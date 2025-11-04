V Los Angelesu gostujejo prvaki iz Oklahome

V noči na sredo se v ligi NBA igra šest tekem, v Los Angelesu gostujejo prvaki. Clippers namreč gostijo Thunder, ki po sedmih tekmah nove sezone še ne pozna poraza.

Košarkarji ekipe Oklahoma City Thunder so v minuli sezoni dobili 68 od 82 tekem rednega dela in nato osvojili šampionske prstane. Izvrstno so začeli tudi novo sezono, saj so dobili prvih sedem tekem, od tega tri v gosteh. Zdaj gostujejo v Los Angelesu, a še ne pri Lakersih Luke Dončića, temveč pri Clippersih Jamesa Hardna. Ti so v prejšnji sezoni zmagali 50 tekem rednega dela, v novi pa imajo po šestih odigranih tekmah tri zmage.

Los Angeles Lakers (šest zmag, dva poraza) bodo naslednjo tekmo igrali v noči na četrtek, ko bodo gostili San Antonio Spurs z Victorjem Wembanyamajem. Ostroge so sezono začele zelo dobro, saj imajo po šestih tekmah kar pet zmag. Teden pozneje Dončića in soigralce čaka Oklahoma.

Liga NBA, 4. november:

Lestvica