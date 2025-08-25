Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

25. 8. 2025,
13.29

kapitalski trg ministrstvo za finance Klemen Boštjančič

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 13.29

28 minut

Države srednje in JV Evrope za okrepitev kapitalskih trgov

Minister Klemen Boštjančič je v Zagrebu skupaj z ministri in predstavniki sedmih držav podpisal Memorandum o sodelovanju za regionalno integracijo kapitalskih trgov v srednji in jugovzhodni Evropi.

Minister Klemen Boštjančič je v Zagrebu skupaj z ministri in predstavniki sedmih držav podpisal Memorandum o sodelovanju za regionalno integracijo kapitalskih trgov v srednji in jugovzhodni Evropi.

Foto: Ministrstvo za finance

Predstavniki osmih držav srednje in jugovzhodne Evrope, med njimi finančni minister Klemen Boštjančič, so danes v Zagrebu podpisali memorandum o sodelovanju za integracijo kapitalskih trgov v regiji. Z njim želijo države še dodatno okrepiti kapitalske trge, so sporočili s finančnega ministrstva.

Projekt je namenjen krepitvi regionalnega bazena kapitala, povečanju likvidnosti trgov in izboljšanju dostopa do mednarodnih vlagateljev preko skupne mednarodne prepoznavnosti. Poleg Slovenije in pobudnice Hrvaške združuje še Slovaško, Poljsko, Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo in Severno Makedonijo.

Memorandum med drugim predvideva harmonizacijo regulativnih okvirov, stremi pa tudi k povečanju čezmejnih investicijskih tokov, zmanjšanju odvisnosti od bančnega financiranja in k večjemu izkoriščanju potenciala finančnega sektorja.

Ena izmed prioritet finančnega ministrstva

Na ministrstvu za finance si z različnimi ukrepi prizadevajo za razvoj kapitalskega trga, zato so z veseljem pristopili k pobudi. "Razvoj kapitalskega trga je ena od prioritet našega dela, prav tako si prizadevamo krepiti sodelovanje z drugimi državami, saj lahko skupaj dosežemo več," so v sporočilu za javnost povzeli besede ministra Klemna Boštjančiča.

Minister je zato podpisa memoranduma zelo vesel. "Predstavlja namreč pomembno priložnost za nadaljnjo krepitev slovenskega kapitalskega trga skozi regionalno povezovanje, hkrati pa dopolnjuje našo strategijo razvoja kapitalskega trga," je še povedal.

Na ministrstvu so ob tem spomnili, da strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji za obdobje 2023–2030 že uspešno izvajajo. "Sprejet je bil zakon o individualnih naložbenih računih, ki bodo zaživeli prihodnje leto in predstavljajo pomembno novost na kapitalskem trgu, z dvema izdajama t. i. ljudskih obveznic v skupni višini 500 milijonov evrov smo na trg privabili 2.940 novih vlagateljev, globalni ponudnik indeksov Morgan Stanley Capital International pa je Slovenijo pred kratkim uvrstil med 'napredne mejne trge'," so zapisali.

kapitalski trg ministrstvo za finance Klemen Boštjančič
