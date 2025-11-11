V Dallasu odjeknila bomba: Nico Harrison uradno ostal brez službe, oglasil se je lastnik kluba

Dallas Mavericks so uradno odpustili generalnega direktorja kluba Nica Harrisona. Najprej je o tem poročal dobro obveščeni "insider" ESPN in lige NBA, Shams Charania, dobri dve uri zatem in po sestanku s Harrisonom, pa so informacijo uradno potrdili tudi pri klubu. Lastnik Mavericksov, Patrick Dumont, je ob tem navijačem objavil tudi odprto pismo. Košarkarske operacije pri Dallasu bosta zdaj začasno vodila Michael Finley in Matt Riccardi.

Kar se je napovedovalo že nekaj časa, se je danes uresničilo. "Pričakovati je, da bodo Dallas Mavericks in lastnik Patrick Dumont v torek na sestanku ob 10.00 po osrednjem času (17.00 slovenski čas) odpustili generalnega direktorja Nica Harrisona, so viri povedali meni in Timu MacMahonu," je bombo v svet danes poslal Shams Charania. Približno dve uri zatem so novico uradno potrdili tudi pri Dallasu. Na dogajanje se je uradno z odprtim pismom navijačev odzval tudi lastnik Mavericksov, Patrick Dumont, ki je potrdil, da je Harrison že bivši.

"Nihče, ki je povezan z organizacijo Mavericks, ni zadovoljen z začetkom sezone, za katero smo vsi verjeli, da bo obetavna. Imate visoka pričakovanja za ta klub in tudi jaz jih imam. Ko rezultati ne ustrezajo pričakovanjem, je moja odgovornost, da ukrepam. Sprejel sem odločitev, da se razidemo z generalnim direktorjem Nicom Harrisonom," je med drugim sporočil Dumont.

Odprto pismo Patricka Dumonta v celoti: "Draga družina Mavs, maja 2024 so Mavericks osvojili naslov prvakov zahodne konference. V finalu NBA smo sicer bili prekratki, vendar smo se vsi strinjali, da je naša prihodnost svetla. Kot navijači te franšize imate vso pravico, da od nas zahtevate zavezanost uspehu. Nihče, ki je povezan z organizacijo Mavericks, ni zadovoljen z začetkom sezone, za katero smo vsi verjeli, da bo obetavna. Imate visoka pričakovanja za ta klub in tudi jaz jih imam. Ko rezultati ne ustrezajo pričakovanjem, je moja odgovornost, da ukrepam. Sprejel sem odločitev, da se razidemo z generalnim direktorjem Nicom Harrisonom. Čeprav je večina sezone 2025/26 še pred nami in vem, da so naši igralci globoko predani zmagovalni kulturi, je bila ta odločitev ključna za to, da našo franšizo premaknemo naprej v pozitivno smer. Zavedam se, kako globok vpliv so imeli ti težki zadnji meseci. Prosim, vedite, da sem popolnoma predan uspehu Mavericksov. Hvala vam za vašo podporo, hvala, ker nas držite odgovorne, in hvala za vašo strast ter potrpežljivost. Zaslužite si ekipo, ki je odraz vašega duha. Naš cilj je vrniti zmagovalno košarko v Dallas in osvojiti prvenstvo, naša družina je zavezana temu poslanstvu in nadaljnjim vlaganjem v Dallas in prihodnost Mavericksov. Prosimo, pridružite se mi pri nadaljnjem spodbujanju naših igralcev in podpori vseh, ki se trudijo, da bi bila ta organizacija najboljša, kar je lahko. Gremo, Mavs!"

Mavericks so tako odpustili Harrisona devet mesecev po osupljivi menjavi Luke Dončića oziroma potezi, za katero je Dumont prevzel odgovornost in jo v ponedeljek zvečer v interakciji z navijačem ob igrišču označil kot napako. Da bi znal Harrison kmalu postati bivši generalni direktor, se je namigovalo že več dni, sploh zaradi slabega vstopa košarkarjev Dallas Mavericksov v novo sezono. Mavs so namreč na 11 tekmah zmagali le trikrat in so šele na predzadnjem mestu zahodne konference.

Rezultatske krivulje, vsaj za zdaj, ni navzgor obrnil niti prihod številke ena zadnjega nabora, Cooperja Flagga, kar je bil sicer plod neverjetne loterije pred draftom. V oči bode tudi učinek Anthonyja Davisa, ki je v Dallas prišel kot del menjave za Dončića, a se v svojem uvodu v dresu teksaške ekipe ni proslavil, saj mu obilico težav povzročajo težave s poškodbami, do zdaj je tako od možnih 46 tekem odigral le 14 obračunov, kar je še dodatno razjezilo navijače Dallasa, sploh ob predpostavki, da je na drugi strani Dončić pri Lakersih nezaustavljiv.

