Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
28. 12. 2025,
9.21

Osveženo pred

48 minut

JJ Redick Los Angeles Lakers LeBron James

Kaj je bilo povedanega na težko pričakovanem sestanku LA Lakers?

Avtor:
A. T. K.

JJ Redick | Foto zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Košarkarji Los Angeles Lakers so se po tretjem zaporednem porazu – na božični dan so izgubili proti Houston Rockets – v soboto po treningu zbrali na nujnem sestanku. Po besedah glavnega trenerja J. J. Redicka, ki je v primerjavi z besedami po zadnjem porazu precej umiril retoriko, so obdelali vse nujne teme, ki jih je bilo treba vzeti pod drobnogled. Dotaknil se je tudi LeBrona Jamesa.

Glavni trener J. J. Redick je bil po sobotnem sestanku in treningu v pogovoru z novinarji precej bolj spravljiv kot po porazu proti Rockets, poroča športni portal ESPN. Namesto kazanja s prstom je bil dan po njegovih besedah namenjen "ponovnemu umerjanju in ponovni povezanosti" ekipe, ki je kljub slabši formi še vedno četrta na lestvici zahodne konference.

"Že zjutraj smo imeli super sestanek strokovnega štaba," je povedal Redick. "Prišli smo zelo zgodaj, nato pa smo se sestali še z igralci. Bilo je zelo pozitivno, hkrati pa smo tudi poslušali. Tako strokovni štab kot jaz osebno smo prisluhnili igralcem in njihovim potrebam."

Redicka, ki je po tekmi z Rockets brez imenovanja izpostavil več igralcev zaradi ponavljajočih se napak, je eden od novinarjev vprašal, ali so bili ti košarkarji neposredno soočeni s pričakovanimi izboljšavami. "Mislim, da so bili, in mislim, da se skupina tega zaveda," je dejal. "To čutijo. Ničesar ni bilo, kar ne bi bilo naslovljeno."

Dodal je, da je bilo vse od vrnitve LeBrona Jamesa po poškodbi išiasa v napadu preveč naključnih posesti. "Odkar se je LeBron vrnil, v napadu nismo bili dovolj organizirani. Preveč je bilo naključnih posesti. To je moja odgovornost. Gre za te tri stvari: jasnost v obrambi, jasnost vlog in organizacijo v napadu."

Za razliko od LeBrona Jamesa in Marcusa Smarta, ki tako kot po tekmi proti Houstonu tudi v soboto nista stopila pred novinarje, je svoje mnenje delil krilni igralec Rui Hachimura. "Govorili smo o tem, da se moramo vsi – igralci in trenerji – spraviti v red," je dejal Hachimura. "Na začetku sezone smo imeli dober niz, potem pa smo se nekako sprostili. Ali pa smo se utrudili od zmagovanja. Preprosto smo prenehali delati stvari, ki bi jih morali."

Pred novinarje je stopil tudi DeAndre Ayton in napovedal, da bo v obrambi prevzel glasnejšo vodstveno vlogo. "Od soigralcev zahtevam odgovornost – začenši pri sebi," je povedal Ayton. "Ne glede na potek tekme se moramo držati teh načel. Tako bomo igrali obrambo – agresivno in z drugačnim naporom."

Ayton je priznal tudi pomanjkanje osredotočenosti ob porazu proti Rockets, ko so Lakersi izgubili skok s kar 25:48, sam pa je v 36 minutah ujel le dve žogi, čeprav v povprečju beleži 8,7 skoka na tekmo. "To so osnovne napake. Preprosto nismo bili dovolj zbrani in osredotočeni na podrobnosti."

Lakersi bodo v noči na ponedeljek gostili Sacramento Kings, kar bo prva od štirih zaporednih domačih tekem v prihodnjem tednu in pol.

JJ Redick Los Angeles Lakers LeBron James
