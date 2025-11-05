Izbrane besede Nezemljana o Luki Dončiću, navijači Lakersov že odštevajo ure

V mestu angelov narašča košarkarska vročica pred novim spektaklom v ligi NBA. V noči na četrtek se bosta udarila Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs, ki sta zelo uspešna v tej sezoni, tako da se obeta poslastica zahodne konference. V središču pozornosti bo superzvezdniški obračun med Luko Dončićem in Victorjem Wembanyamajem. Francoski orjak je pred srečanjem o slovenskem virtuozu spregovoril z izbranimi besedami, še kako pa ga boli spoznanje, da ga ni še nikoli premagal. Dončić je bil boljši štirikrat zapored.

V noči na četrtek se v Los Angelesu ob 4. uri po slovenskem času obeta košarkarska poslastica. To bo dvoboj med Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs, pravi derbi med tretjim in drugim nosilcem zahodne konference.

Victor Wembanyama je nočna mora za tekmece, saj je odličen tako v napadu kot tudi obrambi, kjer na tekmo vknjiži skoraj pet blokad. Foto: Reuters Z zanimanjem ga bo spremljalo ogromno ljubiteljev košarke po vsem svetu, saj se bosta neposredno spopadla resna kandidata za najprestižnejše priznanje, kar jih ponuja liga NBA. Luka Dončić in Victor Wembanyama s svojimi številkami in prispevkom za ekipo izstopata do te mere, da sta visoko na seznamu kandidatov za MVP igralca sezone.

Slovenec na tekmo v povprečju prispeva 41,3 točke, 11,5 skoka, 8,3 asistence in 1,3 ukradene žoge, zelo razkošna pa je tudi Francozova statistika. Na dvoboj dosega 26,7 točke, 13,7 skoka, 3,2 asistence, 1,3 ukradene žoge in kar 4,7 blokade, kar napoveduje atraktiven spopad evropskih košarkarskih velemojstrov, ki ga ne gre zamuditi.

Še nikoli ni premagal Dončića

"Luka spada med igralce, ki jih je najtežje pokrivati. Igro obvlada in razume bolje od drugih. To je vedno velik izziv. Mislim, da ga nisem še nikoli premagal," je Wembanyama, ki si je zaradi neverjetnih fizičnih sposobnosti prislužil vzdevek Nezemljan (Alien), o pet let starejšem Slovencu spregovoril z izbranimi besedami.

Luka Dončić je na štirih tekmah, na katerih je v dresu Dallasa premagal Victorja Wembanyamaja in njegove Spurse, v povprečju dosegal 27 točk, 11 skokov, 11 asistenc in dve ukradeni žogi. Foto: Guliverimage

Statistika pritrjuje, da v ligi NBA resnično še nikoli ni dobil tekme proti Dončiću. Do zdaj sta se pomerila štirikrat, neverjetno gibljivi in raznovrstni center Spursov pa je še vselej potegnil kratko. A proti Dončiću je izgubljal, ko je ta še nosil dres Dallasa. Tokrat bo drugače. Zdaj se bosta prvič pomerila v dvorani Crypto.com Arena, kjer bo vroči Ljubljančan branil barve Lakersov.

Dončić se vrača, Reaves ostaja vprašljiv

Victor Wembanyama bo v noči na četrtek gostoval v mestu angelov. Foto: Reuters Obeta se torej dvoboj izjemnih posameznikov, a tudi obračun dveh zelo uspešnih ekip, ki v tej sezoni nizata zmage in le redko izgubljata. Spursi z razmerjem zmag in porazov 5-1 na lestvici zahodne konference gledajo v hrbet le vodilni Oklahomi, Lakersi pa so po nizu štirih zaporednih zmag z razmerjem 6-2 na tretjem mestu. Jezerniki tudi dokazujejo, da zdaj premorejo močnejšo in sposobnejšo klop od tiste v prejšnji sezoni.

Čeprav že od začetka sezone igrajo brez LeBrona Jamesa, Luka Dončić je izpustil polovico tekem, na zadnji tekmi v Portlandu pa je prvič v tej sezoni za nameček manjkal še Austin Reaves, je Redickova ekipa vseeno ugnala neugodne TrailBlazerse. V napadu so blesteli Deandre Ayton (29 točk), Rui Hachimura (28) in Nick Young Jr. (25), trener JJ Redick pa bo tako imel sladke težave, ko bo napočil trenutek, da lahko računa na vsa najmočnejša orožja.

Za zdaj kaže, da bo ekipa Lakersov proti San Antoniu bistveno močnejša od tiste v Portlandu. Na parket se namreč vrača Luka Dončić, saj ni več tveganja, da bi se mu stanje zaradi bolečin v spodnjem delu leve noge poslabšalo. Kapetan slovenske reprezentance je nared, navijači Jezernikov komaj čakajo na njegovo vrnitev.

Ostaja pa odprto vprašanje, ali bo lahko soigralcem pomagal Austin Reaves. Zaradi poškodbe desne mečne mišice je bil v Portlandu le gledalec, njegov status za srečanje proti Spursom pa je bil nazadnje vprašljiv. Reaves sicer ni znan po tem, da bi izpuščal veliko tekem. V sezoni 2023/24 je odigral celo vseh 82, v prejšnji sezoni, ki je bila zaradi šokantnega prihoda Luke Dončića in odhoda Anthonyja Davisa še kako turbulentna, pa je bil na parketu na 73 tekmah.

Bo strokovno vodstvo Lakersov Austinu Reavesu prižgalo zeleno luč za nastop proti Spursom? Foto: Guliverimage

Če je nastop Reavesa še pod vprašajem, pa bo verjetno nastopil morebitni prihodnji slovenski reprezentant Jaxson Hayes, ki ima nekaj težav z desnim gležnjem. Zagotovo bodo srečanje s Spursi in Wembyjem preskočili LeBron James, Gabe Vincent, Maxi Kleber in Adou Thiero. Lakersi bodo tako napadali peto zaporedno zmago, s katero bi še učvrstili položaj pri vrhu lestvice zahodne konference. Kar nekaj manjkajočih bo tudi v taboru San Antonia. Proti Lakersom bodo namreč manjkali De'Aaron Fox, Dylan Harper in Luke Kornet.