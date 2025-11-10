Preobrat prvakov v Memphisu, Houston v zadnjih minutah razorožil Milwaukee #video

V košarkarski ligi NBA je bilo v noči na ponedeljek odigranih sedem tekem. Začelo se je z zmago Houstona nad Milwaukeejem (122:115), v kateri je Kevin Durant dosegel 31, poraženec Giannis Antetokounmpo pa 37 točk. Aktualni prvaki, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, so poskrbeli za preobrat v drugem polčasu dvoboja v Memphisu. New York je v mestnem obračunu nadigral Brookyln za +36, Golden State pa je odpravil zdesetkane podprvake Indiane za +31. Največ točk v večeru (144) je dosegla Minnesota proti Sacramentu.

Houston je večino srečanja proti Milwaukeeju zaostajal, nato pa z izjemnim zaključkom, v zadnjih štirih minutah in 33 sekundah srečanja je bil boljši s 22:7, prišel do zmage za +7.

Vrhunci srečanja v Milwaukeeju:

Kevin Durant je ob dobrem metu iz igre 11/15 dosegel 31 točk in dodal sedem asistenc, kar je njegov osebni rekord v tej sezoni, turški center Alperen Sengun pa je prispeval 23 točk, 11 skokov in sedem asistenc. Poskrbel je za akcijo srečanja, ko se je 23 sekund pred koncem po samostojni akciji otresel Giannisa Antetokounmpa, nato pa ob prekršku dosegel koš in zmagovalno pokazal mišice.

FLEX ON 'EM, ALPI 💪



An ABSURD and-1 finish to seal Houston's 6th win in 7 games 🚀 pic.twitter.com/BIyOA5aSOF — NBA (@NBA) November 9, 2025

Pri Milwaukeeju je bil najboljši strelec Giannis Antetokounmpo (37 točk in 8 skokov), ki pa je v zadnjih 89 sekundah srečanja zadel le enega od štirih prostih metov.

Preobrat prvakov v drugem polčasu

Shai Gilgeous Alexander je v Memphisu dosegel 35 točk. Foto: Reuters Oklahoma City Thunder so na krilih Shaija Gilgeous-Alexandra (35 točk) v Memphisu zmagali s 114:100. V prvem polčasu so zaostajali že za 19 točk, nato pa v nadaljevanju povsem nadigrali Grizlije (63:38) in kot prvi klub v tej sezoni dosegli dvomestno število zmag (10). Pri gostiteljih je razočaral prvi as Ja Morant. Dosegel je 11 točk, iz igre pa metal katastrofalnih 3/18. To je bila že 14. zaporedna zmaga OKC proti Memphisu!

New York je v mestnem obračunu premagal Brooklyn s 134:98, na parketu pa je najbolj izstopal Karl-Anthony Towns (28 točk in 12 skokov). To je bila že 11. zaporedna zmaga Kratkohlačnikov proti najbližjim sosedom v ligi NBA, s čimer so izenačili rekord Netsov iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. New York ni izgubil proti Brooklynu vse od 13. februarja 2023.

Luka Dončić bo znova na delu v noči na torek, ko bo z Lakersi gostoval pri Charlotte Hornets. Foto: Reuters

Luko Dončića in njegove Los Angeles Lakers naslednja tekma čaka v noči na torek (1.00) po slovenskem času, ko se bodo na turneji ustavili pri Charlotte Hornets in poskušali popraviti slab vtis z nedeljske tekme v Atlanti (102:122). Lakers so sicer s sedmimi zmagami in tremi porazi četrta ekipa zahodne konference.

