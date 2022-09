Moskovski pesek v oči: to so grozljiva navodila ruskega mesarja

Paravojaška enota Rusič je nastala leta 2014 in se med drugim udeležila zgodnjih bojev v ukrajinsko-ruskem konfliktu v Lugansku in kasneje v Siriji ob boku organizacije Wagner. Njen idejni oče in soustanovitelj je Aleksej Milčakov iz ruskega Sankt Peterburga.

Milčakova internet, vsaj njegovi bolj temni kotički, dobro poznajo, saj so leta 2011, ko je bil še najstnik, zaokrožili posnetki, na katerih je z nožem mučil in kasneje ubil (ter domnevno celo pojedel dele) pasjega mladička. Na fotografijah je tudi zelo rad paradiral z zastavo, na kateri je bila svastika, prepoznavni simbol nacistov.

Kolaž fotografij Milčakova, ki ga je na družbenem omrežju Twitter že pred sedmimi leti delila novinarka Julia Davis, ki je danes znana po rednem objavljanju izsekov iz ruskih pogovornih oddaj, na katerih ruski politični analitiki razpravljajo o situaciji v Ukrajini in poteku "posebne vojaške operacije". Del kolaža smo zaradi nazornosti zakrili. Foto: Twitter / JuliaDavisNews

Milčakov je kasneje v televizijskih intervjujih tudi dobesedno povedal, da je nacist in da brez težav pozdravlja tudi po "nacistično", torej z dvignjeno roko in petami skupaj. Te njegove besede so bile sicer domnevno namenjene Čečenom, ki pa se v vojni proti Ukrajini borijo v ruskih vrstah.

"Režite prste in ušesa, potiskajte igle pod nohte, ubijajte brez skrbi, izsiljujte njihove družine"

Skupina Rusič, ki po uradnem opisu na sovražnikovem ozemlju izvaja sabotaže in desante, je včeraj od Alekseja Milčakova prek njihovega uradnega kanala v komunikacijski aplikaciji Telegram prejela navodila, kako naj ravna ob zajetju ukrajinskih vojnih ujetnikov. Preverite (in prevedete z orodjem Google Prevajalnik) ga lahko na tej povezavi.

Ena od "uradnih" fotografij enote Rusič. Eden od njihovih prepoznavnih simbolov je kolovrat, ki so ga za svojega vzele številne neonacistične skupine v Evropi. Foto: Twitter

To so poudarki navodil:



- Nadrejenih se, če je to le mogoče, ne obvešča o zajetju sovražnikovih vojakov in oficirjev.



- Če imate čas in priložnost, zaslišujte ujetnike. Najprej brez mučenja, nato pa jim režite prste in uhlje, brcajte jih v genitalije in sklepe, pod nohte jim potiskajte igle. Sovražnik naj sicer ostane pri zavesti, da bo lahko odgovarjal na vprašanja. Poskusite izvedeti čim več o tem, koliko opreme imajo in kje so njihove pozicije, kakšna je morala njihovih enot, kako komunicirajo.



- Po zaslišanju ujetnike ustrelite ali zakoljite s hladnim orožjem. Pri tem sodelujte vsi, da boste to kasneje lažje prikrili. Druga možnost je, da ujetnika smrtno ranite in ga nato pošljete v bolnišnico. Treba je paziti, da mu zadate takšno rano, da bo zagotovo umrl. Najbolje bo, da ga z razdalje ustrelite v jetra.



- Ne bojte se ubijanja vojnih ujetnikov! Specialistov ali drugih pomembnih vojakov na frontni črti ni, posledic ali kazni za ubijanje ujetnikov ne bo.



- Če lahko identificirate ujetnike, ki ste jih ubili, jih fotografirajte in si zapomnite zemljepisne koordinate kraja, kjer so pokopani. Nato stopite v stik z njihovimi sorodniki in jim podatke o lokaciji njihovega grobišča ponudite za odkupnino, ki naj znaša od dva do pet tisoč dolarjev. Plačajo lahko v bitcoinih.

