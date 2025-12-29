Luki Dončiću se obetajo spremembe

"Veliko smo se pogovarjali med sabo," je po visoki zmagi proti Sacramento Kingsom razlagal slovenski košarkar Luka Dončić, ki se mu v ekipi obetajo določene spremembe. Kako pa jih je sprejel trenutno eden najboljših košarkarjev na svetu?

Dejstvo je, da so se po treh zaporednih porazih pri Los Angeles Lakersih prižgali prvi alarmi. Posredoval je JJ Redick, prvi trener Jezernikov. Očitno so iskreni pogovori zalegli, saj so se njegovi varovanci na tekmi proti Sacramentu pokazali v povsem drugi luči. Na koncu so tekmo dobili z izidom 125:101.

"Mislim, da smo od samega začetka igrali zelo dobro." Foto: Reuters

"Veliko smo se pogovarjali"

Glavno vlogo na parketu je odigral Luka Dončić. Ta se je tokrat ustavil pri 34 točkah in bil najbolj zaslužen za 20. zmago Lakersov. Na novinarski konferenci je priznal, da so besede trenerja zalegle. "Mislim, da smo od samega začetka igrali zelo dobro. Dosegali smo ukradene žoge in igrali smo fizično. Veliko smo se pogovarjali znotraj ekipe, samo mi med sabo. Menim, da smo se vsi zelo dobro odzvali," je bil po tekmi jasen Dončić.

LeBron James je na tekmi zgrešil le dva meta. Foto: Reuters

Na tekmi je bilo videti, da je cela ekipa igrala zelo angažirano. Vseeno pa se 26-letni Ljubljančan ob tem zaveda, da večino odgovornosti nosita on in LeBron James.

"Mislim, da se vse skupaj vsekakor začne pri nama. Ko se vrne AR (Austin Reaves, op. p.), bomo to trije, a za zdaj se začne pri nama in midva morava pokazati, kaj zmoreva. Temu bo sledila tudi ekipa. Odgovornost je zagotovo v večji meri na nama. Mislim pa, da je bila današnja tekma dokaz, da so bili vsi vpeti in osredotočeni na igro," je povedal Dončić in poudaril, da je s 24 točkami zelo pomembno vlogo odigral James, saj je iz igre zgrešil le dva meta. "Vsekakor nam je zelo pomagal. To dela že zelo dolgo in točno ve, kaj dela. To je za ekipo izjemno pomembno. Njegovo gibanje je bilo danes odlično. Kot ste rekli, zgrešil je le dva meta. To je noro."

Foto: Reuters

Spremembe za Luko Dončića

Na nocojšnji tekmi smo prvič videli, da je JJ Reddick Dončića dve minuti in pol pred koncem prve četrtine posadil na klop. Luka je takoj po tekmi povedal, da ga je trener že pred tem seznanil s tem in da nima nobenih težav.

Reddick, ki je svojim varovancem na sobotnem sestanku povedal, da se morajo bolj potruditi, je po tekmi povedal, da ta odločitev ni samo za eno tekmo. Odločili so se, da bo slovenski košarkar igral v krajših intervalih, a to še ne pomeni, da bo imel manjšo minutažo na parketu. Verjamejo, da bi ta sprememba lahko prinesla pozitivne učinke.

"To bomo delali v bližnji prihodnosti in videli bomo, kako se bo izšlo," je na novinarski konferenci povedal prvi mož Jezernikov in zavrnil namigovanja, da s tem želi na parketu ločiti Jamesa in Dončića. Ob odsotnosti Austina Reavesa meni, da je pomembno, da ima ekipa vseskozi v igri enega izmed vodilnih mož v napadu. "Ko je AR odsoten, to obema daje več časa, da vodita ekipo drug brez drugega. Kljub temu smo imeli veliko akcij, ko sta sodelovala. Ni tako, da bi ju poskušali ločiti."

