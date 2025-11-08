Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
8. 11. 2025,
9.54

Osveženo pred

44 minut

Sobota, 8. 11. 2025, 9.54

44 minut

Oktobra 2027 začetek evropske lige NBA?

Avtorji:
A. T. K., STA

košarkarska žoga | Oktobra 2027 naj bi pod okriljem lige NBA začela delovati njena evropska liga. | Foto Shutterstock

Oktobra 2027 naj bi pod okriljem lige NBA začela delovati njena evropska liga.

Foto: Shutterstock

Severnoameriška košarkarska liga NBA načrtuje, da bo oktobra 2027 začela delovati evropska liga pod njenim okriljem. To je na dogodku v Milanu napovedal izvršni direktor lige NBA Europe George Aivazoglou. Povedal je tudi, da je bilo izbranih dvanajst mest.

Ekipe v evropski ligi NBA naj bi gostili Lyon in Pariz (Francija), Berlin in München (Nemčija), Atene (Grčija), London in Manchester (Velika Britanija), Milano in Rim (Italija), Barcelona in Madrid (Španija) ter Istanbul (Turčija).

Komisar lige NBA Adam Silver je pred kratkim opisal morebitni začetek načrtovane lige leta 2027 kot ambiciozen, vendar ga ni izključil. Izjavil je, da ne želi čakati dlje kot do leta 2028. "Zdaj je priložnost za nekaj takega," je dejal.

Aivazoglou pa ni povedal, katere ekipe bodo sodelovale. Poleg teh dvanajstih ekip se bodo v evropski ligi NBA lahko uvrstile še štiri prek evropske lige Fibe ali nacionalnih lig.

"Ena stvar, ki se je bomo lotili dokaj hitro po začetku lige, je ustanovitev novega turnirja," je nadaljeval Aivazoglou. To bi ekipam iz evropske lige NBA omogočilo, da se pomerijo z ekipami iz same NBA.

