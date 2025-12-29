Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
6.06

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 6.06

Vojna v Ukrajini

Von der Leyen pozdravila znaten napredek glede mirovnega načrta za Ukrajino

K. M., STA

Ursula von der Leyen | Poudarila je, da so za Evropo v teh prizadevanjih najpomembnejša trdna varnostna jamstva. | Foto Reuters

Poudarila je, da so za Evropo v teh prizadevanjih najpomembnejša trdna varnostna jamstva.

Foto: Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v objavi na družbenem omrežju X pozdravila znaten napredek glede mirovnega načrta za Ukrajino, ki sta ga po njeni oceni dosegla predsednik ZDA Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski na nedeljskih pogovorih na Floridi.

"Dosežen je bil znaten napredek, ki ga pozdravljamo. Evropa je pripravljena nadaljevati sodelovanje z Ukrajino in našimi ameriškimi partnerji, da bi utrdili ta napredek," je na X zapisala von der Leyen.

Poudarila je, da so za Evropo v teh prizadevanjih najpomembnejša trdna varnostna jamstva. Trump in Zelenski po pogovorih sicer nista potrdila, da je bil glede tega dosežen dogovor.

Trump in Zelenski sta po pogovorih, ki sta jih imela v nedeljo na posestvu Mar-a-Lago na Floridi, po telefonu govorila z voditelji Francije, Nemčije, Velike Britanije, Finske, Italije, Poljske, Norveške, zveze Nato in Evropske komisije. Pogovor z evropskimi voditelji, ki naj bi trajal več kot uro, je potrdil tudi Trump.

Tiskovni predstavnik britanskega premierja Keira Starmerja je sporočil, da se je razprava osredotočila na prizadevanja za zagotovitev miru v Ukrajini, voditelji pa so Trumpa pohvalili za dosedanji napredek, navajajo agencije.

Finski predsednik Alexander Stubb pa je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zapisal, da so evropski voditelji s predsednikoma ZDA in Ukrajine v skupnem telefonskem pogovoru "razpravljali o konkretnih ukrepih za končanje vojne". "Vsi si prizadevamo za dosego pravičnega in trajnega miru," je sporočil Stubb.

