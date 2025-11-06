V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu le ena tekma. Ob 3. uri zjutraj po slovenskem času se bosta pomerila Phoenix Suns in Los Angeles Clippers. Suns so po osmih odigranih tekmah pri treh zmagah na desetem mestu zahodne konference, Clippers pa so mesto pred njimi s tremi zmagami ob sedmih odigranih srečanjih.

Kawhi Leonard, ki naj bi bil nared za tekmo s Phoenixom, je v zadnjih dveh tekmah dosegel 61 točk in 10 ukradenih žog. Pridružil se je Ronu Harperju (dvakrat) in Chrisu Paulu kot edinim igralcem v zgodovini franšize, ki sta dosegla ti številki.

Bradley Beal pa bo prvič nastopil v Phoenixu, potem ko so se mu Suns poleti na preveč prijateljski način odpovedali kljub temu, da ga je s klubom pogodba še vezala za dve leti v vrednosti 110 milijonov dolarjev. Beal je nato s Clippersi podpisal dvoletno pogodbo za 11 milijonov dolarjev.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na nedeljo (2.00), ko bodo gostovali pri Atlanti Hawks.

Liga NBA, 6. november:

Lestvica

