Po uspešno opravljenih kvalifikacijah odbojkarje ACH Volley čaka skupinski del lige prvakov. Igrali bodo v močni skupini skupaj s Trentinom, Ziraatom in Toursom, njihov prvi tekmec pa bo v četrtek v gosteh italijanski prvak Trentino, ki je letos nekoliko spremenil ekipo in tudi zamenjal trenerja, ne vodi ga več slovenski selektor Fabio Soli.

Prav zaradi sprememb je Trentino potreboval nekaj časa, da je na začetku sezone našel želeno raven, a ljubljanski strateg Igor Kolaković meni, da je po dveh porazih, zaradi katerih je trenutno po desetih krogih le na tretjem mestu italijanskega prvenstva, že našel ritem in zadnje tekme odigral odlično.

"V njegovi dvorani ga težko kdo premaga, ima kakovost, energijo in tudi tradicijo. A vse to je treba dokazati tudi na igrišču, vsekakor ne potujemo v Trento, da tam izgubimo. Servis bo ena od najpomembnejših stvari, če bodo moji igralci vsi razpoloženi na servisni črti, bomo zagotovo neugoden tekmec. Servis pa zna biti kdaj tudi emocija, lahko se obrne v drugo skrajnost, vendar brez dobrega servisa neke priložnosti ne vidim," začetni udarec Kolaković vidi kot najpomembnejšo nalogo, če želijo v Italiji presenetiti.

Ne potujejo le na ogled mesta

Alen Pajenk: Vsekakor ne potujemo v Trento, da si tam ogledamo mesto, ga že dobro poznamo, gremo na zmago. Foto: Filip Barbalić Izkušeni srednji bloker Alen Pajenk je poln hvale za italijansko ekipo, a meni, da se jih z dobro taktično pripravo da presenetiti. "Poskušali jih bomo zaustaviti, jih z močnimi servisi odriniti od mreže in iskati protinapade. Vsekakor ne potujemo v Trento, da si tam ogledamo mesto, ki ga že dobro poznamo, gremo po zmago, zavedamo pa se, da nas čaka težka naloga," meni najstarejši slovenski reprezentant, ki se zaveda, da bo imel glavno vlogo v italijanski vrsti reprezentant Alessandro Michieletto.

"Njega je težko zaustaviti. S podajalcem Riccardom Sbertolijem sta neverjetno uigrana, Michieletto žogo grabi na veliki višini, tako da ga je težko blokirati. Zato bomo morali opraviti dobro delo v obrambi, da poberemo kakšno žogo, dve več kot ponavadi," trdi Pajenk, ki meni, da Trento ni močnejši od italijanske reprezentance, čeprav poleg azzurrov Michieletta, Sbertolija, Danieleja Lavie, ki pa je poškodovan in proti ACH Volleyju ne bo nastopil, in Gabrieleja Laurenzana v njem igrajo brazilski reprezentant Flavio, ameriški reprezentant Gabi Garcia, romunski reprezentant Bela Bartha, francoski reprezentant Theo Faure, nemški reprezentant Simon Torwie in španski reprezentant Jordi Ramon.

"Noben od nas se jih ne boji"

Luka Marovt: Če bomo imeli še malo sreče, se lahko nadejamo dobrega rezultata. Foto: Aleš Fevžer Kljub zvenečim imenom pa se tekmecev ne boji niti mlajši del ljubljanske ekipe, ki se je s Trentinom že meril. "Noben od nas se jih ne boji. Osredotočamo se na nas, vemo, da imamo dobro ekipo. Če pa bomo imeli še malo sreče, se lahko nadejamo dobrega rezultata. Mladi pa se od vseh tekem najbolj veselimo prav te tekme, predvsem zaradi energije okoli kluba in dvorane, jaz osebno pa tudi zaradi Michieletta, ki je zame eden najboljših igralcev na svetu," je dejal Luka Marovt.

Ljubljanska ekipa, ki nima nobenih zdravstvenih težav, se bo na pot z avtobusom podala v sredo zjutraj, na tekmi pa jo bo spodbujal tudi za en avtobus navijačev.

Preberite še: