se ekipi pomerili v ligi prvakov, nemška ekipa pa je v sedmih tekmah dosegla le eno zmago (dva remija, štirje porazi). Man City je ob tem neporažen na zadnjih 23 domačih tekmah v skupinskem oziroma po ligaškem delu lige prvakov (z 19 zmagami in tremi remiji), vse od poraza proti Lyonu z 1:2 septembra 2018.

Barcelona trikrat zaostajala v Belgiji

Za enega glavnih presenečenj dneva je poskrbel Club Brugge, ki je pred domačimi navijači s 3:3 remiziral z Barcelono. Belgijski klub je vknjižil svojo četrto točko, Barcelona pa svoj prvi remi in je zdaj pri sedmih točkah. Katalonci so proti belgijski zasedbi zaostajali kar trikrat. Za vodstvo Brugga je že v šesti minuti namreč poskrbel Nicolo Tresoldi, a je le dve minuti kasneje na 1:1 poravnal Ferran Torres.

Barcelona je v Bruggu prišel le do točke. Foto: Reuters

Belgijska ekipa je v 17. minuti znova povedla, ko je v polno meril Carlos Forbs, vendar je v 61. minuti na 1:1 poravnal Lamine Yamal. Club Brugge je nato v 64. minuti povedel še tretjič, ko je drugič na tekmi zadel Forbs, točko Barceloni pa je v 77. minuti z avtogolom zagotovil Christos Tzolis. V sodnikovem podatku so sicer nogometaši belgijskega kluba še enkrat zadeli, saj je žogo vratarju Wojciechu Szczesnyju odvzel Romeo Vermant in zadel, a je glavni sodnik Anthony Taylor po ogledu posnetka odločil, da je ob tem storil prekršek, obračun pa se je končal z izidom 3:3.

Carlos Augusto je poskrbel za tri točke Interja. Foto: Reuters

Poleg Bayerna in Arsenala se lahko po štirih krogih s popolnim izkupičkom ponaša še Inter, ki je z 2:1 premagal Kairat Almaty. Na San Siru je za vodstvo italijanske ekipe v 45. minuti zadel Lautaro Martinez, a so nogometaši Kairata v 55. minuti izenačili preko Ofrija Arada. Za tri točke Interja pa je nato v 67. minuti z golom poskrbel Carlos Augusto.

Brez točk v tej sezoni sezoni ostajata Benfica in Ajax. Portugalska ekipa je z 0:1 klonila pred Bayerjem iz Leverkusna, edini zadetek je v 65. minuti dosegel Patrik Schick. Nizozemci pa so s kar 0:3 na domačem igrišču izgubili proti turškemu Galatasarayju. Za turški klub se je pod hat-trick podpisal Victor Osimhen, dva gola je dosegel iz bele pike, vse tri gole pa v drugem polčasu v razmaku 19 minut (59., 66., 78.). 26-letni Nigerijec je zdaj s šestimi goli tudi najboljši strelec letošnje sezone lige prvakov.

Atalanta je po golu Lazarja Samardžića v 90. minuti tekme premagala Marseille, za italijanski klub je sicer v 14. minuti enajstmetrovko zapravil Charles De Ketelaere. Za tri točke Newcastla proti Athletic Bilbau sta poskrbela Dan Burn v enajsti in Joelinton v 49. minuti srečanja.

Chelsea le do točke v Azerbajdžanu

Chelsea je v Azerbajdžanu remiziral z 2:2. Foto: Reuters

Sredin spored so odprli nogometaši Qarabaga in Chelseaja. Azerbajdžanska ekipa, ki je premagala Benfico in Copenhagen, se je sicer znašla v zaostanku, a nato z dvema goloma v desetih minutah v 39. minuti povedla z 2:1. Gostje so v 53. minuti prek Alejandra Garnacha izenačili, do konca srečanja se rezultat ni več spremenil, tako da sta se moštvi razšli z delitvijo točk.

Pafos pa je doma z golom Derricka Luckassena premagal Villarreal.

Najboljši strelci: 6 – Osimhen (Galatasaray)

5 – Haaland (Man City), Kane (Bayern), Mbappe (Real)

4 – Gordon (Newcastle), Martinez (Inter), Rashford (Barcelona)

3 – Barnes (Newcastle), Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Guruzeta (Athletic), Lopez (Barcelona), Leandro Andrade (Qarabag), Llorente (Atletico Madrid), Martinelli (Arsenal), Nmecha (Borussia D.), Paixao (Marseille), Vlahović (Juventus)

