Pri Dallas Mavericks so si lahko nekoliko oddahnili. Tokratna poškodba ameriškega košarkarja Anthonyja Davisa, ki je izjemno pomemben člen teksaške ekipe, ni hujše narave. Pregled z magnetno resonanco je pokazal, da gre za lažjo poškodbo leve mečne mišice, Davis pa naj bi po prvih napovedih izpustil vsaj naslednji dve tekmi, nato pa bodo njegovo stanje ponovno ocenili, so sporočili iz kluba.

Anthony Davis se je poškodoval v sredo med obračunom Dallasa z Indiano Pacers (107:105), ko je po eni od akcij v prvi četrtini začutil bolečino in odšepal v garderobo. Navijači in vodstvo kluba so bili ob tem razumljivo zaskrbljeni, zato je bilo olajšanje ob novici, da gre le za lažji nateg mišice, toliko večje.

Ekipa je poškodbo uradno potrdila v petek, med pripravami na tekmo proti Detroit Pistons in Houston Rockets na gostovanju v Ciudad de Méxicu. Trener Jason Kidd je pojasnil, da bodo Davisovo okrevanje pozorno spremljali in o njegovi vrnitvi odločali dan za dnem.

Davis, ki je eden ključnih členov teksaške ekipe, je v prvih petih tekmah nove sezone v povprečju dosegal 20,8 točke in 10,2 skoka na tekmo.

Ameriški zvezdnik Dallasa, ki se je v začetku februarja v šokantni menjavi za Luko Dončića iz Los Angelesa preselil v Teksas, nato pa zaradi pogostih težav z zdravjem odigral bistveno manj srečanj od želenega, je tako doživel nov udarec. Desetkratni udeleženec tekme All-Star se že več let spopada s poškodbami – edina sezona, v kateri je zdržal skoraj brez težav, je bila 2023/24, ko je zbral 76 nastopov, sicer pa je od sezone 2020/21 dalje vsako leto izpustil vsaj 26 tekem.

