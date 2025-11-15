Poraz proti Dončićevim odnesel trenerja Pelikanov

Po porazu proti Los Angeles Lakers (104:118) Luke Dončića so v klubu New Orleans Pelicans sprejeli odločitev, da se poslovijo od trenerja Willieja Greena, danes poroča odlično obveščeni novinar televizije ESPN Shams Charania. Poraz proti Jezernikom je bil le zadnji udarec za moštvo, ki je v novo sezono lige NBA vstopilo rekordno slabo.

New Orleans Pelicans so pri le dveh zmagah in kar desetih porazih prikovani na dno zahodne konference. Willie Green je ekipo povedel v rekordno slab niz uvodnih tekem, Pelikani so izgubili prvih šest tekem sezone, tri od teh z rekordnimi 30 točkami razlike, česar ni doživelo še nobeno moštvo v zgodovini lige NBA. Ekipo pestijo poškodbe, prvi zvezdnik Zion Williamson je v tej sezoni odigral le pet tekem, pestijo ga nenehne težave s stegensko mišico, kar je njegova težava že zadnje štiri sezone.

New Orleans je v nizu štirih porazov, vključno s porazom proti Los Angeles Lakers v soboto zjutraj po slovenskem času s 104:118. Pelicans so to sezono med zadnjimi petimi ekipami tako v napadalni kot v obrambni lestvici, poroča ESPN Research.

Viri so Charnii povedali, da bo začasni glavni trener Pelikanov postal Greenov pomočnik James Borrego. Ta je nekdanji trener Charlotte Hornets, ki je bil leta 2024 finalist za mesto glavnega trenerja LA Lakers in Cleveland Cavaliers. New York Knicks in Denver Nuggets sta Borregu med sezono prav tako ponudila mesto glavnega pomočnika, vendar je ostal v New Orleansu.

