Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
7. 5. 2026,
7.17

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
vojska opozorilo zaprtje šol strmoglavljenje dron Rusija Latvija

Četrtek, 7. 5. 2026, 7.17

29 minut

Preplah v Latviji zaradi strmoglavljenja ruskih dronov

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
ruski dron | Oblasti so zaprle šole, prebivalcem pa svetovale, naj ostanejo doma. | Foto Guliverimage

Oblasti so zaprle šole, prebivalcem pa svetovale, naj ostanejo doma.

Foto: Guliverimage

Po navedbah latvijske vojske sta v državi strmoglavila dva ruska drona. Eden od dronov je padel na skladišče nafte v mestu Rezekne, približno 40 kilometrov od meje z Rusijo, je poročala javna radiotelevizija LSM, ki se sklicuje na policijo.

Požar, ki je izbruhnil na kraju nesreče, so pogasili, še preden so tja prispeli gasilci, poroča LSM. Na kraj nesreče so napotili tudi enote oboroženih sil, policije in reševalnih služb.

Latvijske oblasti so izdale opozorila pred droni državljanom, ki živijo ob meji z Rusijo, in jih pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

Zaprli vse šole

V Rezekneju bodo danes zaprte vse šole, so še sporočile lokalne oblasti.

Konec marca je več ukrajinskih brezpilotnih letal zadelo Latvijo in njene sosednje države ter zaveznice Nata, Estonijo in Litvo. Eden od njih je trčil v dimnik elektrarne, drugi je strmoglavil v zamrznjeno jezero in eksplodiral.

Ukrajina, Dron, Shahed
Novice Zelenski: Časa je malo #vŽivo
Su-57
Novice Ukrajina z droni udarila 1700 kilometrov globoko v Rusijo, tarča elitna vojaška letala
vojska opozorilo zaprtje šol strmoglavljenje dron Rusija Latvija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.