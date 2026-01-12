Armenija je na zagovor na zunanje ministrstvo poklicala ruskega veleposlanika v državi Sergeja Kopirkina in mu izročila protestno pismo zaradi izjav Vladimirja Solovjova, verjetno najbolj slavnega ruskega medijskega operativca. V Rusiji izredno priljubljeni televizijski voditelj je namreč pozival k širitvi ruskih interesnih sfer v Armenijo in osrednjo Azijo ter namigoval, da bi Rusi morda morali izvesti nove "posebne vojaške operacije".

Če lahko ZDA, zakaj ne bi še enkrat Rusija, ki je to leta 2022 že storila?

62-letni Vladimir Solovjov je svojo izjavo o morebitni potrebi po novih ruskih vojaških operacijah umestil v kontekst dogajanja v Venezueli, kjer so Združene države Amerike pred kratkim v lastni operaciji ujele in v ZDA nato odpeljale venezuelskega diktatorja Nicolasa Madura.

"Za nas je dogajanje v Armeniji veliko bolj problematično od tega, kar se je zgodilo v Venezueli. Izguba Armenije bi bila za nas ogromna težava. Problemi v 'naši' Aziji, v osrednji Aziji – to bi bil za nas gigantski problem. Svoje cilje in naloge moramo opredeliti zelo jasno ... Koga brigata mednarodno pravo in red? Če je bilo za našo nacionalno varnost treba začeti posebno vojaško operacijo v Ukrajini (SVO), zakaj na podlagi enakih pomislekov ne bi mogli začeti drugih SVO v ostalih točkah naše interesne sfere?" je v svoji oddaji Solovjov v živo razglabljal televizijski voditelj.

Prisrčno predbožično sporočilo Vladimirja Solovjova na ruski državni televiziji: "Kar zadeva božično premirje, moram reči, da mi je, ker sem vojak, ljubši izraz božično bombardiranje." Foto: Profimedia

"V Ukrajini moramo začeti pobijati več ljudi"

V oddaji je med drugim izrazil tudi nezadovoljstvo s prvimi desetimi dnevi leta 2026 in izrazil nujo po tem, da Rusija v Ukrajini hitro začne ubijati več ljudi, da bi si zagotovila zmago v vojni (vir). Solovjov dogajanje v Ukrajini zdaj že nekaj časa pogosto poimenuje s pravim imenom – vojna – in je ne naslavlja več zgolj s posebno vojaško operacijo, kot to praviloma velevajo v Kremlju.

Vladimir Solovjov je, kar zadeva vojno v Ukrajini oziroma vojno med Ukrajino in Rusijo, svoje stališče obrnil za 180 stopinj. Še leta 2008 je namreč javno razglašal, da bi bila vojna med državama smrtni greh. Foto: Profimedia

Protestno pismo Armenije

Zaradi Solovjovih besed, ki so močno odmevale na spletu, je armensko ministrstvo za zunanje zadeve na zagovor poklicalo veleposlanika Rusije v Armeniji Sergeja Kopirkina in mu izročilo protestno pismo.

"Pismo je poudarilo, da izjave, podane v oddaji, ki je del ruskega državnega medijskega holdinga, predstavljajo nesprejemljiv poseg in sovražno manifestacijo proti suverenosti Republike Armenije ter grobo kršijo temeljna načela prijateljskih odnosov med Armenijo in Rusijo," je poročala armenska tiskovna agencija Arka.

Vladimir Solovjov: ljubitelj fantaziranja o jedrskih napadih na Evropo, ZDA in zvezo Nato



Televizijski voditelj se je tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini predvsem z nastopi v svoji oddaji Večer z Vladimirjem Solovjovom, ki ga v najbolj gledanem terminu predvaja osrednja ruska državna televizija, uveljavil kot eden najglasnejših vojnih hujskačev v Rusiji. Znan je postal predvsem po številnih grožnjah Ukrajini, Evropi in ZDA, v katerih je večkrat omenjal možnost uporabe jedrskega orožja.

Ruski predsednik Vladimir Putin in televizijski voditelj Vladimir Solovjov 24. decembra lani v Kremlju. Foto: Profimedia

Solovjov je od februarja 2022, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, med drugim:



- dejal, da bi bila celotna zadeva (vojna v Ukrajini) zelo dobra komedija, če ne bi umirali ljudje, in z nasmeškom nadaljeval, da je "eskalacija konflikta tako rekoč neizbežna in da bodo vse skupaj preživeli le mutanti nekje v Bajkalskem jezeru, vse drugo pa bo uničilo jedrsko orožje" (vir),



- grozil z uničenjem Berlina: "Naše padalce lahko pošljemo v Berlin in naše letalstvo ga lahko udari tako močno, da od njega ne bo ostalo nič. To ni Ukrajina, ne bodo se nam smilili" (vir),



- z uničenjem z jedrskim orožjem zagrozil Veliki Britaniji in oznanil, da bo Zahod v primeru dodatnega zaostrovanja razmer preprosto nehal obstajati (vir),



- s takojšnjim ruskim jedrskim napadom na države zveze Nato zagrozil po tem, ko so se v medijih pojavili komentarji poveljnika zveze Nato v Litvi, da bi severnoatlantsko obrambno zavezništvo v primeru širitve konflikta zunaj meja Ukrajine lahko blokiralo kopenski koridor od Belorusije do ruske enklave Kaliningrad, ki poteka po meji med Poljsko in Litvo (vir),



- goste v oddaji spraševal, ali je treba pobiti 1,5 milijarde ljudi, ki živijo v državah članicah zveze Nato (vir),



- pod vprašaj postavljal obstoj Litve kot samostojne države in razglabljal o tem, zakaj Rusija Litvi sploh dovoli imeti neodvisnost (vir),



- zahteval smrt Evropejcev, ki so pozivali k prekinitvi ognja v Ukrajini (vir).