Avtorji:
R. P., S. K.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
7.12

Osveženo pred

1 minuta

Shai Gilgeous-Alexander Alperen Sengun Oklahoma CIty Thunder Giannis Antetokounmpo Kevin Durant Milwaukee Bucks Houston Rockets Liga NBA Liga NBA

Liga NBA, 9. november

Preobrat prvakov v Memphisu, Houston v zadnjih minutah razorožil Milwaukee #video

Avtorji:
R. P., S. K.

Alperen Sengun | Tako je turški as Alperen Sengun proslavil koš, s katerim je Houston 23 sekund pred koncem približal zmagi v dvorani Fiserv Forum v Milwaukeeju. | Foto Reuters

Tako je turški as Alperen Sengun proslavil koš, s katerim je Houston 23 sekund pred koncem približal zmagi v dvorani Fiserv Forum v Milwaukeeju.

Foto: Reuters

V košarkarski ligi NBA je bilo v noči na ponedeljek odigranih sedem tekem. Začelo se je z zmago Houstona nad Milwaukeejem (122:115), v kateri je Kevin Durant dosegel 31, poraženec Giannis Antetokounmpo pa 37 točk. Aktualni prvaki, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, so poskrbeli za preobrat v drugem polčasu dvoboja v Memphisu. New York je v mestnem obračunu nadigral Brookyln za +36, Golden State pa je odpravil zdesetkane podprvake Indiane za +31. Največ točk v večeru (144) je dosegla Minnesota proti Sacramentu.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Katastrofalen večer za Lakerse, Dončić že v tretji četrtini na klop, Dallas le našel recept

Houston je večino srečanja proti Milwaukeeju zaostajal, nato pa z izjemnim zaključkom, v zadnjih štirih minutah in 33 sekundah srečanja je bil boljši s 22:7, prišel do zmage za +7.

Vrhunci srečanja v Milwaukeeju:

Kevin Durant je ob dobrem metu iz igre 11/15 dosegel 31 točk in dodal sedem asistenc, kar je njegov osebni rekord v tej sezoni, turški center Alperen Sengun pa je prispeval 23 točk, 11 skokov in sedem asistenc. Poskrbel je za akcijo srečanja, ko se je 23 sekund pred koncem po samostojni akciji otresel Giannisa Antetokounmpa, nato pa ob prekršku dosegel koš in zmagovalno pokazal mišice.

Pri Milwaukeeju je bil najboljši strelec Giannis Antetokounmpo (37 točk in 8 skokov), ki pa je v zadnjih 89 sekundah srečanja zadel le enega od štirih prostih metov.

Preobrat prvakov v drugem polčasu

Shai Gilgeous Alexander je v Memphisu dosegel 35 točk. | Foto: Reuters Shai Gilgeous Alexander je v Memphisu dosegel 35 točk. Foto: Reuters Oklahoma City Thunder so na krilih Shaija Gilgeous-Alexandra (35 točk) v Memphisu zmagali s 114:100. V prvem polčasu so zaostajali že za 19 točk, nato pa v nadaljevanju povsem nadigrali Grizlije (63:38) in kot prvi klub v tej sezoni dosegli dvomestno število zmag (10). Pri gostiteljih je razočaral prvi as Ja Morant. Dosegel je 11 točk, iz igre pa metal katastrofalnih 3/18. To je bila že 14. zaporedna zmaga OKC proti Memphisu!

New York je v mestnem obračunu premagal Brooklyn s 134:98, na parketu pa je najbolj izstopal Karl-Anthony Towns (28 točk in 12 skokov). To je bila že 11. zaporedna zmaga Kratkohlačnikov proti najbližjim sosedom v ligi NBA, s čimer so izenačili rekord Netsov iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. New York ni izgubil proti Brooklynu vse od 13. februarja 2023.

Luka Dončić bo znova na delu v noči na torek, ko bo z Lakersi gostoval pri Charlotte Hornets. | Foto: Reuters Luka Dončić bo znova na delu v noči na torek, ko bo z Lakersi gostoval pri Charlotte Hornets. Foto: Reuters

Luko Dončića in njegove Los Angeles Lakers naslednja tekma čaka v noči na torek (1.00) po slovenskem času, ko se bodo na turneji ustavili pri Charlotte Hornets in poskušali popraviti slab vtis z nedeljske tekme v Atlanti (102:122). Lakers so sicer s sedmimi zmagami in tremi porazi četrta ekipa zahodne konference.

Liga NBA, 9. november

Lestvica

Preberite še:

Dirk Nowitzki
Sportal Ko je tako slabo, da mora tudi legenda Dallasa priznati: To je katastrofalen začetek sezone
George Aivazoglou
Sportal Kje v Evropi se bo igrala liga NBA?
Dallas Mavericks
Sportal Vse večje nezadovoljstvo v Dallasu: nov poraz, zadnje mesto, so Nicu Harrisonu šteti dnevi?
Luka Dončić
Sportal Dončić "šele" na petem mestu, navijači ne skrivajo nezadovoljstva
Shai Gilgeous-Alexander Alperen Sengun Oklahoma CIty Thunder Giannis Antetokounmpo Kevin Durant Milwaukee Bucks Houston Rockets Liga NBA Liga NBA