"Odpustite Nica" postala stalnica

Že v drugi polovici lanske sezone praktično ni minila tekma, na kateri se v Dallasu ne bi oglasilo vsaj nekaj navijačev, ki so skandirali in zahtevali takojšnjo odpustitev generalnega direktorja Mavericksov, ki je imel glavno vlogo pri menjavi Luke Dončića z ekipo Los Angeles Lakers. Čeprav je nastopila nova sezona in je Dallas vanjo vstopil v nekoliko spremenjeni zasedbi v prvi vrsti s prvim izborom nabora, Cooperjem Flaggom, pa mnogi še niso pozabili februarskega dogajanja. Tudi v novi sezoni v Dallasu tako ni manjkalo navijačev v Dallasovih dresih Luke Dončića, ob tem pa tudi napisov in vzklikov "Fire Nico" (Odpustite Nica, op. p.).

Uslug si Harrison, ki je imel glavno besedo pri menjavi Slovenca, ni delal niti ob slovesu Dončića od Dallasa, ko je v javnosti nastopal in govoril precej arogantno. "O nobenem izmed košarkarjev ne bom govoril grdo. Obstajajo ljudje, ki spadajo v kulturo, in obstajajo drugi, ki dodajajo h gradnji kulture kluba. Ljudje, ki se selijo v klub, bodo k tej kulturi še dodali," je takrat dejal Harrison in si nakopal gnev navijačev Mavsov.

Mnogi pa so se ob novici, da bo odpuščen s strani Mavericksov, spomnili tudi na besede, s katerimi je pljunil v lastno skledo in so se mu zdaj maščevale. "Lastnik Mavericksov Patrick Dumont se mi je ob prvi omembi, da bi se lahko zgodila menjava Luke, smejal. Patrick je lastnik, glavni, ki sprejema odločitve, a zaupa meni in Kiddu, da bova dobro vodila to ekipo. Prepričani smo, da obramba osvaja prvenstva, z Davisom pa smo dobili košarkarja, ki je eden najboljših na obeh straneh igrišča," je takrat dejal Harrison, vendar se njegove besede nikakor niso pozlatile.

Napetost med navijači je v zadnjem obdobju postala tako močna, da so Mavsi, po besedah Marca Steina, ​​​​dodali prenosne stopnice blizu klopi v American Airlines Centru, da bi Harrison lahko zapustil svoj novi sedež ob igrišču, ne da bi moral iti skozi del množice.

Slovo Dončića krivuljo obrnilo navzdol

52-letni Harrison je bil generalni direktor Mavsov od leta 2021. Na tem mestu je nasledil Donnieja Nelsona, imenovanje pa je sovpadlo z zaposlitvijo Jasona Kidda kot glavnega trenerja. V Harrisonovih prvih treh sezonah kot generalni direktor so se Mavericks na krilih Luke Dončića dvakrat uvrstili v konferenčni finale, leta 2024 pa v finale lige NBA. Junija 2024 je Dallas po uvrstitvi v finale lige NBA Harrisonu podaljšal pogodbo za več let, nato pa je ekipa v minuli sezoni po slovesu Dončića in poškodbi Kyrieja Irvinga izpadla že v play-inu za uvrstitev v končnico. Z upadom rezultatske krivulje in slovesom Dončića je zdaj Harrison sklenil svoje obdobje v Dallasu.

Vodenje začasno v roke Finleyja in Riccardija

Košarkarske operacije bosta pri Dallasu začasno vodila dozdajšnji podpredsednik košarkarskih zadev, Michael Finley, in dozdajšnji pomočnik generalnega direktorja, Matt Riccardi. Finley je slovenskim gledalcem lige NBA v spominu ostal predvsem od uvrstitve Dallas Mavericks v finale lige NBA leta 2024, ko si je Luka v družbi očeta Saše privoščil pivo, nato pa mu je ob čestitkah ob uvrstitvi v finale pivo iz rok vzel prav Finley, posnetek dogajanja pa je hitro postal viralen. Nekdanji košarkar, ki je igral med leti 1996 in 2005, je v Dallasu do zdaj opravljal različne funkcije, med drugim je bil pomočnik podpredsednika za košarkarske operacije, podpredsednik za igralski kader in pomočnik generalnega direktorja. Del franšize je sicer od leta 2017.

Riccardi pa je pred Dallasom deloval pri Brooklynu, kamor je leta 2019 s sodelavci pripeljal Kyrieja Irvinga in Kevina Duranta. Zadnji naj bi skupaj z Jamesom Hardnom tvoril eno izmed velikih trojic lige NBA, a se je vse skupaj končalo klavrno in s selitvijo Riccardija v Dallas, kjer službuje od leta 2022. Avgusta 2023 je bil povišan v pomočniku generalnega direktorja.

