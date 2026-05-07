Preplah v Latviji zaradi strmoglavljenja ruskih dronov

Po navedbah latvijske vojske sta v državi strmoglavila dva ruska drona. Eden od dronov je padel na skladišče nafte v mestu Rezekne, približno 40 kilometrov od meje z Rusijo, je poročala javna radiotelevizija LSM, ki se sklicuje na policijo.

Požar, ki je izbruhnil na kraju nesreče, so pogasili, še preden so tja prispeli gasilci, poroča LSM. Na kraj nesreče so napotili tudi enote oboroženih sil, policije in reševalnih služb.

Latvijske oblasti so izdale opozorila pred droni državljanom, ki živijo ob meji z Rusijo, in jih pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

Zaprli vse šole

V Rezekneju bodo danes zaprte vse šole, so še sporočile lokalne oblasti.

Konec marca je več ukrajinskih brezpilotnih letal zadelo Latvijo in njene sosednje države ter zaveznice Nata, Estonijo in Litvo. Eden od njih je trčil v dimnik elektrarne, drugi je strmoglavil v zamrznjeno jezero in eksplodiral.