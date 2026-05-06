Ukrajina danes, dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Ob polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, in iz Rusije zaenkrat o napadih ne poročajo.

6.50 Ukrajina po uveljavitvi enostranske prekinitve ognja poroča o ruskih napadih

Sirene, ki opozarjajo na napade, so se davi oglasile v več regijah Ukrajine. Iz Harkova poročajo o dveh ranjenih, v regiji Zaporožje je bil po navedbah oblasti tarča napada industrijski sektor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je v ponedeljek enostransko razglasil Kijev. Moskva je pred tem premirje ob 9. maju, ko v Rusiji slovesno obeležujejo dan zmage nad nacistično Nemčijo, napovedala za četrtek in petek.

Rusija je v torek izvedla niz silovitih napadov na Ukrajino, v katerih je bilo po zadnjih podatkih oblasti ubitih najmanj 28 ljudi, od tega 12 v Zaporožju, šest v Kramatorsku, po štirje v Dnipru in Poltavi ter po eden v Harkovu in Nikopolu.

Po navedbah ruskih oblasti je pet mrtvih v torek zvečer terjal ukrajinski napad na zasedenem polotoku Krim.

