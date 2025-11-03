Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
8.57

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Austin Reaves Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 8.57

10 minut

Luka Dončić brez dlake na jeziku: Danes sva igrala obupno #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić | Foto Reuters

Foto: Reuters

Luka Dončić, z 29 točkami prvi strelec moštva Los Angeles Lakers, ki je v noči na ponedeljek po slovenskem času s 130:120 premagalo Miami Heat, je bil po tekmi navdušen nad ekipno predstavo, do sebe pa ni bil najbolj prizanesljiv. Jezernike naslednja tekma čaka že v noči na torek, ko gostujejo v Portlandu.

"Danes smo dobro igrali, predvsem v obrambi. Miami igra najhitrejšo košarko v ligi, zato je bilo ključno hitro vračanje v obrambo, kar nam je dobro uspevalo. Žoga je lepo krožila, zbrali smo lepo število asistenc, imeli bi jih še več, če ne bi zgrešili toliko odprtih metov," je dogajanje v Crypto.com Areni v Los Angelesu povzel Luka Dončić.

Na vprašanje o kemiji, ki jo gradita s soigralcem Austinom Reavesom, ki je k zmagi Jezernikov prispeval 26 točk, je bil Dončić povsem odkrit: "Bilo je super, mislim, da sva v preteklosti oba odigrala odlične tekme, a ne danes. Danes sva igrala obupno. Nisem in nisva zadela nič, k sreči so drugi stopili skupaj, lepo smo si podajali žogo in zato zmagali," je povedal Dončić, ki je na parketu preživel 38 minut in 20 sekund, zato njegov odgovor na vprašanje, kaj bo pred torkovo tekmo v gosteh pri Portlandu (ob 4. uri po slovenskem času) najpomembnejše, ni bil presenetljiv. "Počitek," je bil kratek in jasen najboljši slovenski košarkar vseh časov.

Čeprav je Dončić na svoji četrti tekmi v novi sezoni prekinil niz tekem s 40 ali več točkami, je dosegel prvi trojni dvojček sezone. 29 točkam je dodal še 11 skokov in deset asistenc. Več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi:

Los Angeles Lakers, Luka Dončić
Sportal Luka Dončić do trojnega dvojčka in rekorda franšize, LA Lakers so se igrali z ognjem
Luka Dončić Dallas
Sportal Navijači Dallasa dali vedeti, kako trpijo ob čudežnih podvigih Luke Dončića
Detroit Pistons, Dallas Mavericks
Sportal Dallas iz Mehike sklonjenih glav

Austin Reaves Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.