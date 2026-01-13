Ruski napad na Harkov zahteval smrtne žrtve #video

V ruskem nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Tudi Ukrajina je ponoči izvedla napade z droni, v katerih je v ruski obmejni regiji Brjansk umrl en človek, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poudarki dneva:



7.47 ZDA kritične do nadaljevanja ruskih napadov na Ukrajino

Namestnica ameriškega veleposlanika pri ZN Tammy Bruce je v ponedeljek v Varnostnem svetu ZN obsodila nadaljevanje ruskih napadov na Ukrajino kot nerazumljivo zaostrovanje vojne v času, ko si predsednik ZDA Donald Trump prizadeva za mir. Predstavniki ZN so pred tem poročali o nadaljevanju ruskih napadov in trpljenja civilistov v Ukrajini.

"Zahvaljujoč vodstvu predsednika Trumpa smo zdaj bližje sporazumu kot kadarkoli od začetka vojne, vendar pa ruska dejanja tvegajo širitev in zaostritev vojne," je dejala Američanka in napade na civilne energetske objekte obsodila kot posmeh prizadevanjem za mir. Bruce je ob tem Rusijo spomnila, da je pred skoraj letom dni tudi sama glasovala za ameriško resolucijo Varnostnega sveta, ki poziva h koncu vojne v Ukrajini. "Bilo bi lepo, če bi Rusija svoje besede podprla z dejanji," je dejala.

Namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je dejala, da novo leto Ukrajini ni prineslo miru, saj obsežni zračni napadi Rusije na civiliste in civilno infrastrukturo povzročajo grozljivo uničenje in trpljenje. "Rusija je med 8. in 9. januarjem nad Ukrajino izstrelila 242 dronov in 36 raket, pri čemer so samo v Kijevu umrle štiri osebe, 25 pa jih je bilo ranjenih. Območja v Lvovu so bila tarča napada z nadzvočno raketo orešnik, ki lahko nosi jedrsko orožje," je dejala DiCarlo. Pozvala je k brezpogojnemu premirju ter spoštovanju ukrajinske suverenosti in ozemeljske celovitosti.

Predstavnik Latvije, ki je s 1. januarjem v Varnostnem svetu ZN prevzela sedež Slovenije, je kolege pozval, naj obsodijo sistematično surovost Moskve in barbarsko zaostrovanje vojne proti ukrajinskim civilistom sredi hude zime. "Rusija namenoma preizkuša odločnost mednarodne skupnosti," je dejal.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je vztrajal, da ruske sile ne napadajo civilistov, in obtožil Latvijo, da želi Moskvi naprtiti vse zlo in zanemarja vzroke te velike evropske varnostne krize. Zatrdil je, da so ruske sile napadle prometno, letališko in energetsko infrastrukturo, ki podpira ukrajinski vojaško-industrijski kompleks. "To je bil odgovor na napad kijevskega režima na rezidenco ruskega predsednika," je dejal Nebenzija. V Moskvi so konec decembra Ukrajino obtožili, da je skušala napasti rezidenco Vladimirja Putina, njihove trditve pa so zanikali tako ukrajinski kot ameriški obveščevalci.

7.30 Ruski napad na Harkov zahteval smrtne žrtve

V ruskem nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Tudi Ukrajina je ponoči izvedla napade z droni, v katerih je v ruski obmejni regiji Brjansk umrl en človek, poročajo tuje tiskovne agencije.

V okolici mesta Harkov so v ruskem napadu po navedbah guvernerja istoimenske regije Olega Sinegubova umrli štirje ljudje, še šest jih je bilo ranjenih. Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je ruski dron dolgega dosega zadel zdravstveni objekt za otroke in povzročil požar, o žrtvah niso poročali.

Rusija je ponoči izvedla napade tudi v drugih ukrajinskih regijah, vključno z Odeso na jugu države, kjer so bili v istoimenskem mestu v dveh nizih napadov poškodovani stanovanjske stavbe, bolnišnica in vrtec. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo ranjenih najmanj pet ljudi.

Rusija v zadnjih mesecih vsakodnevno cilja ukrajinsko energetsko infrastrukturo z droni in raketami ter v mrzli zimi povzroča izpade elektrike. Foto: Reuters

Ponoči je napade z brezpilotnimi letalniki izvedla tudi Ukrajina. V enem izmed napadov v vasi Strahovo v ruski regiji Brjansk blizu ukrajinske meje je umrl en človek, je na Telegramu navedel guverner regije Aleksander Bogomaz.

Rusija v zadnjih mesecih vsakodnevno cilja ukrajinsko energetsko infrastrukturo z droni in raketami ter v mrzli zimi povzroča izpade elektrike. Prejšnji teden je v enem od napadov na zahodno ukrajinsko regijo Lvov šele drugič do zdaj uporabila balistično raketo orešnik, ki lahko nosi tudi jedrsko bojno glavo.

Moskva je v ponedeljek sporočila, da je raketa orešnik zadela tovarno za vzdrževanje in popravila letal v Lvovu. Ob tem so znova zatrdili, da je bila izstreljena kot odgovor na domnevni ukrajinski napad na eno od rezidenc ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki ga Kijev vztrajno zanika.