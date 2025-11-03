Luka Dončić brez dlake na jeziku: Danes sva igrala obupno #video

Luka Dončić, z 29 točkami prvi strelec moštva Los Angeles Lakers, ki je v noči na ponedeljek po slovenskem času s 130:120 premagalo Miami Heat, je bil po tekmi navdušen nad ekipno predstavo, do sebe pa ni bil najbolj prizanesljiv. Jezernike naslednja tekma čaka že v noči na torek, ko gostujejo v Portlandu.

"Danes smo dobro igrali, predvsem v obrambi. Miami igra najhitrejšo košarko v ligi, zato je bilo ključno hitro vračanje v obrambo, kar nam je dobro uspevalo. Žoga je lepo krožila, zbrali smo lepo število asistenc, imeli bi jih še več, če ne bi zgrešili toliko odprtih metov," je dogajanje v Crypto.com Areni v Los Angelesu povzel Luka Dončić.

Na vprašanje o kemiji, ki jo gradita s soigralcem Austinom Reavesom, ki je k zmagi Jezernikov prispeval 26 točk, je bil Dončić povsem odkrit: "Bilo je super, mislim, da sva v preteklosti oba odigrala odlične tekme, a ne danes. Danes sva igrala obupno. Nisem in nisva zadela nič, k sreči so drugi stopili skupaj, lepo smo si podajali žogo in zato zmagali," je povedal Dončić, ki je na parketu preživel 38 minut in 20 sekund, zato njegov odgovor na vprašanje, kaj bo pred torkovo tekmo v gosteh pri Portlandu (ob 4. uri po slovenskem času) najpomembnejše, ni bil presenetljiv. "Počitek," je bil kratek in jasen najboljši slovenski košarkar vseh časov.

