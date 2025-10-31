Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
31. 10. 2025,
13.29

Osveženo pred

2 uri, 35 minut

Petek, 31. 10. 2025, 13.29

2 uri, 35 minut

München edini kandidat za finale lige prvakov 2028

Arena München - Allianz Arena | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

München z Allianz Areno je edini kandidat za izvedbo finala nogometne lige prvakov leta 2028, je navedbe Evropske nogometne zveze (Uefa) objavila nemška tiskovna agencija dpa. Izvršni odbor Uefe bo septembra 2026 podelil finalno tekmo, skupaj z drugimi zaključnimi dvoboji evropskih tekmovanj za moške in ženske.

München, ki mora uradno prijavno dokumentacijo in končni koncept predložiti do junija 2026, je letos gostil finale, Paris Saint-Germain pa je osvojil svoj prvi naslov z zmago 5:0 proti Interju iz Milana.

Uefa je v petkovi izjavi sporočila, da je prejela izjave o interesu 15 članic za izvedbo finala klubskih tekmovanj v letih 2028 in 2029.

Medtem ko je München edino mesto, ki ga zanima finala lige prvakov leta 2028, se bosta za odločilno tekmo leta 2029 potegovala London (Wembley) in Barcelona (Camp Nou).

Finale prihodnje leto bo v Budimpešti, stadion Metropolitano v Madridu pa bo dogodek gostil leta 2027.

Za finale evropske lige so kandidati Lyon, Torino, Bukarešta in Beograd izrazili interes za leti 2028 in 2029.

