Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
6. 11. 2025,
19.45

Osveženo pred

5 ur, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Clippers Phoenix Suns Liga NBA Liga NBA NBA

Četrtek, 6. 11. 2025, 19.45

5 ur, 31 minut

Liga NBA, 6. november

Bradley Beal se prvič po nenadnem slovesu "vrača" v Phoenix

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Bradley Beal, Los Angeles Clippers | Bradley Beal je poleti sklenil sodelovanje s Clippersi. | Foto Reuters

Bradley Beal je poleti sklenil sodelovanje s Clippersi.

Foto: Reuters

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu le ena tekma. Ob 3. uri zjutraj po slovenskem času se bosta pomerila Phoenix Suns in Los Angeles Clippers. Suns so po osmih odigranih tekmah pri treh zmagah na desetem mestu zahodne konference, Clippers pa so mesto pred njimi s tremi zmagami ob sedmih odigranih srečanjih.

Kawhi Leonard, ki naj bi bil nared za tekmo s Phoenixom, je v zadnjih dveh tekmah dosegel 61 točk in 10 ukradenih žog. Pridružil se je Ronu Harperju (dvakrat) in Chrisu Paulu kot edinim igralcem v zgodovini franšize, ki sta dosegla ti številki. 

Bradley Beal pa bo prvič nastopil v Phoenixu, potem ko so se mu Suns poleti na preveč prijateljski način odpovedali kljub temu, da ga je s klubom pogodba še vezala za dve leti v vrednosti 110 milijonov dolarjev. Beal je nato s Clippersi podpisal dvoletno pogodbo za 11 milijonov dolarjev.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na nedeljo (2.00), ko bodo gostovali pri Atlanti Hawks.

Nico Harrison
Sportal Harrison šokiral otroka, ki je v Dallasu nosil dres Luke Dončića

Liga NBA, 6. november:

Lestvica

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Neverjetno, kaj vse uspeva Dončiću
Dončić
Sportal Luka Dončić po triurni drami nasmejal z izjavo
Luka Dončić Los Angeles Lakers
Sportal Izbrane besede Nezemljana o Luki Dončiću, navijači Lakersov že odštevajo ure

Los Angeles Clippers Phoenix Suns Liga NBA Liga NBA NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.