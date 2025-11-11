Ajdovski podjetnik Ivo Boscarol je po poročanju portala Necenzurirano ostal brez lastniškega deleža v podjetju C-Astral, ki se ukvarja z izdelovanjem brezpilotnih letal. Za zdaj mu je z začasno odredbo uspelo doseči, da še ostaja v lastništvu podjetja, poleg tega pa je proti preostalima dvema lastnikoma zaradi "ravnanj, ki vsebujejo veliko elementov kaznivega dejanja", vložil kazensko prijavo.

Nekdanji lastnik Pipistrela in eden najbolj znanih slovenskih podjetnikov Ivo Boscarol je leta 2023 vstopil v lastništvo ajdovskega podjetja C-Astral, ki se ukvarja s proizvodnjo prvih slovenskih brezpilotnih letalnikov. Prav to podjetje je letos julija z ministrstvom za obrambo podpisalo okvirni sporazum o prodaji tovrstnih brezpilotnikov, vreden dobrih 12 milijonov evrov, je poročal portal Necenzurirano.

Slovenija in Črna gora sta namreč sklenili dogovor o sodelovanju, ki predvideva tudi nakup brezpilotnikov za vojski obeh držav. Minister za obrambo Borut Sajovic je tako julija letos podpisal dogovor za nakup do 33 brezpilotnikov, ki bi stali okrog 12,5 milijona evrov.

Preostala dva družbenika sta Boscarola izključila iz lastništva

Zapletlo pa se je v lastništvu podjetja, saj sta se po poročanju omenjenega portala preostala dva družbenika odločila, da Boscarola izključita iz lastništva, čemur je sam nasprotoval. Boscarol je proti podjetju C-Astral vložil tožbo, s katero poskuša razveljaviti odločitev o izključitvi. Necenzurirano je poročalo, da je na sodišču pred dnevi Boscarolu z začasno odredbo uspelo doseči, da za zdaj ostaja v lastništvu.

Podjetje C-Astral so leta 2007 v Ajdovščini ustanovili Marko Peljhan, Samo Stopar in Nejc Trošt. Še pred tem so v garaži sestavili letalnik bramor, 12 let pozneje pa je podjetje dobilo strateškega partnerja, ko je v lastništvo C-Astrala s 40-odstotnim deležem vstopila japonska korporacija Terra Drone, ki se je leta 2023 iz njega umaknila. Boscarol je tedaj od Peljhana kupil desetodstotni delež in tako vstopil v solastništvo, nato pa še Peljhanov dodatni delež in tako si danes vsi trije solastniki, tako ustanovitelja Stopar in Trošt kot Boscarol, delijo tretjino lastništva podjetja.

Boscarol je prepričan, da je žrtev finančnih interesov preostalih dveh solastnikov

Stopar in Trošt sta v začetku avgusta predlagala izključitev Boscarola iz lastništva zaradi kršitve konkurenčne prepovedi ter prevzema poslov in zaposlenih ter na avgustovski skupščini tudi razlastila Boscarola, ki je zato sprožil gospodarski spor. Ajdovski podjetnik je namreč prepričan, da je žrtev finančnih interesov preostalih dveh solastnikov C-Astrala.

Za portal Necenzurirano je Boscarol pojasnil, da je v podjetju C-Astral zraven "tako ali drugače" od vsega začetka. "V zgodnjih letih sem pomagal s financiranjem, znanjem iz Pipistrela, svetovanjem ter odpravljanjem legalnih preprek pri letenju z brezpilotnimi letali, sodeloval pri izdelavi nacionalne zakonodaje za brezpilotna letala," je dejal za portal.

"Namen je okoriščanje in prisvojitev mojega dela dobička pri velikem poslu"

Odnosi v podjetju C-Astral so se zapletli, ker, kot trdi Boscarol, preostala dva solastnika nista želela razkrivati poslovanja. "Začela sta me šikanirati na vse mogoče načine – z izgovorom, da v družbi Timtec Defense opravljam konkurenčno dejavnost, kar ni res, saj ne razvijamo ali delamo enakih ali podobnih produktov kot C-Astral. To tudi ni v konfliktu z družbeno pogodbo, tako da so bile te obtožbe brez vsakršnega temelja," je za Necenzurirano še povedal Boscarol in pojasnil, da se za izključitvijo po njegovem mnenju skrivajo drugi razlogi.

"Namen je okoriščanje in prisvojitev mojega dela dobička pri velikem poslu z ministrstvom za obrambo, ki sta mi ga zamolčala, in mojega dela kupnine ob morebitni prodaji družbe multinacionalki Thales, za kar sta se dogovarjala brez moje vednosti. Pohlep očitno ne pozna meja," je še za omenjeni portal pojasnil Ivo Boscarol.

Boscarol vložil kazensko prijavo

Iz podjetja C-Astral so za Necenzurirano medtem sporočili, da "gre za tekoči spor", ki ga v tej fazi ne nameravajo javno komentirati. Dodali so, da izključitev Boscarola nikakor ni povezana z zadnjimi posli z državo ter da "je bila sprejeta v skladu z veljavno zakonodajo in družbeno pogodbo – z namenom zaščite interesov podjetja in njegovih zaposlenih".

Spor med solastniki je zdaj na sodišču, ki je tudi ugodilo Boscarolovi zahtevi za izdajo začasne odredbe, s katero še ostaja solastnik. Kot še poroča portal Necenzurirano, je sodišče presodilo, da ima Boscarol verjetno prav, ko navaja, da razlogi za izključitev niso resnični ali dovolj utemeljeni. Ob tem je poudarilo, da Boscarol za zdaj še ni z zadostno mero izkazal, da sta ga preostala solastnika izključila, ker sta mu želela preprečiti zaslužek od izvedbe posla z državo. Boscarol pa je, kot še poroča Necenzurirano, zaradi "ravnanj, ki vsebujejo veliko elementov kaznivega dejanja", proti preostalima dvema solastnikoma vložil tudi kazensko prijavo na tožilstvo.