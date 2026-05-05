Ukrajina je le nekaj dni pred vojaško parado ob dnevu zmage v Moskvi izvedla napad dolgega dosega globoko na ruskem ozemlju in po navedbah ukrajinskega predsednika zadela pomemben vojaško-industrijski kompleks v Čeboksarijah. A bolj kot novica o škodi na objektih odmeva podatek, da je nova ukrajinska manevrirna raketa Flamingo preletela 1500 kilometrov. Zračna razdalja med Kijevom in Moskvo je slabih 800 kilometrov, medtem ko je Sankt Peterburg oddaljen dobrih tisoč kilometrov.

Po navedbah Zelenskega je bila tarča ruski državni inštitut oziroma industrijsko-vojaški kompleks, ki naj bi izdeloval komponente za visokonatančno orožje, s katerim Moskva napada Ukrajino. Med izdelki, ki jih je omenil, so sistemi relejne zaščite, avtomatizacijska oprema in nizkonapetostne naprave.

V Rusiji začeli omejevati mobilni dostop do interneta

Zelenski je prepričan, da bo sedaj morala Rusija preiti k "resnični diplomaciji". Foto: Reuters Zelenski je napad pospremil s sporočilom, da mora Rusija končati vojno in preiti k “resnični diplomaciji”. V ponedeljek je napovedal, da bo Ukrajina razglasila premirje z začetkom ob polnoči v noči na sredo (5. na 6. maj) ter da je takšen časovni okvir dovolj, da se preveri, ali je mogoče spoštovati dejansko prekinitev spopadov. Dodal je, da bo Ukrajina ravnala “vzajemno”, kar pomeni, da se bo odzivala na ruske vojaške poteze.

Euronews poroča, da so v Rusiji od torka številnim uporabnikom začeli omejevati mobilni internet. Tudi banke – med njimi Sberbank – so opozorile na morebitne težave pri mobilnih storitvah in dvigih gotovine.

Omejitve v Rusiji pred parado - strah pred napadom je konkreten

Kremelj je medtem sporočil, da bo letošnja parada v Moskvi okrnjena: po navedbah ruskih oblasti na njej ne bo vojaških vozil ali kadetov, kar so utemeljili s “trenutnimi operativnimi razmerami”. Tiskovni predstavnik Vladimirja Putina Dmitrij Peskov je dejal, da sprejemajo ukrepe za zmanjšanje nevarnosti, pri čemer je govoril o “teroristični grožnji” iz Ukrajine.

Po oceni ameriškega mislišča Institute for the Study of War (ISW) so ruske sile aprila izgubile nadzor nad 116 kvadratnimi kilometri ozemlja – tako se je prvič po več kot letu in pol zgodilo, da je bil ruski izkupiček na fronti ob koncu meseca negativen. ISW dodaja, da je ruski tempo napredovanja od novembra 2025 pojenjal, k težavam pa naj bi prispevali ukrajinski protinapadi, udari na srednjih razdaljah ter drugi dejavniki.