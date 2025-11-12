Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Sreda,
12. 11. 2025,
19.00

Osveženo pred

2 uri, 50 minut

Sreda, 12. 11. 2025, 19.00

2 uri, 50 minut

Liga NBA, 12. november

Dončić in druščina v boj s prvaki

Avtor:
Ja. M.

Luka Dončić | Foto Reuters

Foto: Reuters

V ligi NBA se obeta nov pester večer. Odigranih bo kar 12 srečanj, največ pozornosti slovenskih ljubiteljev košarke pa bo usmerjenih v Paycom Center v Oklahomi, kjer se bodo Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu ob 3.30 po slovenskem času udarili z aktualnimi prvaki. Thunder tudi v novi sezoni naravnost blestijo in so do sedaj zabeležili enajst zmag in zgolj en poraz.

Jezerniki, z vročim Luko Dončićem, ki na tekmo v povprečju dosega 37,1 točke, 9,4 skoka in 9,1 asistence, bodo v dvoboju z aktualnimi prvaki lige Oklahoma City Thunder še vedno pogrešali LeBrona Jamesa, Gabea Vincenta in Adoua Thiera, brez težav pa niso niti domači. Poleg odsotnih Thomasa Sorberja, Nikole Topića in Kenricha Williamsa skrbi vzbuja pogled na seznam morebitno odsotnih. Tam so namreč še vedno Lu Dort, Jalen Williams in Aaron Wiggins. Vsi trije so izpustili dvoboj v noči na sredo, ko so sicer Thunder z zanesljivih 126:102 odpravili Golden State.

Na delu bodo tudi Denver Nuggets, ki se bodo udarili z mestnimi tekmeci Jezernikov Clippers, prvič po odhodu Nica Harrisona z mesta generalnega direktorja pa se bodo predstavili Dallas Mavericks, ki bodo gostili Phoenix.

Liga NBA, 12. november

Lestvica

