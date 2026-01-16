Dron priletel le nekaj metrov od čistilke ulice, ona mirno nadaljevala delo #video

Po spletu se širi grozljiv videoposnetek iz Ukrajine, natančneje iz Lvova, ki prikazuje 59-letno komunalno delavko Olgo, ki kljub ruskemu zračnemu napadu še naprej čisti ulico. Njen pogum je navdušil tako Ukrajino kot svet, je v četrtek poročal župan Lvova Andrij Sadovi .

Ukrajinska pravda poroča, da je v četrtek zjutraj ruski brezpilotni letalnik zadel otroško igrišče v Lvovu, nato pa je močno eksplodiralo. V tistem času so bili v bližini na dolžnosti občinski delavci, vključno s komunalno delavko Olgo.

Kljub opozorilom pred zračnim napadom Olga ni poiskala zavetja. Delo je nadaljevala, prekinila ga ni niti, ko se je napad že zgodil. Ko je brezpilotni letalnik šahed eksplodiral, so goreči in žareči odpadki padli blizu Olge. Kljub nevarnosti je Olga negibno stala, kmalu zatem pa se vrnila k delu, kot da se ni nič zgodilo.

"Bomba je poletela naravnost nad nama"

Olga naj bi kot čistilka ulic delala že deset let. "S kolegom sva stala tam. Čistila sem avtobusno postajo. Nisem vedela, da se bo kaj zgodilo. Potem so nama rekli, naj tečeva, in bomba je poletela naravnost nad nama. Zaslišala se je nizka, a zelo glasna eksplozija. Mislila sem, da je mina, ampak policist je rekel, da je bil šahed," je Olga povedala za Radio Free Europe, poroča Ukrajinska Pravda.

Kasneje je župan Lvova osebno poklical Olgo, da bi preveril, kako je. Povedala mu je, da je v redu. Zahvalil se ji je za pogum in dejal, da je njen pogum navdušil vso državo in da se bodo uradniki z njo pogovorili na samem.

"Ne vem, ali naj se vam zahvalim ali vas okaram. Vaš pogum je danes navdušil vse v Ukrajini. Rad bi se vam zahvalil za vaše služenje skupnosti in za vaše delo. Zahvalili se vam bomo tudi posebej. Vendar želim tudi poudariti, da v primeru zračnega napada, prosim, poskrbite zase in ostanite varni. Razumem, da je treba opraviti delo, vendar je vaša varnost na prvem mestu," ji je dejal Sadovi.