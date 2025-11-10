Košarkarski svet žaluje, odšel je eden najboljših

V 88. letu starosti je umrl Lenny Wilkens. Legendarni Američan je pustil ogromen pečat v ligi NBA kot igralec in trener. Je eden izmed le petih košarkarjev na svetu, ki so bili vsaj dvakrat izbrani v Hišo slavnih. Vodil je kar 2.487 tekem, največ v zgodovini lige NBA.

V igralskih letih je rojeni Newyorčan Lenny Wilkens blestel pri St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics in Cleveland Cavaliers. V ligi NBA je odigral 15 sezon in se izkazal kot izvrsten organizator igre. S St. Louisom je leta 1961 zaigral v velikem finalu, kjer je moral priznati premoč Bostonu, leta 1968 pa je v glasovanju za MVP igralca rednega dela sezone zaostal le za Wiltom Chamberlainom.

Spadal je med najboljše igralce v ligi NBA, navduševal z asistencami in kar devetkrat nastopil na druženju zvezdnikov All-Star. "Lenny Wilkens je predstavljal najboljše v ligi NBA – kot član Hiše slavnih, trener v Hiši slavnih in eden najbolj spoštovanih ambasadorjev igre," je v izjavi o Wilkensu dejal komisar lige NBA Adam Silver.

Seatlle Supersonics je leta 1979 popeljal do naslova. Pozneje se je franšiza preselila v Oklahoma City. Foto: Guliverimage

Podiral je mejnike in se trenerskim izzivom posvetil že kot igralec. Košarko je igral do 37. leta, njegov zadnji delodajalec, pri katerem je opravljal dvojno vlogo, je bil Portland, nato pa se je povsem posvetil delu samostojnega trenerja. Vrhunec je dočakal leta 1979, ko je Seattle Supersonics popeljal do edinega naslova NBA.

Ko se je upokojil, se je lahko pohvalil z največjim številom zmag v zgodovini lige NBA. V 32-letnem trenerskem obdobju, kjer je deloval pri šestih franšizah, je vknjižil rekordnih 1.332 zmag. Pozneje sta njegov dosežek izboljšala le Gregg Popovich in Don Nelson.

Wilkens je SuperSonics popeljal do njihovega edinega naslova v ligi NBA leta 1979, v karieri, ki je trajala od leta 1969 do 2005, pa je vodil tudi Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors in New York Knicks. Foto: Guliverimage

"Še bolj impresivna od Lennyjevih košarkarskih dosežkov, ki so vključevali dve olimpijski zlati medalji in naslov prvaka NBA, pa je bila njegova predanost – zlasti njegovi ljubljeni skupnosti v Seattlu, kjer njemu v čast stoji kip," je dodal Silver.

Leta 1992 je na olimpijskih igrah pomagal selektorju Chucku Dalyju in znamenitemu Dream Teamu do zlate medalje v Barceloni, štiri leta pozneje pa je na olimpijskih igrah v Atlanti osvojil naslov kot selektor. V Hišo slavnih je bil tako izbran kar trikrat. Zaradi zaslug v karieri kot igralec, trener in del Sanjskega moštva iz leta 1992.

Ko so pred štirimi leti ob 75-letnici rojstva lige NBA izbirali najboljše igralce in trenerje v zgodovini tekmovanja, je bil Wilkens edini, ki se je znašel na obeh seznamih. Med 75 najboljšimi igralci in 15 najuspešnejšimi trenerji. Wilkens je eden od le petih Zemljanov, ki so bili sprejeti v hišo slavnih kot igralec in trener. Pridružil se je Johnu Woodnu, Billu Sharmanu, Tomu Heinsohnu in Billu Russllu.

Kako so se od njega poslovili nekdanji klubi:

