Košarkarji Dallas Mavericks, ki ne morejo računati na Anthonyja Davisa (poškodba mečne mišice), so se v sklopu NBA Global Series z Detroit Pistons pomerili v Mehiki in izgubili s 110:122. Teksašani tako ostajajo pri dveh zmagah in so na predzadnjem mestu zahodne konference, Detroit je prišel do četrte. Sploh prvo zmago pa so vknjižili podprvaki razglašene Indiane, ki so premagali Golden State Warriors.

Anthony Davis, ki se je v pretekli sezoni v menjavi, ki je zatresla košarkarski svet, preselil v Teksas, v nasprotno smer, k Los Angeles Lakers, pa se je odpravil slovenski virtuoz Luka Dončić, ki na uvodu v sezono naravnost blesti, naj bi izpustil prihodnji dve srečanji, nato pa bodo ponovno ocenili njegovo stanje. Poškodba naj sicer ne bi bila hujše narave, tako da bo glavno orožje franšize iz Dallasa pod obročema že kaj kmalu spet na parketu.

V njegovi odsotnosti je bilo še več oči usmerjenih v prvi izbor nabora Cooperja Flagga, ki na uvodu v sezono še ni pokazal vsega razkošnega talenta. Tokrat je tekmo končal s 16 točkami, osmimi skoki in štirimi asistencami, D'Angelo Russell pa je ob porazu vpisal 31 točk in sedem skokov.

Detroit je precej izenačeno tekmo odločil v drugem delu zadnje četrtine, ki jo je dobil s 35:17. Jalen Duren je ob zmagi dvojni dvojček vpisal s 33 točkami in 10 skoki, Cade Cunningham pa s kar 18 asistencami in 21 točkami, ki jim je dodal šest skokov.

Luko Dončića z Jezerniki nov izziv čaka v noči na ponedeljek, ko se bodo ob 3.30 po slovenskem času pred domačimi navijači pomerili z Miamijem.

