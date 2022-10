Preobrat: Ukrajinci so ubili znano Rusinjo, trdijo ZDA

223. dan vojne v Ukrajini. Avgustovski atentat na 30-letno Darjo Dugino, hči ruskega filozofa in simpatizerja fašizma Aleksandra Dugina, ki velja za Putinovega ideološkega prišepetovalca, je po novih informacijah res naročil nekdo iz samega ukrajinskega političnega vrha. Američani, s katerimi se Ukrajinci sicer pogosto posvetujejo o potezah na bojišču, pa o tem niso vedeli ničesar, razkriva najnovejša reportaža medija The New York Times . Rusija je za smrt Dugine sicer že avgusta obtožila Ukrajino oziroma Zahod. Ukrajinski politični vrh na čelu s svetovalcem Zelenskega medtem še naprej vztraja, da z atentatom nima nič.

Ameriški obveščevalci o načrtu za atentat z avtomobilom-bombo v Moskvi, katerega prvotna tarča je bil sicer najverjetneje Aleksandr Dugin, in ne njegova hči Darja, niso vedeli ničesar in bi ga Ukrajincem močno odsvetovali, če bi se ti z njimi predhodno posvetovali, piše The New York Times.

Videoposnetek, ki je nastal takoj po eksploziji avtomobila Darje Dugine 20. avgusta:

рашист дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь



Детали: как пишут российские паблики, дарья дугина возвращалась с семейного фестиваля «Традиция» в усадьбе захарово. дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину. pic.twitter.com/4wnJ2BmbTz — DanaElena. 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇷🇴🇵🇱 (@danielapruna2) August 20, 2022

Obveščevalne agencije v ZDA so nove informacije o atentatu na 30-letno Dugino, ki je podobno kot njen oče podpirala širjenje in uporabo protizahodne ideologije oziroma retorike ter izražala naklonjenost Vladimirju Putinu, prejele prejšnji teden. Z njimi so seznanile del ukrajinske vlade in ga močno kritizirale - koga natanko v vladi in kakšen je bil odziv Ukrajincev, po poročanju NY Times ni znano.

V ZDA, navaja medij, tovrstnih operacij v vojni med Ukrajino in Rusijo ne podpirajo, saj ne prispevajo k izboljšanju razmer na bojišču, temveč jih lahko zaostrijo. Obenem je to lahko povod za atentate na vplivne Ukrajince s strani Rusije.

Ameriški obveščevalci opozarjajo, da bi se Rusija za atentat na Dugino oziroma poskus atentata na njenega očeta maščevala s poskusi umorov vplivnih ruskih politikov. Največjo tarčo ima na hrbtu seveda Zelenski, ki so ga Rusi po navedbah ukrajinskih in ameriških obveščevalcev poskusili ubiti že v prvih dneh invazije februarja letos. Razkritje, kdo naj bi Dugini pod avtomobil v resnici podstavil bombo, pa bi moralo biti tudi opozorilo za Rusijo, da se lahko Ukrajina očitno zelo približa njihovim vplivnim državljanom, piše The New York Times. Foto: Reuters

Rusija je sicer že od začetka trdila, da sta za smrt Dugine odgovorna Ukrajina oziroma Zahod. Ruska zvezna varnostna služba (FSB) je za atentat obtožila ukrajinsko operativko, ki naj bi v Moskvo prišla s hčerjo, potem pa zbežala v Estonijo. V Kijevu so te navedbe Kremlja označili za izmišljotine.

Mogoče je, poroča The New York Times, da nekateri v ukrajinski vladi za to, da je nekdo v njihovih vrstah naročil atentat na Dugino, res niso vedeli. Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je v torek za NY Times namreč znova zanikal, da bi bil ruski politični vrh kakorkoli vpleten v takšne operacije, saj nimajo vrednosti za dogajanje na bojišču.

"Atentat mora imeti taktično ali strateško vrednost. Dugina za Ukrajino ni bila ne eno, ne drugo," je za Times dejal Podoljak. Znano je sicer, da ukrajinska vojska medtem res "odstranjuje" strateške tarče: od začetka invazije je bilo v Ukrajini namreč ubitih že precej visokih ruskih vojaških poveljnikov, med katerimi je bilo vsaj osem generalov.

Ukrajina z obveščevalnega vidika sicer zelo tesno sodeluje z ZDA. Med drugim so jim razkrili načrt za do zdaj precej uspešno protiofenzivo, še piše Times.

