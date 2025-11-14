V noči na petek so bile v košarkarski ligi NBA na sporedu tri tekme. Phoenix Sunsi so pred domačimi navijači s 133:98 ugnali Indiana Pacerse in dosegli peto zaporedno zmago, Indiana pa po dvanajstih tekmah ostaja le pri eni. Toronto Raptorsi so s 126:113 zaustavili Cleveland Cavalierse, Atlanta Hawksi pa so s 132:122 premagali Utah Jazz, potem ko so Hawksi dosegli 24 trojk, kar je največ od katerekoli ekipe v tej sezoni.

Košarkarji Phoenix Sunsov so v Mortgage Matchup Centru dosegli peto zaporedno zmago, potem ko so s 133:98 ugnali podprvake Indiana Pacers. Ti nadaljujejo klavrn uvod v sezono, saj so na 12 odigranih tekmah ob težavah s poškodbami in odsotnostjo prvega zvezdnika Tyresa Haliburtona zmagali le enkrat. Devin Booker in Dillon Brooks sta skupaj za Sunse dosegla 65 točk. Booker je ob metu iz igre 12/22 dosegel 33 točk, sedem asistenc in pet skokov, Brooks pa se je podpisal pod točko manj (met iz igre 12/18). Phoenix je na srečanju vodil tudi s 46 točkami prednosti, pri Indiani je bil sicer strelsko najuspešnejši Andrew Nembhard z 21 točkami in osmimi asistencami. Pacersi so iz igre zadeli le 36,4 odstotka vseh metov iz igre (Phoenix na drugi strani 57,6 odstotka).

Tudi tokrat ni šlo brez poškodb. Pri Sunsih je tekmo že v drugi četrtini zapustil branilec Grayson Allen, pri Pacersih pa je v tretji četrtini nerodno padel Aaron Nesmith.

Donovan Mitchell je bil z 31 točkami prvi strelec tekme, a to ni bilo dovolj za uspeh Clevelanda. Foto: Reuters

V dobrem nizu ostajajo tudi košarkarji Toronto Raptorsov, ki so zmagali šestič na zadnjih sedmih tekmah, potem ko so s 126:113 premagali Cleveland Cavalierse, ki so na srečanju igrali brez Dariusa Garlanda in Lonza Balla. Cleveland se je sicer pred koncem tretje četrtine približal na 85:90, a je nato Toronto v nekem trenutku dodal na plin ter ob trojkah Immanuela Quickleyja in košu R. J. Barretta pobegnil na 118:105. Scottie Barnes je bil z 28 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami prvi strelec Raptorsov, pri Clevelandu pa je Donovan Mitchell v statistiko vpisal 31 točk.

Atlanta do rekordnih 24 trojk

Pri zmagi Atlante nad ekipo Utah Jazz s 132:122 pa je z najboljšo predstavo kariere blestel 23-letni Jalen Johnson, ki se je podpisal pod svoj tretji trojni dvojček (31 točk, 18 skokov, 14 asistenc), imel je tudi kar sedem ukradenih žog. Točko več od njega je sicer za zmago prispeval Onyeka Okongwu, ki je 32 točkam dodal enajst skokov. Za Utah Jazz je Lauri Markkanen prispeval 40 točk (6/12 za 3) in sedem skokov.

Jalen Johnson se je podpisal pod trojni dvojček. Foto: Reuters

Atlanta je znova nastopila brez poškodovanega Traeja Younga, a zmagala še četrtič zapored, potem ko so Hawksi dosegli kar 24 trojk, kar je največ od vseh ekip v letošnji sezoni lige NBA. Za zmago Atlante je bil ključen delni izid 8:0 v izdihljajih srečanja, pri Hawksih je sicer zaradi počitka manjkal tudi Kristaps Porzingis.

Liga NBA, 12. november

Lestvica

