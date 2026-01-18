Ukrajinski milijarder Vsevolod Kožemjako je poslovno obleko zamenjal za vojaško uniformo in ustanovil eno najučinkovitejših bojnih enot v Ukrajini. Njegova 13. brigada Hartija je ta teden dvignila ukrajinsko zastavo nad Kupjanskom, s čimer je sile Vladimirja Putina potisnila nazaj v Rusijo, poroča The Telegraph.

Poslovnež Vsevolod Kožemjako je obogatel s trgovanjem z žitom. Je namreč ustanovitelj in izvršni direktor skupine Agrotrade, enega največjih ukrajinskih proizvajalcev žita.

Pred vojno je 55-letni oče štirih otrok živel popolno življenje, danes pa je njegova pozornost v celoti usmerjena v vojno. Pred skoraj štirimi leti je ustanovil Hartijo – lahki pehotni bataljon – kot skupino civilnih prostovoljcev, financirano z lastnim premoženjem in podporo drugih donatorjev. Zaradi modela financiranja so skupino poimenovali tudi "milijarderski bataljon".

Čeprav gre tehnično za enoto teritorialne obrambe, ki bi morala po vojni prenehati obstajati, je danes Hartija elitna jurišna formacija ukrajinske nacionalne garde, specializirana za hitre protinapade, urbano bojevanje in operacije s pomočjo dronov. Ocenjuje se, da ima med 1.500 in pet tisoč pripadnikov.

"Da, sem poslovnež in zdaj sem tudi poveljnik vojaške enote v Ukrajini," pravi Kožemjako.

Preobrat v Kupjansku

Ta teden je njegova enota dvignila ukrajinsko zastavo nad Kupjanskom, mestom jugovzhodno od Harkova, ki je že mesece v središču ruskih napadov. Zdelo se je, da je mesto tik pred padcem, a ukrajinske sile so ta teden v dramatičnem preobratu skoraj popolnoma izgnale ruske čete in v ponedeljek dvignile zastavo nad ruševinami mestne hiše.

Zmaga pri Kupjansku je utrdila njegovo enoto kot eno najučinkovitejših v Ukrajini. "Operacija Kupjansk dokazuje, da je z načrtovanjem, usposobljenimi poveljniki in štabi ter kakovostno pripravo enot mogoče sovražnika uspešno ustaviti in uničiti," je povedal polkovnik Ihor Obolenski.

"Nedavni uspehi Ukrajine okoli Kupjanska so ključni za dokaz, da se ne bo predala, kot mislijo nekateri v Beli hiši. Ravno nasprotno, Ukrajina zdaj napreduje," pa je za The Telegraph povedal vojaški strokovnjak Hamish de Bretton-Gordon.

Uspeh Ukrajine je še posebej pomemben v času, ko potekajo dogovori glede mirovnega sporazuma med Ukrajino in Rusijo. Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden povedal, da meni, da je glavna ovira za mirovni sporazum Zelenski in ne Putin. "Mislim, da je pripravljen na dogovor. Mislim, da je Ukrajina manj pripravljena na dogovor," je Trump povedal za Reuters. Takšne izjave povečujejo pritisk na Kijev, da dokaže svojo sposobnost in učinkovitost na bojišču.