Nune samostana sv. Elizabete so prejšnji božič švedskim vernikom prodajale ročne izdelke. Oblečene v bele naglavne rute in s križi v rokah so bile videti nedolžno, vendar se je kasneje izkazalo, da ni tako. To namreč niso bile navadne redovnice, temveč zbiralke sredstev iz beloruskega samostana, ki podpira invazijo na Ukrajino in ima povezave z rusko vojaško obveščevalno službo GRU, poroča The Telegraph.

Za župljane bogatega predmestja Stockholma Täby prisotnost redovnic ni bila nenavadna, saj jim je sam rektor dovolil postaviti mizo na cerkvenem hodniku. Kot se je kasneje izkazalo, to niso bile navadne redovnice, temveč zbiralke sredstev iz beloruskega samostana, ki podpira invazijo na Ukrajino in ima povezave z rusko vojaško obveščevalno službo GRU. Kmalu so švedske medije preplavili naslovi o proputinovskih "vohunskih redovnicah", ki so se infiltrirale v približno 20 cerkva.

Odziv župnije Täby

Rektor župnije Täby Michael Öjermo je povedal, da ni ničesar posumil, ko jih je lani povabil v župnijo. Z njimi je bil v stiku tudi večkrat pred invazijo leta 2022. "Ko so prišle k nam, smo jim dali dve mizi, one pa so stale na hodniku in prodajale lesene izdelke, pletenine, nogavice in podobno," se spominja rektor.

Priznal je, da je šele zdaj spoznal, da so prisotnost redovnic uporabili za propagando Kremlja. "Tokrat sem spoznal, česar prej nisem, da jih je mogoče uporabiti kot propagando. Prej nisem tega ugotovil in vidim, da bi to lahko bil problem," je povedal Öjermo.

Zavrnil je trditve, da so njegovi župljani financirali vojno: "Majhno število ljudi se je pojavilo in kupilo nekaj, kar ne more financirati vojne, absolutno ne."

Opozorilo Cerkve in ozadje samostana

Po incidentu v Täbyju je Švedska cerkev izdala opozorilo vsem skupnostim. V izjavi so zapisali, da samostan sv. Elizabete "uporablja svoje dohodke za podporo ruskemu nacionalizmu, podpira rusko agresijo proti Ukrajini in ima tesne vezi z GRU".

"Samostan trdi, da gre dohodek v dobrodelne namene, ampak to ne drži. Švedska cerkev svetuje, da njihovih dejavnosti ne podprete," so še sporočili iz Švedske cerkve.

Duhovni vodja samostana Andrej Lemeshonok je za švedske medije, ko so ga poklicali za izjavo, svoje redovnice opisal kot "bojno enoto". Zanikal je podporo vojni in trdil, da delajo izključno za pomoč ljudem v stiski.

Zaradi pogostega poziranja s simbolom črke Z, ki pomeni rusko invazijo, so dobile vzdevek Z-nune. Fotografirali so jih v okupiranih delih Ukrajine v neprebojnih jopičih, kar je dvigovalo moralo ruskih vojakov.